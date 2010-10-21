[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Проекты

Историческое событие

У школы № 9 появилась собственная уличная спортивная площадка. Помимо универсального поля для футбола и баскетбола здесь есть еще воркаут–зона, причем тренажеры одобрены Норильской федерацией кроссфита.

Инициатором этого проекта является байк–клуб «Полярные волки», открытие площадки стало возможным благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей». Впрочем, это результат коллективного творчества, что, по мнению авторов проекта, и обеспечило качество площадки. На церемонии открытия Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что прежде на территории 9–й школы не было спортплощадки: – Сегодня состоялось историческое событие. Благодаря «Миру новых возможностей», инициативе депутатов горсовета Натальи Плотниковой и Дениса Каминского был реализован этот замечательный проект. Идею поддержали директор школы, управление образования и, конечно, «Норникель». И сегодня мы видим результат — замечательную площадку, на которой будут заниматься не только дети этой школы, но и жители всего района. По словам Натальи Дунаевой, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», в рамках гранта на обустройство площадки было выделено пять миллионов рублей, плюс добавлены средства из городского бюджета. – С 1 марта приступили к разработке проекта, затем начались строительные работы. Эта площадка всесезонная — зимой тут будет заливаться каток. Думаю, она станет местом притяжения для всех жителей района, и каждый найдет здесь себе дело по душе, — уверена Наталья Дунаева. Площадка включает и воркаут–зону, антивандальное оборудование для которой было доставлено из Красноярска. Участники федерации кроссфита высоко оценивают новую зону. После схода снега здесь будет уложено специальное покрытие за счет средств подрядчика. Один из инициаторов проекта депутат горсовета Денис Каминский поблагодарил всех, кто причастен к его реализации: – Спасибо всем, кто вложил в эту площадку хоть малую толику своих сил. Мы делали это от всего сердца для вас, ребята. Берегите ее, и пусть она служит вам долго.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Инициатором этого проекта является байк–клуб «Полярные волки», открытие площадки стало возможным благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей». Впрочем, это результат коллективного творчества, что, по мнению авторов проекта, и обеспечило качество площадки.На церемонии открытия, отметила, что прежде на территории 9–й школы не было спортплощадки:– Сегодня состоялось историческое событие. Благодаря «Миру новых возможностей», инициативе депутатов горсовета Натальи Плотниковой и Дениса Каминского был реализован этот замечательный проект. Идею поддержали директор школы, управление образования и, конечно, «Норникель». И сегодня мы видим результат — замечательную площадку, на которой будут заниматься не только дети этой школы, но и жители всего района.По словам, в рамках гранта на обустройство площадки было выделено пять миллионов рублей, плюс добавлены средства из городского бюджета.– С 1 марта приступили к разработке проекта, затем начались строительные работы. Эта площадка всесезонная — зимой тут будет заливаться каток. Думаю, она станет местом притяжения для всех жителей района, и каждый найдет здесь себе дело по душе, — уверена Наталья Дунаева.Площадка включает и воркаут–зону, антивандальное оборудование для которой было доставлено из Красноярска. Участники федерации кроссфита высоко оценивают новую зону. После схода снега здесь будет уложено специальное покрытие за счет средств подрядчика.Один из инициаторов проекта депутат горсовета Денис Каминский поблагодарил всех, кто причастен к его реализации:– Спасибо всем, кто вложил в эту площадку хоть малую толику своих сил. Мы делали это от всего сердца для вас, ребята. Берегите ее, и пусть она служит вам долго.

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