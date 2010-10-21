[Индекс номера 158 (29.09.2017)]



Мысли вслух

Небесный вездеход

Вчера в норильском музее состоялось необычное, но знаковое юбилейное мероприятие. Оно было приурочено к 35–летию с момента начала эксплуатации в Арктике и Антарктике легендарного «реактивного вездехода» — самолета Ан–74.

Встреча в музее В праздновании участвовали ребята-активисты школы №8, в которой создан уникальный музей космонавтики. С лекцией об эксплуатации самолета Ан–74 на территории Таймыра перед старшеклассниками выступил и Игорь Мариевский, руководитель комплекса эксплуатации ООО «Аэропорт Норильск», а также Любовь Ваганова, член правления Союза «Северные промышленники и предприниматели». Александр Федотовских, член президиума координационного совета РСПП по развитию северных территорий и Арктики, передал в музей школы новые экспонаты. А мне вспомнилась еще одна осенняя дата в истории полярной авиации. ...Сентябрь далекого 1929 года ознаменовался участием самолета марки «Дорнье–Валь» под именем «Комсеверопуть–1» в карских экспедициях, ставших прообразом северного завоза, осуществлявшегося через устья великих северных рек. Воздушным судном управлял знаменитый Борис Чухновский. В ходе взаимодействия самолета с судами каравана впервые отрабатывалась практика ледовой авиаразведки, так необходимой в заполярной навигации. А после завершения ледовой разведки Чухновский впервые прошел трассу вдоль Енисея от Диксона до Красноярска на гидросамолете. На следующий год авиаразведка Карского моря осуществлялась уже тремя самолетами «Комсеверопуть». *** Героическая история первых полетов над Арктикой и Таймыром в частности богата, драматична, а порой и загадочна. Увы, безжалостное время быстро сглаживает память — а ведь на северах вся топонимика буквально кричит об истории авиации, ее подвигах и достижениях. Названий «Самолетная» и «Посадочная» у нас очень много, вот один из географических примеров навскидку: «Самолетный» — так назван мыс на острове Колосовых, входящий в шхеры Минина, что в Карском море. Свое имя он получил по обнаруженным останкам разбившегося самолета Н–124. Именем летчика Черепкова назван мыс в архипелаге Земля Франца–Иосифа. Вроде бы и не наша территория, но и здесь без Таймыра не обошлось. Есть версия, что самолет Черепкова пропал при перелете из Усть–Таймыра на остров Диксон. Существует предположение, что его самолет мог быть сбит зенитками немецкого рейдера «Адмирал Шеер», как пишет об этом прославленный штурман и писатель В. И. Аккуратов, хотя в бортовом журнале рейдера этот факт никак не отмечен. Вечно плывет среди волн свинцово–студеной воды группа островов Гольцмана, которые названы так в память о начальнике Главного управления Гражданского воздушного флота, погибшем в авиакатастрофе в сентябре 1933 года. О том же печальном событии напоминают нам и острова Зарзара, названные в память о заместителе Гольцмана В. А. Зарзаре. Мыс на берегу Харитона Лаптева в Карском море, северо–восточнее мыса Стерлигова, получил название Пацинко, по фамилии летчика полярной авиации В. А. Пацинко, который в качестве второго пилота самолета «СССР–Н–120» участвовал в первом зимнем перелете вдоль всей трассы Северного морского пути. Есть мыс, название которого звучит просто и лаконично — мыс Пилотов. В названиях бухт и лагун восточного побережья Таймыра недавно были увековечены имена ряда великих полярных летчиков — С. А. Асямова, М. Я. Линделя, И. И. Черевичного. Но ведь и сами летчики присваивали названия новым поселкам. Как вспоминал И. П. Мазурук, это выглядело вот так: — Послушай, командир! Как назовем новое поселение? — начальник геологической партии вглядывается в иллюминатор. — Речушка впадает в Пясину, называется Тарея. Мудрить нечего — Усть–Тарея! *** Самые ранние попытки применения авиации в Арктике были отмечены и раньше, но были они неудачными, а выглядели порой экзотически. Так, взятый на судно гидрографической экспедиции в 1914 году самолет типа «Фарман» после небольшой поломки хвостового оперения во время пробного полета в бухте Провидения вышел из строя и фактически больше участия в экспедиции не принимал. А в 1915 году, весной, на зимовке «Таймыра» в заливе Толля, что на северо–западе Таймыра, неисправный самолет был хозяйственно и практично переделан в аэросани, на которых совершались поездки по заливу... Еще один самолет, появившийся в небе Таймыра, не привыкшего к грохоту авиадвигателей, занимает особое место в истории отечественной авиации. Построенный в домашних условиях, что называется, «на коленке», этот аэроплан эксплуатировался более тридцати лет. Машина, получившая путевку в жизнь в конце 1920–х годов, успешно летала и в 1960–е. Речь идет о самолете «Ш–2», который использовался на Севере для обнаружения лежек тюленей, при поиске косяков рыбы, для аэрофотосъемки и помощи геологам. Любое озеро или достаточно широкая река были для «Ш–2» готовой посадочной площадкой. Вы, скорее всего, видели этот самолет — один из «Ш–2» использовался для натурных съемок эпизода фильма «Валерий Чкалов». В 1935 году «Ш–2», борт «СССР–Н–64», обеспечивал выполнение ледовой разведки для экспедиции ледокола «Ермак», а экипаж в составе летчика М. И. Козлова и бортмеханика Г. В. Косухина совершил восемь полетов в районе мыса Челюскина и побережья Таймыра. *** Это были годы самого начала большого авиапути... На Таймыре разворачивалось промышленное строительство. Государству нужно было круглогодично обеспечивать надежной авиационной связью новостройки в Норильске, Игарке и других местах. С этой целью в 1926 году летчик В. А. Гладышев на самолете «Моссовет» совершил первый рейс из Красноярска на Туруханск. Наступало время интенсификации полетов. В 1932 году пилот Ф. Б. Фарих при 50–градусном морозе, в жестокую пургу, без навигационных карт совершил перелет в Дудинку. Летел сложно, с посадками. Только на тридцатый день машина прибыла в пункт назначения. Это был необычайно смелый, даже дерзкий полет. Но в результате авиалиния Красноярск — Игарка — Дудинка с 1932 года стала действовать регулярно. Уже в 1935 году по трассе Дудинка– Норильск было выполнено 49 рейсов, перевезена 51 тонна груза и 392 пассажира. *** Настали новые времена, появились другие требования к технике, обусловленные задачами заказчиков, а соответственно, и новые машины в нашем небе. Так был создан Ан–74 — советский двухдвигательный реактивный транспортный самолет, разработанный в КБ им. Антонова. В 1982 году Министерство гражданской авиации СССР приняло решение начать на его базе разработку специализированной версии для эксплуатации в районах Арктики и Антарктиды под обозначением Ан–72А «Арктический». Предназначалась машина для перевозки грузов, техники и людей на авиалиниях малой и средней протяжённости в климатических условиях от – 60оC до +45оC. Самолет должен был работать на любых широтах, в том числе в условиях Северного полюса и в высокогорных районах. У конструкторов все получилось как надо. Ан–74 можно эксплуатировать на необорудованных воздушных трассах в любое время года и суток на бетонных, галечных, ледовых и снежных аэродромах, на внутренних и международных линиях. Разработка длилась всего год, и уже в 1983 году аэроплан совершил первый полет. Конструкция у самолета специфическая, это высокоплан со стреловидным крылом. Установка двигателей с большим выносом вперед над верхней поверхностью крыла исключает попадание посторонних предметов с поверхности ВПП при взлете и посадке, такое решение повышает подъемную силу и снижает шум вследствие экранирования крылом реактивных струй. Кабина обеспечивает экипажу из четырех человек хороший обзор и возможность пилотирования в условиях аэродромов ограниченных размеров со взлетом и посадкой по крутым траекториям. Самолет прост в эксплуатации, без затруднений осваивается летным и инженерно–техническим составом средней квалификации. Самолет Ан-74 Ан–74 позволяет перевозить груз до 7,5 тонны и до 52 пассажиров в зависимости от модификации, летает на высоте до десяти тысяч метров с крейсерской скоростью 550–700 км/ч. Его задачи таковы: проводка судов; организация и обслуживание дрейфующих станций; проведение научно–исследовательских работ в полярных широтах; визуальная ледовая разведка; обнаружение рыбных косяков. Этот единственный и неповторимый в своем роде самолет работает не только в полярных областях: машина в двадцати модификациях разошлась по всей планете, ее эксплуатируют несколько десятков компаний, в том числе и зарубежных. Интересно, что кроме чисто функционального назначения Ан–74 приобретают и как летающий лимузин. Но это по–прежнему настоящий воздушный трудяга, который таскает практически по всему миру разнообразные грузы, перевозит пассажиров, спешит на помощь пострадавшим. Однако нас с вами больше интересует применение техники — как гражданского, так и военного назначения — в северных районах со сложными климатическими условиями и недостатком хороших аэродромов. Как показали последние годы, именно из этих регионов стали поступать заказы на новые Ан–74. Авиация Севера будет развиваться, как бы ни складывалась ситуация в стране. Наши летчики и сейчас заняты нелегким трудом по жизнеобеспечению заполярных территорий. Возникли современные легенды, терпеливо ожидающие переноса на бумагу. И я верю, что вскоре мы, благодаря новым романтикам неба, как и жители Аляски и Британской Колумбии, насладимся правом самостоятельного полета. *** Ан–74 заслужил чествование. Нам надо уважать друг друга — людям Севера и авиации Севера. Ведь мы верим в наши самолеты. В самую безнадежную погоду с надеждой смотрим на небо и на табло погоды, но с еще большей надеждой — на идущий через зал ожидания экипаж в летной форме. И нам никак нельзя забыть все то, что эти люди и их крылатые машины сделали для нас, жителей Таймыра. Мы, северяне, все–таки не космонавты с их традиционным «поехали!». Мы говорим — полетели!

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В праздновании участвовали ребята-активисты школы №8, в которой создан уникальный музей космонавтики. С лекцией об эксплуатации самолета Ан–74 на территории Таймыра перед старшеклассниками выступил и Игорь Мариевский, руководитель комплекса эксплуатации ООО «Аэропорт Норильск», а также Любовь Ваганова, член правления Союза «Северные промышленники и предприниматели». Александр Федотовских, член президиума координационного совета РСПП по развитию северных территорий и Арктики, передал в музей школы новые экспонаты. А мне вспомнилась еще одна осенняя дата в истории полярной авиации....Сентябрь далекого 1929 года ознаменовался участием самолета марки «Дорнье–Валь» под именем «Комсеверопуть–1» в карских экспедициях, ставших прообразом северного завоза, осуществлявшегося через устья великих северных рек. Воздушным судном управлял знаменитый Борис Чухновский. В ходе взаимодействия самолета с судами каравана впервые отрабатывалась практика ледовой авиаразведки, так необходимой в заполярной навигации. А после завершения ледовой разведки Чухновский впервые прошел трассу вдоль Енисея от Диксона до Красноярска на гидросамолете. На следующий год авиаразведка Карского моря осуществлялась уже тремя самолетами «Комсеверопуть».

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