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[Индекс номера 159 (03.10.2017)]

 Школьный двор 
Задания со звёздочкой

Во всех школах страны стартовал первый этап всероссийской олимпиады. В нем примут участие 130 тысяч учеников. Норильчане будут соревноваться по 21 учебной дисциплине, в том числе по таким предметам, как иностранный язык и астрономия.
Участие в школьной олимпиаде начинается с четвертого класса, в числе дисциплин — только математика и русский язык. Со временем растет число предметов и масштаб олимпиады. Начиная с седьмого класса, ребята могут принимать участие во втором, муниципальном этапе, с девятого — в региональном и всероссийском.
Школьный этап олимпиады длится со 2 по 30 октября, в ноябре стартует муниципальный этап — он продлится до января. С нового года начинается региональный, а весной — всероссийский этап.
Норильчане с каждым годом все активнее выступают в олимпиадном движении, причем значительную долю участников составляют ученики 11–х классов. Это связано с тем, что призовые результаты всероссийского этапа приравниваются к вступительному испытанию вузов по соответствующему предмету.
Самыми массовыми в нашем городе являются олимпиады по английскому языку, биологии, литературе, математике, обществознанию, русскому языку. Впрочем, «соревнования» проводятся и по таким нестандартным дисциплинам, как физкультура, астрономия, экология, право, а также по ряду «вторых» иностранный языков — французскому, испанскому, китайскому.
– В Норильске обучение французскому языку ведется в ряде школ, другим языкам учат в рамках системы дополнительного образования. Кстати, одна из учениц школы № 38 уже стала призером по французскому языку. Также наши ребята традиционно сильны в экологии и литературе, — рассказывает Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования. — Вообще, олимпиада подразумевает дополнительное развитие ребят. Это не просто проверка знаний. Это задания «со звездочкой», они выходят за рамки базового обучения, тут задействованы расширенные знания, логика, нелинейное мышление. В ряде дисциплин предусмотрены практические задания, например, в ОБЖ — по сборке–разборке автомата или спасению утопающего, а в физкультуре, напротив, помимо физических нормативов ребята выполняют и теоретическое задание, отвечая на вопросы по олимпиадному движению.
Каждый, кто хоть раз принимал участие в подобных олимпиадах, имеет представление о степени сложности заданий и о том, с каким упорством к ним надо готовиться. Обычно подготовка ведется педагогами школ дополнительно, помимо этого на базе станции юных техников работает модульная школа подготовки к олимпиадам. Но все это не отменяет активной позиции самого «олимпийца», на трудолюбии которого и основывается возможный успех.
В прошлом учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 11 536 учеников (74,1% от числа учеников 4–11–х классов, в 2015–2016 учебном году — 48,8%) из 37 общеобразовательных учреждений города. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1087 школьников. Для участия в региональном этапе были приглашены 75 учеников, набравших необходимое количество баллов, включая двоих победителей и призеров олимпиады прошлого учебного года.
Результативность участия в краевом этапе олимпиады за последние пять лет:
• в 2012–2013 учебном году — 1 победитель (русский язык), 3 призера (русский язык, ИВТ, физика), 3 ученика вошли в десятку лучших;
• в 2013–2014 учебном году — 2 победителя (французский язык, география), 2 призера (русский язык), 3 человека вошли в десятку лучших; Выпускница школы № 38 стала участницей заключительного этапа олимпиады по французскому языку;
• в 2014–2015 учебном году — 4 призера (русский язык, физика, обществоведение, литература), 9 человек вошли в десятку лучших и 1 показал лучший результат среди обучающихся 9–х классов (результаты подводились среди участников 9—11–х классов в целом);
• в 2015–2016 учебном году — 1 победитель (математика), 7 призеров (география, физика, МХК, литература, 3 — экология). 5 человек вошли в десятку лучших (астрономия, химия, литература, биология);
• в 2016–2017 учебном году — 1 победитель (литература), 7 призеров (литература, физика, английский язык, биология, география, экология). Выпускник гимназии № 4 стал участником заключительного этапа олимпиады по английскому языку.
Пока норильчанам не довелось бывать в статусе победителей всероссийского уровня, но бороться за победу им приходилось. Так, в прошлом году выпускник гимназии № 4 стал участником всероссийского этапа по английскому языку, а ученица школы № 28 несколько лет подряд становилось призером регионального этапа по литературе.
Светлана Панфилова:
– Даже попасть на всероссийский этап олимпиады — это очень высокое достижение, и такой результат многое говорит об уровне подготовки ребят. Нас особенно радует хорошая динамика участия наших учеников в олимпиадном движении, мы верим в них, знаем их потенциал и уверены, что рост продолжится.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира Макушкина и из архива редакции
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