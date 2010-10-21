[Индекс номера 158 (29.09.2017)]



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Прямая линия

Главным событием этого года для нашего города можно считать завершение строительства «Норникелем» волоконно–оптической линии связи (ВОЛС) от Нового Уренгоя до Норильска. Своими впечатлениями от реализации этого масштабного проекта с журналистами поделились представители партнерских и подрядных организаций компании.

Решение о прокладке волоконно–оптической линии было принято в 2014 году. Инвестором и организатором строительства оптоволоконной линии выступил «Норникель» и специально созданная им дочерняя компания «Единство». Стоимость проекта — 2,5 миллиарда рублей. Протяженность ВОЛС — 956 километров. Линия поделена на семь участков — пусковых комплексов. Сейчас, когда быстрый интернет уже пришел в Норильск, ВОЛС работает в рамках опытной эксплуатации, запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на второй квартал 2018 года. Звено монтажников ВОЛС Станислав Терентьев, генеральный директор компании «Российские оптические сети и телекоммуникации», организации, которая занималась проектированием ВОЛС: – Для меня работа над этим проектом началась еще в 2013 году, когда на Красноярском экономическом форуме была представлена возможная схема прохождения маршрута ВОЛС. В 2015 году началась активная стадия, мы вышли «в поля» и начали работы по проектированию. Поставленная задача оказалась очень сложной. Нам пришлось учитывать массу природных факторов — вечная мерзлота, таликовые воды, переход через Енисей. Соответственно возникла необходимость в рассмотрении различных вариантов прокладки трассы в зависимости от климатических условий и наличия подходящей инфраструктуры. В результате мы остановились на установке опор и проводке кабеля по воздуху. Переход через Енисей протяженностью в семь километров — отдельная, уникальная история. Там под водой было проложено два кабеля, а на суше поставлена резервирующая радиорелейная станция. К счастью, сообща мы справились со всеми трудностями и теперь уверены в том, что выбранные решения обеспечат долговечную эксплуатацию ВОЛС. Многие годы скорость спутникового интернета в Норильске составляла один гигабит в секунду, максимум — около 2,5. Пропускная способность ВОЛС сейчас — 40 гигабит в секунду, и это далеко не предел. При этом «Норникель» заявляет, что потребность компании в существующих ресурсах связи составляет менее одного процента, а более 90 процентов емкости нового канала выделяется для использования жителями Таймыра. В каждой такой катушке – от 2 до 6 километров прочнейшего провода Алексей Овсянников, генеральный директор компании «Константа Сервисез»: – Наша организация занималась финансово–экономическим сопровождением проекта, сейчас мы ведем коммерческие переговоры с местными операторами. Общая тенденция на рынке интернет–услуг — увеличение объемов трафика. Спутниковая связь в этом плане, конечно же, неконкурентоспособна: дело не только в низкой скорости, но и в задержке передачи данных, и в примерно 30–процентной потере пакетов информации. С введением в строй оптоволокна потерю информации удалось исключить, а пинг уменьшился в 5–10 раз. Павел Калякин, исполнительный директор компании «Ланит–Интеграция», компании, осуществлявшей монтаж кабеля ВОЛС: – У нашей компании большой опыт работ в сфере строительства объектов ИT–инфраструктуры, но в основном оно велось в средней полосе России. При строительстве в Заполярье нам пришлось многому поучиться. Было несколько вещей, во многом определивших сложность этого проекта. Это и транспортная составляющая, и климатические особенности территории. Живя и работая в больших городах, мы как должное воспринимаем возможность быстрой закупки всего необходимого. А здесь любая забытая мелочь доставляется к месту работ минимум неделю–две — проблема логистики стояла очень остро. Мы повидали и пургу, и морозы, прочувствовали на себе угрозу дефицита топлива. Каждый отрезок был по–своему сложен, но самой тяжелой была часть трассы от перевалочной базы Прилуки до Ванкорского месторождения, где мы бурили сваи, ставили опоры и с нуля протянули почти 200 километров кабеля. Алексей Фролов, директор «АДВ Консалтинг», компании–поставщика оборудования: – В обеспечении работы ВОЛС задействовано самое современное оборудование, произведенное компанией «Нокия». Так что мы действительно построили одну из лучших сетей. Одна из ее особенностей — возможность расширения канала связи: при необходимости увеличения трафика достаточно просто установить дополнительные модули, чтобы увеличить мощность и производительность канала, что на многие годы вперед перекроет потребности региона. Деметрио Руссо, вице–президент компании Nokia в регионе Восточная Европа: – Для компании Nokia это был крупный, незаурядный и поэтому особенно интересный проект. Для того чтобы обеспечить передачу данных на хорошей скорости в такой отдаленный район как Таймыр, необходимо было поставить самые надежные оптоволоконные кабели, радиорелейное и другое оборудование. Теперь, когда это сделано, мы надеемся, что это только первый этап нашего сотрудничества. Сейчас мы обеспечили соединение с пропускной способностью в 40 Гбит в секунду, что перекрывает сегодняшние запросы норильчан. Если спрос будет расти, скорость можно будет увеличить до 100 гигабит.

Светлана Гунина Фото предоставлены пресс–службой «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда , организации, которая занималась проектированием ВОЛС:– Для меня работа над этим проектом началась еще в 2013 году, когда на Красноярском экономическом форуме была представлена возможная схема прохождения маршрута ВОЛС. В 2015 году началась активная стадия, мы вышли «в поля» и начали работы по проектированию. Поставленная задача оказалась очень сложной. Нам пришлось учитывать массу природных факторов — вечная мерзлота, таликовые воды, переход через Енисей. Соответственно возникла необходимость в рассмотрении различных вариантов прокладки трассы в зависимости от климатических условий и наличия подходящей инфраструктуры. В результате мы остановились на установке опор и проводке кабеля по воздуху. Переход через Енисей протяженностью в семь километров — отдельная, уникальная история. Там под водой было проложено два кабеля, а на суше поставлена резервирующая радиорелейная станция. К счастью, сообща мы справились со всеми трудностями и теперь уверены в том, что выбранные решения обеспечат долговечную эксплуатацию ВОЛС.Многие годы скорость спутникового интернета в Норильске составляла один гигабит в секунду, максимум — около 2,5. Пропускная способность ВОЛС сейчас — 40 гигабит в секунду, и это далеко не предел. При этом «Норникель» заявляет, что потребность компании в существующих ресурсах связи составляет менее одного процента, а более 90 процентов емкости нового канала выделяется для использования жителями Таймыра.– Наша организация занималась финансово–экономическим сопровождением проекта, сейчас мы ведем коммерческие переговоры с местными операторами. Общая тенденция на рынке интернет–услуг — увеличение объемов трафика. Спутниковая связь в этом плане, конечно же, неконкурентоспособна: дело не только в низкой скорости, но и в задержке передачи данных, и в примерно 30–процентной потере пакетов информации. С введением в строй оптоволокна потерю информации удалось исключить, а пинг уменьшился в 5–10 раз., компании, осуществлявшей монтаж кабеля ВОЛС:– У нашей компании большой опыт работ в сфере строительства объектов ИT–инфраструктуры, но в основном оно велось в средней полосе России. При строительстве в Заполярье нам пришлось многому поучиться. Было несколько вещей, во многом определивших сложность этого проекта. Это и транспортная составляющая, и климатические особенности территории. Живя и работая в больших городах, мы как должное воспринимаем возможность быстрой закупки всего необходимого. А здесь любая забытая мелочь доставляется к месту работ минимум неделю–две — проблема логистики стояла очень остро. Мы повидали и пургу, и морозы, прочувствовали на себе угрозу дефицита топлива. Каждый отрезок был по–своему сложен, но самой тяжелой была часть трассы от перевалочной базы Прилуки до Ванкорского месторождения, где мы бурили сваи, ставили опоры и с нуля протянули почти 200 километров кабеля., компании–поставщика оборудования:– В обеспечении работы ВОЛС задействовано самое современное оборудование, произведенное компанией «Нокия». Так что мы действительно построили одну из лучших сетей. Одна из ее особенностей — возможность расширения канала связи: при необходимости увеличения трафика достаточно просто установить дополнительные модули, чтобы увеличить мощность и производительность канала, что на многие годы вперед перекроет потребности региона.– Для компании Nokia это был крупный, незаурядный и поэтому особенно интересный проект. Для того чтобы обеспечить передачу данных на хорошей скорости в такой отдаленный район как Таймыр, необходимо было поставить самые надежные оптоволоконные кабели, радиорелейное и другое оборудование. Теперь, когда это сделано, мы надеемся, что это только первый этап нашего сотрудничества. Сейчас мы обеспечили соединение с пропускной способностью в 40 Гбит в секунду, что перекрывает сегодняшние запросы норильчан. Если спрос будет расти, скорость можно будет увеличить до 100 гигабит.

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