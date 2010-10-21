[Индекс номера 158 (29.09.2017)]



Проекты

На зависть конкурентам

В ходе своего визита в Норильск президент компании «Норникель» Владимир Потанин посетил шоу–рум «Серного проекта» на Надеждинском металлургическом заводе, где планируют воплотить один из самых масштабных в мировой истории экопроектов.

Цена вопроса Напомним, широкой публике о планах горно–металлургического гиганта по существенному сокращению вредного воздействия на природу путем утилизации диоксида серы стало известно еще в прошлом году — в ноябре был подписан контракт с всемирно известной канадской компанией SNC–Lavalin Inc. Тогда первый вице–президент «Норникеля» Сергей Дяченко сообщил, что программой, призванной сократить вредное воздействие на окружающую среду, компания занимается достаточно давно. До 2010 года проводились научно–исследовательские и предпроектные работы, рассматривались различные способы утилизации диоксида серы с получением разных продуктов. В итоге в «Норникеле» остановились на варианте с получением элементарной серы. Затраты по базовому варианту «Серного проекта», который включает в себя комплекс мероприятий по утилизации диоксида серы на НМЗ и МЗ, в процессе проектной проработки заметно выросли по сравнению с первоначальной оценкой в 2 миллиарда долларов. Владимир Потанин подчеркнул, что проект на медном заводе реализуется в установленном порядке, а с технологией реализации масштабной экологической инициативы на НМЗ в компании определятся в конце года, сейчас же ведется разработка технической документации. – Экстраполяция такого количества технической документации на весь проект говорит о том, что его стоимость, к сожалению, для нас получается значительно выше, чем мы первоначально планировали, — отметил Владимир Потанин. — Из–за этого мы вынуждены серьезно задуматься над альтернативным вариантом — утилизацией диоксида серы методом производства серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Заняться этим направлением нам позволил тот факт, что сейчас на территории нашей страны и в Казахстане в последние годы отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе, чего раньше не было. Именно поэтому у нас есть понимание того, что такого рода проект тоже возможно осуществить. Но как следует из планов по производству элементарной серы, это также очень масштабная и технологически сложная операция, нам практически придется строить новый завод. Меня как предпринимателя немного беспокоит то, что, решая экологическую проблему, с которой мы в любом случае справимся, полученная в итоге продукция окажется абсолютно бесполезной. Именно поэтому нейтрализация серной кислоты нам представляется более перспективным и надежным методом с точки зрения технологической эксплуатации. Специалисты прогнозируют, что по результатам реализации комплексного «Серного проекта» суммарные объемы выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе сократятся на 75–80% — примерно на 1,5 миллиона тонн в год. Предполагаемый срок завершения проекта — 2022 год, а выход на проектные мощности запланирован на 2023 год. Цель ясна Продолжая тему экологии, Владимир Потанин напомнил, что три года назад в компании стартовала программа реконфигурации производства, смысл которой состоит не только в классической модернизации оборудования, но и в изменении технологической цепочки. Ее цель — максимально задействовать производственные мощности в Норильске и на Кольском полуострове, более рачительно использовать ресурсы, снизить выбросы, увеличить извлечение металлов. – Сейчас нам приходится решать проблему выбросов в атмосферу 2 миллионов тонн диоксида серы, — говорит Владимир Потанин. — Модернизация — это программа, направленная на рационализацию потоков внутри производства и оптимизацию технологии. Основные этапы программы завершатся в 2019 году, но отдельные доработки будут продолжаться до 2021 года включительно. Это не только приведет к решению проблемы в Норильском промышленном районе, но и серьезно оздоровит экологическую обстановку на Кольском полуострове. Президент компании заметил: до того, как в Норильске был закрыт никелевый завод — а это привело к сокращению выбросов в городской черте примерно на 30–35 процентов — в поселке Заполярном был закрыт цех обжига, вызывавший большое беспокойство. Также он добавил, что практически окончена модернизация плавильных мощностей в поселке Никель, а в поселке Заполярный в конце 2018 года будет завершен проект по реконструкции обогатительной фабрики: – К 2023 году мы рассчитываем на полное соответствие высоким экологическим требованиям. В разы снизятся выбросы в атмосферу, и «Норникель» уйдет с карты загрязняющих предприятий. При всех инициативах, предпринимаемых «Норникелем» за последнее время, руководитель компании не мог не оценить и основные проблемы производственного характера, которые были связаны с закрытием никелевого завода и решены еще в прошлом году. Он заверил, что в этом году таких рисков не прогнозируется: – Есть другие проблемы, связанные со сложностями выполнения производственной программы, но само закрытие никелевого завода предприятие пережило благополучно, включая и вопросы социального характера — размещение работников, компенсации и так далее. Максимальная отдача Сегодня продажи комовой серы составляют 160–170 тысяч тонн в год. В дальнейшем, с завершением проекта на медном заводе, в компании не исключают возможность реализации по меньшей мере 280 тысяч тонн востребованной на рынке гранулированной серы. При таких прогнозах руководство компании рассчитывает, что по медному заводу программа будет окупаться и дальше. – Если даже в качестве альтернативы на НМЗ у нас будет выбрана утилизация диоксида серы методом нейтрализации серной кислоты, а не получением элементарной серы, мы должны будем построить цех, чтобы с медного завода сера поступала на грануляцию и не обладала вредными качествами, — пояснил президент компании. Владимир Потанин подчеркнул, что в бюджете и инвестиционной программе «Норникеля» оговоренные проекты выделены в отдельную статью — крупнейшие акционеры компании решили, что 2 миллиарда долларов пойдут вне лимита финансирования и подлежат специальному регулированию. – В «Норникеле» есть инвестиционная программа, которая носит обязательный характер, — это то, что мы должны делать, чтобы поддерживать бизнес. А есть инвестиционная программа коммерческого характера, направленная на расширение производства и компенсацию убывающих объемов, — уточнил Владимир Потанин. — Программа по «Серному проекту» наиболее защищена с бюджетной точки зрения, она выведена за все лимиты, поскольку не носит коммерческий характер. Тем не менее наша задача — чтобы все проекты работали с максимальной отдачей. В заключение Владимир Потанин отметил, что не следует забывать и о складировании продуктов утилизации диоксида серы. Несмотря на то что по своему качеству производимая элементарная сера приближена к натуральной сере и ее хранение достаточно безопасно, тем не менее объемы будут исчисляться миллионами тонн. Поэтому он предлагает уже сейчас задуматься над тем, каким окажется пейзаж Норильска через 20–30 лет. Как раз с этой точки зрения так важно, чтобы продукт, получившийся в результате реализации «Серного проекта», был востребован и вовлечен в оборот, а получаемые отходы принадлежали к пятой, самой низкой категории опасности. – Этот проект настолько сложен, что его осуществление будет демонстрировать нашу способность решать очень крупные и комплексные вопросы на зависть нашим конкурентам, — подытожил президент «Норникеля».

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, широкой публике о планах горно–металлургического гиганта по существенному сокращению вредного воздействия на природу путем утилизации диоксида серы стало известно еще в прошлом году — в ноябре был подписан контракт с всемирно известной канадской компанией SNC–Lavalin Inc. Тогдасообщил, что программой, призванной сократить вредное воздействие на окружающую среду, компания занимается достаточно давно. До 2010 года проводились научно–исследовательские и предпроектные работы, рассматривались различные способы утилизации диоксида серы с получением разных продуктов. В итоге в «Норникеле» остановились на варианте с получением элементарной серы.Затраты по базовому варианту «Серного проекта», который включает в себя комплекс мероприятий по утилизации диоксида серы на НМЗ и МЗ, в процессе проектной проработки заметно выросли по сравнению с первоначальной оценкой в 2 миллиарда долларов.подчеркнул, что проект на медном заводе реализуется в установленном порядке, а с технологией реализации масштабной экологической инициативы на НМЗ в компании определятся в конце года, сейчас же ведется разработка технической документации.– Экстраполяция такого количества технической документации на весь проект говорит о том, что его стоимость, к сожалению, для нас получается значительно выше, чем мы первоначально планировали, — отметил Владимир Потанин. — Из–за этого мы вынуждены серьезно задуматься над альтернативным вариантом — утилизацией диоксида серы методом производства серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Заняться этим направлением нам позволил тот факт, что сейчас на территории нашей страны и в Казахстане в последние годы отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе, чего раньше не было. Именно поэтому у нас есть понимание того, что такого рода проект тоже возможно осуществить. Но как следует из планов по производству элементарной серы, это также очень масштабная и технологически сложная операция, нам практически придется строить новый завод. Меня как предпринимателя немного беспокоит то, что, решая экологическую проблему, с которой мы в любом случае справимся, полученная в итоге продукция окажется абсолютно бесполезной. Именно поэтому нейтрализация серной кислоты нам представляется более перспективным и надежным методом с точки зрения технологической эксплуатации.Продолжая тему экологии, Владимир Потанин напомнил, что три года назад в компании стартовала программа реконфигурации производства, смысл которой состоит не только в классической модернизации оборудования, но и в изменении технологической цепочки. Ее цель — максимально задействовать производственные мощности в Норильске и на Кольском полуострове, более рачительно использовать ресурсы, снизить выбросы, увеличить извлечение металлов.– Сейчас нам приходится решать проблему выбросов в атмосферу 2 миллионов тонн диоксида серы, — говорит Владимир Потанин. — Модернизация — это программа, направленная на рационализацию потоков внутри производства и оптимизацию технологии. Основные этапы программы завершатся в 2019 году, но отдельные доработки будут продолжаться до 2021 года включительно. Это не только приведет к решению проблемы в Норильском промышленном районе, но и серьезно оздоровит экологическую обстановку на Кольском полуострове.Президент компании заметил: до того, как в Норильске был закрыт никелевый завод — а это привело к сокращению выбросов в городской черте примерно на 30–35 процентов — в поселке Заполярном был закрыт цех обжига, вызывавший большое беспокойство. Также он добавил, что практически окончена модернизация плавильных мощностей в поселке Никель, а в поселке Заполярный в конце 2018 года будет завершен проект по реконструкции обогатительной фабрики:– К 2023 году мы рассчитываем на полное соответствие высоким экологическим требованиям. В разы снизятся выбросы в атмосферу, и «Норникель» уйдет с карты загрязняющих предприятий.При всех инициативах, предпринимаемых «Норникелем» за последнее время, руководитель компании не мог не оценить и основные проблемы производственного характера, которые были связаны с закрытием никелевого завода и решены еще в прошлом году. Он заверил, что в этом году таких рисков не прогнозируется:– Есть другие проблемы, связанные со сложностями выполнения производственной программы, но само закрытие никелевого завода предприятие пережило благополучно, включая и вопросы социального характера — размещение работников, компенсации и так далее.Сегодня продажи комовой серы составляют 160–170 тысяч тонн в год. В дальнейшем, с завершением проекта на медном заводе, в компании не исключают возможность реализации по меньшей мере 280 тысяч тонн востребованной на рынке гранулированной серы. При таких прогнозах руководство компании рассчитывает, что по медному заводу программа будет окупаться и дальше.– Если даже в качестве альтернативы на НМЗ у нас будет выбрана утилизация диоксида серы методом нейтрализации серной кислоты, а не получением элементарной серы, мы должны будем построить цех, чтобы с медного завода сера поступала на грануляцию и не обладала вредными качествами, — пояснил президент компании.Владимир Потанин подчеркнул, что в бюджете и инвестиционной программе «Норникеля» оговоренные проекты выделены в отдельную статью — крупнейшие акционеры компании решили, что 2 миллиарда долларов пойдут вне лимита финансирования и подлежат специальному регулированию.– В «Норникеле» есть инвестиционная программа, которая носит обязательный характер, — это то, что мы должны делать, чтобы поддерживать бизнес. А есть инвестиционная программа коммерческого характера, направленная на расширение производства и компенсацию убывающих объемов, — уточнил Владимир Потанин. — Программа по «Серному проекту» наиболее защищена с бюджетной точки зрения, она выведена за все лимиты, поскольку не носит коммерческий характер. Тем не менее наша задача — чтобы все проекты работали с максимальной отдачей.В заключение Владимир Потанин отметил, что не следует забывать и о складировании продуктов утилизации диоксида серы. Несмотря на то что по своему качеству производимая элементарная сера приближена к натуральной сере и ее хранение достаточно безопасно, тем не менее объемы будут исчисляться миллионами тонн. Поэтому он предлагает уже сейчас задуматься над тем, каким окажется пейзаж Норильска через 20–30 лет. Как раз с этой точки зрения так важно, чтобы продукт, получившийся в результате реализации «Серного проекта», был востребован и вовлечен в оборот, а получаемые отходы принадлежали к пятой, самой низкой категории опасности.– Этот проект настолько сложен, что его осуществление будет демонстрировать нашу способность решать очень крупные и комплексные вопросы на зависть нашим конкурентам, — подытожил президент «Норникеля».

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