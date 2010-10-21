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[Индекс номера 159 (03.10.2017)]

 ЗП–консультант 
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Продать машину — казалось бы, что может быть проще? Подписал договор купли–продажи, получил деньги и живи спокойно. А потом, спустя год, когда о проданном автомобиле и думать забыл, в почтовый ящик приходит квитанция на уплату транспортного налога... Нередкая ситуация, верно? По словам норильских налоговиков — более чем.
Галина Журавлева, начальник отдела камеральных проверок № 3 межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю в Норильске:
– К нам часто обращаются люди по вопросу перерасчета транспортного налога в связи с продажей автомобиля. К обращению прилагают копию договора купли–продажи, и в большинстве случаев выясняется, что после заключения сделки транспортное средство не снято с учета в органах ГИБДД. А налог, между тем, начисляется на лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.
Кроме снятия транспорта с учета, иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за исключением угона авто либо возникновения права на налоговую льготу) нет. Снять машину с учета просто: новый собственник должен написать заявление в регистрационном подразделении Госавтоинспекции о регистрации авто на свое имя в течение десяти дней с момента его приобретения. После этого срока написать подобное заявление может и прежний хозяин.
Галина Журавлева напоминает, что информацию о снятии с учета транспортного средства можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.
– Этот сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о начисленных и уплаченных суммах по налогам, о задолженности перед бюджетом. С его помощью можно контролировать состояние расчетов с бюджетом, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию с целью получения льготы по имущественным налогам, направления сообщений об объектах движимого и недвижимого имущества, уточнения сведений по объектам.
Обращения, поступившие в электронном виде, рассматриваются в течение 20 дней, представленные по почте — в течение 30 дней. По окончании этого срока в адрес налогоплательщика направляется ответ. Если он будет содержать информацию об объектах, начисленных и уплаченных суммах по налогам (что является налоговой тайной в соответствии со ст. 102 Налогового Кодекса РФ), его направят не на электронный адрес, указанный в обращении, а по почте, на бумажном носителе, с отображением сканированного письма в личном кабинете в разделе «Документы налогоплательщика» во вкладке «Электронный документооборот».

Татьяна Сергеева
Фото Елены Худановой
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ЗП–консультант 
Продать машину — казалось бы, что может быть проще? Подписал договор купли–продажи, получил деньги и живи спокойно. А потом, спустя год, когда о проданном автомобиле и думать забыл, в почтовый ящик приходит квитанция на уплату транспортного налога... Нередкая ситуация, верно? По словам норильских налоговиков — более чем.

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