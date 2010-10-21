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[Индекс номера 158 (29.09.2017)]

 НАШИ ЛЮДИ 
Никогда душа не постареет

Норильчанину с почти 60–летним стажем, горняку и строителю, ветерану комбината, бизнесмену и поэту Александру Носову в этом году исполнилось 88 лет. Недавно он сделал себе подарок — стал рекордсменом, получив сертификат «Книги рекордов России» — за самое большое количество поэтических приглашений к тосту, которые он сочиняет экспромтом.
Ровно 20 лет назад вышла его уникальная «Книга поэтических экспромтов». В нее вошло около 300 посвящений предприятиям и учреждениям города и комбината, знаковым событиям норильской истории, юбилярам–старожилам, тем, кто уезжал на материк... Добрая половина книги — застольные экспромты в честь молодоженов, друзей, родных и, конечно, прекрасной половины человечества. Сегодня эта книга уже раритет. Но на днях Александр Иванович получил сигнальный экземпляр ее переиздания, в который вошли и новые сочинения. Этот добрый и жизнерадостный человек долгие годы дружен с «Заполярной правдой», посвятил городской газете и норильским журналистам немало своих экспромтов, поэтому мы всегда в курсе его достижений.
В канун Дня пожилого человека пригласили его в гости, чтобы поздравить с рекордом, выходом новой книги. И вспомнить о его норильской жизни, в которой, как в зеркале, отразилась история любимого города, готовящегося к своему 65–летию. Александр Иванович посвятил свое новое издание этому событию.
Александр Иванович, а вот интересно, вы себя ощущаете пожилым человеком?
— По состоянию души я сейчас чувствую себя гораздо моложе, лет около 60... Почти столько лет из своих 88 я живу в Норильске. С таким норильским стажем редко кого сейчас встретишь. И мне по духу тот Норильск, в который приехал в 1958–м. Тогда еще только освобождались из лагеря люди, которые не по своей воле работали на стройках и в шахтах. И, знаете, я сразу почувствовал, что, несмотря на сложную историю этих мест, норильчане лучше тех, кто встречался мне по жизни. Доброта в Норильске — это главный способ выживания. И Север меня, прежде всего, научил доброте, потому что он очень влияет на человеческую душу. Я из многодетной семьи простых тружеников, приехал в Заполярье из Донбасса — романтиком был, таким и остался.
Вы посвятили свои экспромты сотням норильчан, а кто самые знаковые в вашей судьбе?
— Это Юрий Михайлович Смолов, знаменитый председатель Норильского горисполкома, он меня всегда понимал и поддерживал. Большая дружба была у меня с известными производственниками — Поппелем, Механиком, Каргиновым. Я четыре года, после работы инструктором в горкоме партии, был помощником директора комбината Машьянова и полгода — у Колесникова. Вокруг меня всегда были настоящие профессионалы, у которых я без устали учился.
Вы начинали электрослесарем на руднике «Заполярный». Как получилось так подняться по служебной лестнице? Вы карьерист?
— Нет, всего добивался своим трудом. Я по первой профессии слесарь–инструментальщик. Когда в Норильск приехал, то судьба привела на «Заполярный», тогда рудник 7/9, где освоил профессии от электрослесаря до мастера–взрывника. Я все время учился — окончил горно–металлургический техникум, получив специальность горного механика. Госэкзамены сдавал экстерном, отдохнул в Сочи и, вернувшись, сразу поступил в индустриальный институт.
А вы всегда живете на опережение? Что вами движет?
— Чувствую в себе духовные силы. И сейчас, в свои под девяносто, кручусь–верчусь. Каждый день сижу за компьютером, сочиняю разные посвящения, и по заказу тоже. Но это работа не за деньги. Просто меня сама жизнь вдохновляет.
Впервые в истории литературы создана поэтическая энциклопедия города в портретах... Его книга — память создателям заполярного города. Нет в истории литературы такого тома по объему, где были бы одним автором написаны экспромты, посвященные такому количеству людей. Автор открыл и опубликовал не только новый литературный жанр — поэтические приглашение к тосту, чего не было до него в литературной практике, но и создал новую традицию в ритуале проведения праздничных торжеств — поэтическое приглашение к тосту. За труд, любовь автора книги к Северу и людям, живущим в этом городе, книга Александра Носова достойна не только войти в историю Норильска, но также быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Член Союза писателей России, поэт Юрий Бариев, 1997 год
А как в Книгу рекордов России попали?
— Я наконец решился послать в ее редакцию давнее издание «Книги поэтических экспромтов», на которую в далеком 1997–м меня вдохновил и благословил мой друг — поэт Юрий Бариев. Меня тогда в городе хорошо знали как автора тостов, тамаду. И все время спрашивали: когда книгу издашь?
А муза у вас есть?
— Музой была жена Зоя Николаевна, мы были вместе 55 лет, ее не стало в 2013 году. Доброта в ней была просто невероятная. Она дитя войны, воспитывалась в детском доме, потом училась на бухгалтера. Познакомились мы у знакомых на Украине, когда вернулся со службы в Брестской крепости. Я покорял любимую исполнением стихов Есенина под гитару. В Норильск мы приехали, когда ждали первенца, на работу жену не брали. Но она все же устроилась продавцом в Старом городе. А когда окончила институт, то пошла в рост — работала директором магазина «Космос», универмага «Талнах», потом 20 лет в горисполкоме была зампредседателя по торговле.
Норильск дал вам и настоящее благополучие.
— Конечно. Но начинали мы, как и все, тоже питались сухой картошкой. И в балке жили, я его купил в Старом городе перед рождением сына. Помню, мне надо было бежать на работу, жену беременную закутал как смог, а когда вернулся — она вся в инее была...
Династия Носовых продолжается?
— У меня сейчас два внука от дочери, один уже доктор наук. И от сына — внучка. Есть и правнучка Варвара, скоро ей три года. Рад, что родные меня любят и понимают.
А что же в Норильске держит?
— Здесь мне дышится свободно. Остались, пусть и немногочисленные, старые друзья, продолжаю скромный бизнес.
Говорят, что вы один из первых коммерсантов в Норильске?
— Я одним из первых открыл бизнес по звукозаписи. Саша Харитонов работал на приеме заявок, тогда музыку на кассеты записывали. Занимался я и торговлей. Первым йогурт завез, сок «Зуко» — хотелось привезти норильчанам что–нибудь необычное. Как–то доставил огромную партию английских фирменных колготок, а еще привез самолет красивейших изделий из чешского стекла. А на первые заработки стал издавать книги норильских авторов — Сергея Лузана, его жены Маргариты Боярской, Юрия Бариева. Со Львовым издали книгу о Завенягине, помог и Музею истории НПР.
Сознаюсь, что и я не верил в импровизационные способности Александра Носова, зная, что такое работа над стихами... За вечерней беседой я неожиданно попросил Носова без подготовки посвятить нашей встрече несколько строк. Он улыбнулся и буквально на лету, четко и без запинок продекламировал:
Наш вечер близится к концу,
Огни должна нам погасить таверна.
Ярлык мы прилепили к подлецу,
Чтоб в наши души не проникла скверна.
Но этот вечер лишь начало дня
Сердца и мысли греет.
И если в нас достаточно огня,
То никогда душа не постареет.
Я много думал, честное слово, с примесью творческой ревности о его ненавязчивой популярности и понял, что его талант и жизненная сила основаны на простом понятии — доброта. Только он мог написать: «Норильск из вечной мерзлоты пророс, как символ доброты».
Член Союза журналистов России, поэт Сергей Лузан, 1997 год
А, правда, что вам даже грузины — большие умельцы произносить тосты — пальму первенства уступили?
— Было дело, когда мы поехали на свадьбу нашей подруги, которая вышла замуж за грузина. За столом платный тамада что–то бормотал. Но когда я своими стихами поздравил, то он просто сник и передал мне бразды правления. А потом и сам пригласил меня в ресторан, где я дал мастер–класс. А он восхищался: если бы я так мог, то был бы миллионером. А я не миллионер. Деньги мне нужны, чтобы просто свободно жить. Я, как Пушкин, уважаю их за то, что они дают независимость. Я все нажил честным трудом. И теперь на пенсии не чувствую себя ущербным, могу жить, как мне нравится. И благодарю Бога за то, что он дает мне возможность в таком возрасте творить и радоваться жизни. Прошу Его еще дать мне погостить на этой земле и не терять вдохновения. Я полон сил и желания творить.

Ирина Даниленко
Фото из архива Александра Носова
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НАШИ ЛЮДИ 
Норильчанину с почти 60–летним стажем, горняку и строителю, ветерану комбината, бизнесмену и поэту Александру Носову в этом году исполнилось 88 лет. Недавно он сделал себе подарок — стал рекордсменом, получив сертификат «Книги рекордов России» — за самое большое количество поэтических приглашений к тосту, которые он сочиняет экспромтом.

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