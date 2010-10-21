[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Лёгкой дороги!

Глава города Ринат Ахметчин, проинспектировав в ходе выездного совещания автодорогу Норильск — Талнах и Северную объездную дорогу, положительно оценил строительные работы, проведенные там дорожными службами.

— Насколько качественно выполнены строительные работы на этих автодорогах, мы узнаем только через год–два, когда они переживут полную смену времен года. Но то, что здесь быстро и, по оценке экспертов, качественно был проделан огромный объем работ, это заметили многие. Тем более что освещение автодороги Норильск — Талнах было долгожданным, — отметил градоначальник. — Что касается удорожания стоимости работ на Северной объездной дороге почти до 349 миллионов рублей, то это закономерно. Для таких долгосрочных проектов вполне обычное явление. В процессе проектирования нельзя предусмотреть все, в частности, то, что под слоем грунта окажется подземное озеро. К тому же надо учитывать значимость Северной объездной дороги — она позволит разгрузить улицу Лауреатов от грузового транспорта и сделает ее более безопасной для жителей города. Ринат Ахметчин Напомним, решение о строительстве Северной объездной дороги было принято руководителями Норильского комбината и исполнительного комитета города еще в начале 1990–х годов. Тогда была сделана отсыпка земляного полотна, начато устройство водопропускных сооружений, но в конце 1990–х строительство заморозили. В 2001 году его вновь возобновили за счет средств краевого дорожного фонда, а в 2003 году по третьему пусковому комплексу автодороги протяженностью более полутора километров было открыто движение автотранспорта. Долгое время этот участок эксплуатировался и содержался как объект незавершенного строительства. В 2013 году администрацией города было принято решение о продолжении строительства первого и второго пусковых комплексов. К осени 2016 года воронежской организацией ООО «Желдоризыскания» по заказу «Норилькавтодора» была подготовлена проектно–сметная документация с положительным заключением Главгосэкспертизы. По словам начальника управления «Норильскавтодор» Олега Криста, до конца 2017 года планируется завершить строительство на первом пусковом комплексе, который соединит автодорогу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов — Михайличенко. Стоимость работ составила 348,8 миллиона рублей. Удорожание проекта произошло из–за того, что в процессе строительства пришлось искать новые технические решения старых проблем. Например, с заменой старых П–образных плит на одном из участков дороги, где проходили трубы насосной станции, принадлежащей МУП «КОС». Также пришлось решать вопрос с высохшим подземным озером, над которым была расположена опора ЛЭП: опору передвинули в сторону. При строительстве этой автодороги используются самые современные материалы и технологии. Так, например, дорожное полотно уложено на геотекстиль и дополнительно укреплено георешетками, что увеличивает его прочность. Что касается качества работ, то не было ни одного замечания по асфальтировке этих объектов. В настоящее время на автодороге Норильск — Талнах ведут работы по демонтажу временной объездной дороги в районе турбазы «Жарки» и обустраивают временную объездную дорогу на участке от лыжной базы «Оль–Гуль» до поворота на гидропорт «Валек». Стоит отметить, что работы по освещению участка протяженностью 10,3 километра, которые планировали закончить до конца этого года, завершили уже сейчас. Установлено порядка 344 опор освещения. Стоимость работ составила 149 миллионов рублей.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Насколько качественно выполнены строительные работы на этих автодорогах, мы узнаем только через год–два, когда они переживут полную смену времен года. Но то, что здесь быстро и, по оценке экспертов, качественно был проделан огромный объем работ, это заметили многие. Тем более что освещение автодороги Норильск — Талнах было долгожданным, — отметил градоначальник. — Что касается удорожания стоимости работ на Северной объездной дороге почти до 349 миллионов рублей, то это закономерно. Для таких долгосрочных проектов вполне обычное явление. В процессе проектирования нельзя предусмотреть все, в частности, то, что под слоем грунта окажется подземное озеро. К тому же надо учитывать значимость Северной объездной дороги — она позволит разгрузить улицу Лауреатов от грузового транспорта и сделает ее более безопасной для жителей города.Напомним, решение о строительстве Северной объездной дороги было принято руководителями Норильского комбината и исполнительного комитета города еще в начале 1990–х годов. Тогда была сделана отсыпка земляного полотна, начато устройство водопропускных сооружений, но в конце 1990–х строительство заморозили. В 2001 году его вновь возобновили за счет средств краевого дорожного фонда, а в 2003 году по третьему пусковому комплексу автодороги протяженностью более полутора километров было открыто движение автотранспорта. Долгое время этот участок эксплуатировался и содержался как объект незавершенного строительства. В 2013 году администрацией города было принято решение о продолжении строительства первого и второго пусковых комплексов. К осени 2016 года воронежской организацией ООО «Желдоризыскания» по заказу «Норилькавтодора» была подготовлена проектно–сметная документация с положительным заключением Главгосэкспертизы.По словам начальника управления «Норильскавтодор» Олега Криста, до конца 2017 года планируется завершить строительство на первом пусковом комплексе, который соединит автодорогу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов — Михайличенко. Стоимость работ составила 348,8 миллиона рублей. Удорожание проекта произошло из–за того, что в процессе строительства пришлось искать новые технические решения старых проблем. Например, с заменой старых П–образных плит на одном из участков дороги, где проходили трубы насосной станции, принадлежащей МУП «КОС». Также пришлось решать вопрос с высохшим подземным озером, над которым была расположена опора ЛЭП: опору передвинули в сторону.При строительстве этой автодороги используются самые современные материалы и технологии. Так, например, дорожное полотно уложено на геотекстиль и дополнительно укреплено георешетками, что увеличивает его прочность. Что касается качества работ, то не было ни одного замечания по асфальтировке этих объектов.В настоящее время на автодороге Норильск — Талнах ведут работы по демонтажу временной объездной дороги в районе турбазы «Жарки» и обустраивают временную объездную дорогу на участке от лыжной базы «Оль–Гуль» до поворота на гидропорт «Валек». Стоит отметить, что работы по освещению участка протяженностью 10,3 километра, которые планировали закончить до конца этого года, завершили уже сейчас. Установлено порядка 344 опор освещения. Стоимость работ составила 149 миллионов рублей.

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