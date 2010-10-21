[Индекс номера 158 (29.09.2017)]



В старом городе

Воспоминания о детстве

Этот выпуск рубрики–календаря будет посвящен норильскому образованию. А точнее — дошкольному и высшему.

27 сентября «Мойте руки перед едой!». 1949 год В этот день отмечают профессиональный праздник воспитатели и все дошкольные работники. А норильские педагоги в этом году отпраздновали и 80–летний юбилей всего дошкольного образования города: 1937 годом датирован самый ранний архивный документ в истории норильской детсадии. Первый детсад находился на Нулевом пикете, но множились они быстро — уже в 1945–м их было три. А так как Норильск тогда состоял из множества поселков, построенных при предприятиях, то и садики открывались в самых отдаленных местах: например, на Медвежке, в Заозерном, Восточном поселке, в далекой Часовне на реке Рыбной. На Купце и под Зуб–горой работали санаторные садики для больных и ослабленных ребятишек, а в Горстрое (как называли нынешнюю городскую черту) детсады и ясли располагались на первых этажах практически каждого второго жилого дома. Отголоски этой традиции сохранились и сейчас: на ул. Комсомольской, 18, ясли под жилыми квартирами существуют до сих пор. Впрочем, работа нынешних воспитателей существенно отличается от труда их коллег 80–летней давности. Дети тогда часто оставались в садике на пятидневку, а, бывало, и на полную неделю, работа и морозы не позволяли родителям регулярно забирать детей домой. А еще воспитатели сами шили детям одежду, мастерили игрушки, придумывали новогодние подарки — словом, были мастерами на все руки. Детский сад № 48, гимнастика в младшей группе. 1965 год Норильские дети под портретом вождя. Начало 1950-х годов Ясли–сад на Нулевом пикете. 1944 год

5 октября 1944 года Студенты техникума получили стипендию. 1949 год Осенью отмечает праздник и норильская высшая школа: 5 октября 1944 года начались занятия в Норильском горно–металлургическом техникуме. Расположился он поначалу в двухэтажном здании на Октябрьской улице, где начали обучать горняков, металлургов–обогатителей и электромехаников — всего было 240 мест. Первый выпуск в самом северном учебном заведении страны состоялся в 1947 году. В 1952 году НГМТ переехал в новое здание на ул. 50 лет Октября, а в 1961–м его потеснил новый сосед и приемник — Норильский вечерний индустриальный институт.

Знай наших! 7 октября 1913 года родился Иван Степанович Иевлев — главный металлург комбината в 1940–х годах. Эвакуированный в начале войны вместе с комбинатом «Североникель» из Мончегорска, Иван Иевлев руководил строительством цеха электролиза Малого металлургического завода, а затем — Большого металлургического завода. После войны Иевлев запускал мощности никелевого, медного, кобальтового и коксохимического заводов, а также цехов по получению концентратов благородных металлов, серной кислоты, бисульфата хлора и щелочей. Уже в 1950–м главного металлурга комбината Иевлева, к тому времени уже лауреата Госпремии СССР, забрали на работу в Москву в Главное управление горно–металлургической промышленности.

А еще в октябре 1 октября 1939 года был создан музей Норильска. 1 октября 1953 года открылись: завод № 26 (кобальтовый), школы № 6 и № 11, здание железнодорожного вокзала и управления Норильской железной дороги. 1 октября 1956 года был образован городской архив. 3 октября 1971 года в Норильске начались съемки фильма «Любить человека». 3 октября 1978 года открылось пассажирское движение электропоездов по маршруту Кайеркан — Надежда. 2 октября 1915 года студент томского политеха Александр Сотников оформил дозволительное свидетельство на пользование недрами в Норильских горах. 1 октября 1994 года основана Оганерская детская школа искусств.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этот день отмечают профессиональный праздник воспитатели и все дошкольные работники. А норильские педагоги в этом году отпраздновали и 80–летний юбилей всего дошкольного образования города: 1937 годом датирован самый ранний архивный документ в истории норильской детсадии. Первый детсад находился на Нулевом пикете, но множились они быстро — уже в 1945–м их было три. А так как Норильск тогда состоял из множества поселков, построенных при предприятиях, то и садики открывались в самых отдаленных местах: например, на Медвежке, в Заозерном, Восточном поселке, в далекой Часовне на реке Рыбной. На Купце и под Зуб–горой работали санаторные садики для больных и ослабленных ребятишек, а в Горстрое (как называли нынешнюю городскую черту) детсады и ясли располагались на первых этажах практически каждого второго жилого дома. Отголоски этой традиции сохранились и сейчас: на ул. Комсомольской, 18, ясли под жилыми квартирами существуют до сих пор. Впрочем, работа нынешних воспитателей существенно отличается от труда их коллег 80–летней давности. Дети тогда часто оставались в садике на пятидневку, а, бывало, и на полную неделю, работа и морозы не позволяли родителям регулярно забирать детей домой. А еще воспитатели сами шили детям одежду, мастерили игрушки, придумывали новогодние подарки — словом, были мастерами на все руки.Осенью отмечает праздник и норильская высшая школа:5 октября 1944 года начались занятия в Норильском горно–металлургическом техникуме. Расположился он поначалу в двухэтажном здании на Октябрьской улице, где начали обучать горняков, металлургов–обогатителей и электромехаников — всего было 240 мест. Первый выпуск в самом северном учебном заведении страны состоялся в 1947 году. В 1952 году НГМТ переехал в новое здание на ул. 50 лет Октября, а в 1961–м его потеснил новый сосед и приемник — Норильский вечерний индустриальный институт.7 октября 1913 года родился Иван Степанович Иевлев — главный металлург комбината в 1940–х годах. Эвакуированный в начале войны вместе с комбинатом «Североникель» из Мончегорска, Иван Иевлев руководил строительством цеха электролиза Малого металлургического завода, а затем — Большого металлургического завода. После войны Иевлев запускал мощности никелевого, медного, кобальтового и коксохимического заводов, а также цехов по получению концентратов благородных металлов, серной кислоты, бисульфата хлора и щелочей. Уже в 1950–м главного металлурга комбината Иевлева, к тому времени уже лауреата Госпремии СССР, забрали на работу в Москву в Главное управление горно–металлургической промышленности.был создан музей Норильска.открылись: завод № 26 (кобальтовый), школы № 6 и № 11, здание железнодорожного вокзала и управления Норильской железной дороги.был образован городской архив.в Норильске начались съемки фильма «Любить человека».открылось пассажирское движение электропоездов по маршруту Кайеркан — Надежда.студент томского политеха Александр Сотников оформил дозволительное свидетельство на пользование недрами в Норильских горах.основана Оганерская детская школа искусств.

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