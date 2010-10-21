[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Мир увлечений

Мастера на все руки

В субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

Гости узнали о деятельности учреждения «из первых уст»: резиденты Молодежного центра и участники клубных объединений приготовили для них обширную программу — познакомили с традиционными и новейшими направлениями рукоделия, предложили принять участие в разнообразных мастер–классах. Фитнес–студия Studio S представила мастер–классы по круговому тренингу, booty–fitness, йоге, к занятиям могли присоединиться все желающие. Центр развития личности «Старт» провел для детей открытые уроки по ИЗО и брейк–дансу, цирковому искусству, а также развивающие занятия. В кабинете биологической обратной связи (БОС) можно было освоить технику правильного дыхания под наблюдением профессиональных психологов. Клуб «Свободное дыхание» организовал занятия по йоге, а представители клуба «Айкидока» продемонстрировали возможности борьбы айкидо. Гостям также было предложено принять участие в благотворительной добровольческой акции «Теплый подарок», цель которой — создать теплые вещи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Около 50 человек откликнулись на этот призыв, и все дружно сшивали кусочки будущего лоскутного одеяла, учились вязать варежки и шарфы. А тем, кому по душе военно–патриотическая тематика, была предоставлена возможность вдоволь пострелять в тире из пневматического оружия. Множество творческих площадок, организованных рукодельницами Большого Норильска, разместилось на третьем этаже, в открытом пространстве «Фонтанка». Здесь можно было научиться плести косы, изготавливать мыло, вязать смайлики, наносить узоры в технике мехенди и фейс–арта, создавать игрушки из резиночек и бисера, шляпки–игольницы, цветы из фетра, бижутерию из кожи и изделия из витражного стекла, плести кружева, формировать красивые игрушки из надувных шаров. Гости также с интересом слушали рассказ мастера чайных церемоний о секретах заваривания и купажирования чая, с любопытством рассматривали выставку милых вязаных игрушек. Кроме того, на «Фонтанке» любители игр могли помериться силами на игровых приставках и в настольном теннисе. Работал на площадке и книжный дворик, организованный кайерканским филиалом МБУ «Централизованная библиотечная система». Горожан с детьми ждала занимательная презентация клуба раннего развития «Малышандия», а на игровой площадке «Карусель» на протяжении всего мероприятия с детьми работал аниматор. А завершился день открытых дверей дискотекой и розыгрышем сувениров от Молодежного центра. По подсчетам организаторов, за несколько часов мероприятие посетили около 500 человек.

Подготовила Марина Андриюк Фото предоставлены Молодежным центром www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Гости узнали о деятельности учреждения «из первых уст»: резиденты Молодежного центра и участники клубных объединений приготовили для них обширную программу — познакомили с традиционными и новейшими направлениями рукоделия, предложили принять участие в разнообразных мастер–классах.Фитнес–студия Studio S представила мастер–классы по круговому тренингу, booty–fitness, йоге, к занятиям могли присоединиться все желающие. Центр развития личности «Старт» провел для детей открытые уроки по ИЗО и брейк–дансу, цирковому искусству, а также развивающие занятия. В кабинете биологической обратной связи (БОС) можно было освоить технику правильного дыхания под наблюдением профессиональных психологов. Клуб «Свободное дыхание» организовал занятия по йоге, а представители клуба «Айкидока» продемонстрировали возможности борьбы айкидо.Гостям также было предложено принять участие в благотворительной добровольческой акции «Теплый подарок», цель которой — создать теплые вещи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Около 50 человек откликнулись на этот призыв, и все дружно сшивали кусочки будущего лоскутного одеяла, учились вязать варежки и шарфы.А тем, кому по душе военно–патриотическая тематика, была предоставлена возможность вдоволь пострелять в тире из пневматического оружия.Множество творческих площадок, организованных рукодельницами Большого Норильска, разместилось на третьем этаже, в открытом пространстве «Фонтанка». Здесь можно было научиться плести косы, изготавливать мыло, вязать смайлики, наносить узоры в технике мехенди и фейс–арта, создавать игрушки из резиночек и бисера, шляпки–игольницы, цветы из фетра, бижутерию из кожи и изделия из витражного стекла, плести кружева, формировать красивые игрушки из надувных шаров. Гости также с интересом слушали рассказ мастера чайных церемоний о секретах заваривания и купажирования чая, с любопытством рассматривали выставку милых вязаных игрушек.Кроме того, на «Фонтанке» любители игр могли помериться силами на игровых приставках и в настольном теннисе. Работал на площадке и книжный дворик, организованный кайерканским филиалом МБУ «Централизованная библиотечная система».Горожан с детьми ждала занимательная презентация клуба раннего развития «Малышандия», а на игровой площадке «Карусель» на протяжении всего мероприятия с детьми работал аниматор.А завершился день открытых дверей дискотекой и розыгрышем сувениров от Молодежного центра. По подсчетам организаторов, за несколько часов мероприятие посетили около 500 человек.

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