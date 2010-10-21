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[Индекс номера 158 (29.09.2017)]

Край ждут выборы

Выборы нового губернатора Красноярского края запланированы на осень 2018 года. Такое заявление накануне сделали в крайизбиркоме. До тех пор регионом будет руководить исполняющий обязанности губернатора.
Поскольку действующее федеральное избирательное законодательство гласит, что совмещать выборы президента России и губернатора любого из регионов — запрещено, в следующем году нас ждут две самые масштабные избирательные кампании. Сначала — федеральная президентская, затем — региональная губернаторская.
До дня голосования и вступления нового губернатора в должность руководить краем будет назначенный президентом чиновник, обладающий меньшими полномочиями, чем всенародно избранный глава края. Так, временно исполняющий обязанности губернатора не имеет права: распускать Законодательное собрание, вносить предложения по изменению Устава региона и без согласования с ЗС отстранять от должности членов краевого правительства, назначенных по согласованию с депутатами.
Официально день выборов будет назначен Заксобранием. По закону датой голосования должно стать 9 сентября. По мнению некоторых экспертов, столь долгий срок с момента назначения врио до дня голосования удобен как для жителей края, так и для администрации президента. За двенадцать месяцев мнение о способностях главного претендента на губернаторский пост сформируется у всех.
Кандидаты в губернаторы будут выдвигаться от партий или самостоятельно. В последнем случае им придется собирать подписи жителей субъекта в свою поддержку. На пути к выборам кандидаты пройдут через так называемый «муниципальный фильтр» — для участия в избирательном процессе необходимо собрать подписи местных депутатов и глав населенных пунктов. Набравшие менее 5% подписей до выборов не допускаются.
Тем временем газета «АиФ» провела среди читателей опрос на тему «Кого вы видите на посту губернатора Красноярского края?». Читателям предложили отдать свой голос за обсуждаемые в последнее время кандидатуры. В списке их восемь. Это заместитель министра энергетики Алексей Текслер, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, председатель совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Сергей Сокол, депутат Госдумы Юрий Швыткин, глава Красноярска Эдхам Экбулатов, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, председатель совета директоров ПАО «Федеральный испытательный центр» Олег Бударгин, полномочный представитель президента РФ в Северо–Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин.
Наибольшее число голосов читатели отдали Александру Хлопонину — 32%. По 16% у Сергея Сокола и Михаила Котюкова. На третьей позиции с 11% — Олег Бударгин. 5–процентный рубеж читательского доверия перешагнул Юрий Швыткин, остальные потенциальные кандидаты не получили даже одного процента голосов.
Так или иначе 2018 год будет отмечен активной предвыборной активностью. Важно, чтобы такой же высокой была и активность избирателей.

Татьяна Глебова
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Выборы нового губернатора Красноярского края запланированы на осень 2018 года. Такое заявление накануне сделали в крайизбиркоме. До тех пор регионом будет руководить исполняющий обязанности губернатора.

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