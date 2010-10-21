[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Закон и порядок

По кривой дорожке

Благодаря эффективной работе сотрудников ГИБДД количество ДТП с участием нетрезвых водителей в городе уменьшилось на 40 процентов.

Об этом на пресс–конференции журналистам рассказали Александр Янович, начальник ОГИБДД норильского ОМВД, и Елена Уткина, и. о. начальника отдела дознания. За восемь месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД задержали сорок автомобилистов, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За такой же период 2016 года задержаны были 32 водителя. Увеличение показателей связано с хорошей профилактической работой дорожных полицейских. Стоит отметить, что за весь 2016 год в суд было направлено 34 дела, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации средств, а за восемь месяцев текущего года в суд уже передано 32 дела и еще несколько находится в производстве у дознавателей. Всего за восемь месяцев 2017 года были задержаны 325 нетрезвых водителей, в 2016 году — 348. При этом количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 40%, с 20 до 12. Сотрудники отдела МВД напоминают, что водитель, застигнутый за рулем авто в нетрезвом виде или отказывающийся от медицинского освидетельствования, несет ответственность в соответствии с Административным, а при повторном правонарушении — с Уголовным кодексом. В первом случае автомобилисту грозит ответственность в виде лишения права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения в период лишения прав или в течение года после отбывания наказания Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать ряд должностей. Такой мерой воздействия на любителей пьяной езды правоохранители стали пользоваться относительно недавно, с 31 декабря 2014 года. — Срок лишения права на управление авто наступает с момента вступления в силу решения суда и сдачи водительского удостоверения, — напомнил Александр Янович. — «Забывая» сдать удостоверение, водитель просто–напросто продляет срок своего наказания. – В ходе расследования подобных дел сотрудники отдела дознания имеют право изымать транспортное средство и накладывать на него арест. Дальнейшую судьбу изъятого имущества будет решать суд. Например, машину можно продать на торгах, а вырученные средства направить на погашение штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — добавила Елена Уткина.

Наталья Черкашина Фото Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Об этом на пресс–конференции журналистам рассказалиЗа восемь месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД задержали сорок автомобилистов, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За такой же период 2016 года задержаны были 32 водителя. Увеличение показателей связано с хорошей профилактической работой дорожных полицейских. Стоит отметить, что за весь 2016 год в суд было направлено 34 дела, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации средств, а за восемь месяцев текущего года в суд уже передано 32 дела и еще несколько находится в производстве у дознавателей.Всего за восемь месяцев 2017 года были задержаны 325 нетрезвых водителей, в 2016 году — 348. При этом количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 40%, с 20 до 12.Сотрудники отдела МВД напоминают, что водитель, застигнутый за рулем авто в нетрезвом виде или отказывающийся от медицинского освидетельствования, несет ответственность в соответствии с Административным, а при повторном правонарушении — с Уголовным кодексом. В первом случае автомобилисту грозит ответственность в виде лишения права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения в период лишения прав или в течение года после отбывания наказания Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать ряд должностей. Такой мерой воздействия на любителей пьяной езды правоохранители стали пользоваться относительно недавно, с 31 декабря 2014 года.— Срок лишения права на управление авто наступает с момента вступления в силу решения суда и сдачи водительского удостоверения, — напомнил Александр Янович. — «Забывая» сдать удостоверение, водитель просто–напросто продляет срок своего наказания.– В ходе расследования подобных дел сотрудники отдела дознания имеют право изымать транспортное средство и накладывать на него арест. Дальнейшую судьбу изъятого имущества будет решать суд. Например, машину можно продать на торгах, а вырученные средства направить на погашение штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — добавила Елена Уткина.

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