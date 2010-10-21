[Индекс номера 158 (29.09.2017)]



Закон и порядок

Всегда в движении

Таймыр — самая северная в нашей стране территория. Общая площадь полуострова составляет порядка 400 тысяч квадратных километров. Добраться сюда можно либо на самолете, либо, в период навигации, на теплоходе. За соблюдением транспортного законодательства на этом огромном пространстве следят сотрудники Норильской транспортной прокуратуры. Большинство поднадзорных ей объектов находятся в Норильске: железная дорога, аэропорт, Таймырский таможенный пост, Таймырское линейное управление МВД РФ и другие.

Дмитрий Богданов, Антон Лямзин, Лилия Цемма и Руслан Романов Первая транспортная прокуратура на Таймыре была образована в 1980 году в Дудинке. Тогда эта госслужба имела краевое подчинение. В 2007 году приказом Генерального прокурора РФ Дудинская транспортная прокуратура общей штатной численностью семь человек была передана в состав вновь созданной Западно–Сибирской транспортной прокуратуры, а шесть лет спустя, в мае 2013 года, — передислоцирована в Норильск. Поднадзорная транспортной прокуратуре территория охватывает Норильский промышленный район, а также Таймырский муниципальный район с островами Северного Ледовитого океана, Карского моря и моря Лаптевых. Достойная смена Один из старейших сотрудников этой службы Тамара Фахрутдинова до сих пор проживает в Дудинке, где продолжает успешно трудиться адвокатом. В органы прокуратуры Тамара Борисовна пришла после окончания Томского государственного университета в 1970 году. Десять лет проработала в должности следователя Таймырского Долгано–Ненецкого автономного округа. В 1981 году ее назначили помощником транспортного прокурора только что созданной Дудинской транспортной прокуратуры, где она трудилась вплоть до 1998 года, когда пришла пора выйти на пенсию. За многолетний добросовестный труд Тамара Борисовна награждена знаком отличия «За верность закону» 1–й степени. Достойными продолжателями дела ветеранов стал нынешний коллектив молодых сотрудников, прибывших из Омской области. Сейчас исполняет обязанности норильского транспортного прокурора младший советник юстиции Руслан Романов, который был назначен на эту должность 15 июля этого года. Его помощники — Дмитрий Богданов и Антон Лямзин. Дополняет этот мужской коллектив специалист прокуратуры Лилия Цемма. У каждого совсем небольшой опыт работы. Руслан Романов начинал старшим следователем межрайонного следственного отдела при прокуратуре РФ по Омской области, затем был помощником и заместителем районных прокуроров, старшим помощником омского транспортного прокурора. Дмитрий Богданов на материке трудился помощником районного прокурора Омской области. Антон Лямзин занимал должность следователя межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Омской области. А Лилия Цемма раньше работала специалистом в Норильской городской прокуратуре. Средний возраст этого маленького коллектива всего 29 лет и их жизненный принцип «Служить закону достойно». Что они и делают. Объять необъятное Основные направления работы Норильской транспортной прокуратуры — контроль за исполнением законов на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, а также за деятельностью правоохранительных органов на транспорте и в таможенной сфере. В числе ее поднадзорных объектов — аэропорты Норильска, Игарки и Хатанги, Дудинский морской порт и речные порты региона, таможенный пост, линейные отделы полиции, крупные производственные объекты Заполярного филиала и другие. Достаточно большая загруженность сотрудников Норильской транспортной прокуратуры связана еще и со спецификой региона, а именно с большой удаленностью объектов надзора друг от друга — на десятки тысяч километров. Так, например, вертолетные площадки разбросаны практически по всей тундре: Волочанка, Котуй, Новорыбная, Сопочная, мыс Челюскин, Мессояха, несколько площадок на Ванкоре и так далее. Такая же ситуация с морским и речным портами, а также гидрографическими базами, которые находятся в Хатанге и на Диксоне. Чтобы добраться до отдаленных поднадзорных объектов, необходимо задействовать дополнительные ресурсы: людей, малую авиацию. А работы сотрудникам транспортной прокуратуры там хватает. Так, например, в июле этого года пришлось выяснять обстоятельства возгорания частного вертолета Ми–2 в поселке Носок. Его владелец оставил машину на хранение местному жителю, а тот решил полетать. В результате не справился с управлением, вертолет завалился набок и, получив повреждения, загорелся. По результатам проверки виновник происшествия был привлечен к административной ответственности за повреждение воздушного судна, нарушение правил пользования воздушным пространством, а также за управление воздушным судном без прав на него и при отсутствии судовой и полетной документации. Кроме того, в отношении несостоявшегося летчика было заведено еще одно дело об административном правонарушении за управление судном, не прошедшим государственную регистрацию и не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков. Дело сейчас находится на рассмотрении у мирового судьи. Останки сгоревшего вертолета Другое правонарушение было совершено 9 июля этого года. В 30 километрах от Дудинки был задержан гражданин Республики Таджикистан, который пытался нелегально попасть в Норильск, являющийся городом с регламентированным посещением для иностранных граждан. У задержанного не оказалось разрешения от территориального органа ФСБ на въезд на территорию Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района. Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД РФ доставили иностранца в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, где он предложил взятку полицейскому, так как опасался выдворения за пределы России. В результате в отношении нелегала было возбуждено уголовное дело Красноярским следственным отделом на транспорте Западно–Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Норильская транспортная прокуратура проверила это дело на законность и направила его в суд. Она же поддержала обвинение. Мировым судьей был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание. Добыча браконьеров Еще одно нарушение закона сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили в ходе рейда на участке береговой линии Игарской протоки. Здесь, в 500 метрах вверх по течению Енисея, они обнаружили пришвартованный к берегу сухогрузный теплоход «СК–258», который использовался для нелегального вылова рыбы. Судовладельцем оказался житель Туруханского района. Он был привлечен к административной ответственности за управление судном без соответствующих документов. К слову, браконьер попадается не впервые — в этом году Норильская транспортная прокуратура уже подавала иск в суд о взыскании с него ущерба, причиненного незаконным выловом 68 осетров. Исковые требования прокурора на сумму 567 тысяч 800 рублей суд удовлетворил в полном объеме. Подобные происшествия — лишь малая часть ежедневной работы молодых сотрудников транспортной прокуратуры, которые только начали осваивать бескрайние просторы Крайнего Севера.

Наталья Черкашина Фото из архива Норильской транспортной прокуратуры, Владимира Макушкина, Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первая транспортная прокуратура на Таймыре была образована в 1980 году в Дудинке. Тогда эта госслужба имела краевое подчинение. В 2007 году приказом Генерального прокурора РФ Дудинская транспортная прокуратура общей штатной численностью семь человек была передана в состав вновь созданной Западно–Сибирской транспортной прокуратуры, а шесть лет спустя, в мае 2013 года, — передислоцирована в Норильск.Один из старейших сотрудников этой службыдо сих пор проживает в Дудинке, где продолжает успешно трудиться адвокатом. В органы прокуратуры Тамара Борисовна пришла после окончания Томского государственного университета в 1970 году. Десять лет проработала в должности следователя Таймырского Долгано–Ненецкого автономного округа. В 1981 году ее назначили помощником транспортного прокурора только что созданной Дудинской транспортной прокуратуры, где она трудилась вплоть до 1998 года, когда пришла пора выйти на пенсию. За многолетний добросовестный труд Тамара Борисовна награждена знаком отличия «За верность закону» 1–й степени.Достойными продолжателями дела ветеранов стал нынешний коллектив молодых сотрудников, прибывших из Омской области. Сейчас исполняет обязанности норильского транспортного прокурора младший советник юстиции, который был назначен на эту должность 15 июля этого года. Его помощники —. Дополняет этот мужской коллектив специалист прокуратуры. У каждого совсем небольшой опыт работы. Руслан Романов начинал старшим следователем межрайонного следственного отдела при прокуратуре РФ по Омской области, затем был помощником и заместителем районных прокуроров, старшим помощником омского транспортного прокурора. Дмитрий Богданов на материке трудился помощником районного прокурора Омской области. Антон Лямзин занимал должность следователя межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Омской области. А Лилия Цемма раньше работала специалистом в Норильской городской прокуратуре. Средний возраст этого маленького коллектива всего 29 лет и их жизненный принцип «Служить закону достойно». Что они и делают.Основные направления работы Норильской транспортной прокуратуры — контроль за исполнением законов на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, а также за деятельностью правоохранительных органов на транспорте и в таможенной сфере. В числе ее поднадзорных объектов — аэропорты Норильска, Игарки и Хатанги, Дудинский морской порт и речные порты региона, таможенный пост, линейные отделы полиции, крупные производственные объекты Заполярного филиала и другие. Достаточно большая загруженность сотрудников Норильской транспортной прокуратуры связана еще и со спецификой региона, а именно с большой удаленностью объектов надзора друг от друга — на десятки тысяч километров. Так, например, вертолетные площадки разбросаны практически по всей тундре: Волочанка, Котуй, Новорыбная, Сопочная, мыс Челюскин, Мессояха, несколько площадок на Ванкоре и так далее. Такая же ситуация с морским и речным портами, а также гидрографическими базами, которые находятся в Хатанге и на Диксоне. Чтобы добраться до отдаленных поднадзорных объектов, необходимо задействовать дополнительные ресурсы: людей, малую авиацию. А работы сотрудникам транспортной прокуратуры там хватает.Так, например, в июле этого года пришлось выяснять обстоятельства возгорания частного вертолета Ми–2 в поселке Носок. Его владелец оставил машину на хранение местному жителю, а тот решил полетать. В результате не справился с управлением, вертолет завалился набок и, получив повреждения, загорелся. По результатам проверки виновник происшествия был привлечен к административной ответственности за повреждение воздушного судна, нарушение правил пользования воздушным пространством, а также за управление воздушным судном без прав на него и при отсутствии судовой и полетной документации. Кроме того, в отношении несостоявшегося летчика было заведено еще одно дело об административном правонарушении за управление судном, не прошедшим государственную регистрацию и не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков. Дело сейчас находится на рассмотрении у мирового судьи.Другое правонарушение было совершено 9 июля этого года. В 30 километрах от Дудинки был задержан гражданин Республики Таджикистан, который пытался нелегально попасть в Норильск, являющийся городом с регламентированным посещением для иностранных граждан. У задержанного не оказалось разрешения от территориального органа ФСБ на въезд на территорию Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района. Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД РФ доставили иностранца в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, где он предложил взятку полицейскому, так как опасался выдворения за пределы России. В результате в отношении нелегала было возбуждено уголовное дело Красноярским следственным отделом на транспорте Западно–Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Норильская транспортная прокуратура проверила это дело на законность и направила его в суд. Она же поддержала обвинение. Мировым судьей был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание.Еще одно нарушение закона сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили в ходе рейда на участке береговой линии Игарской протоки. Здесь, в 500 метрах вверх по течению Енисея, они обнаружили пришвартованный к берегу сухогрузный теплоход «СК–258», который использовался для нелегального вылова рыбы. Судовладельцем оказался житель Туруханского района. Он был привлечен к административной ответственности за управление судном без соответствующих документов. К слову, браконьер попадается не впервые — в этом году Норильская транспортная прокуратура уже подавала иск в суд о взыскании с него ущерба, причиненного незаконным выловом 68 осетров. Исковые требования прокурора на сумму 567 тысяч 800 рублей суд удовлетворил в полном объеме.Подобные происшествия — лишь малая часть ежедневной работы молодых сотрудников транспортной прокуратуры, которые только начали осваивать бескрайние просторы Крайнего Севера.

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