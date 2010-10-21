[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Парк культуры

День добра и уважения

Городской Центр культуры 1 октября превратили в цветущую деревеньку для норильчан старшего поколения.

Тамара Шукалова с подругой Тамарой Путинцевой В Международный день пожилых людей в ГЦК устроили праздник «Эка Русь! Экопосиделки». Перед началом концерта на уютной завалинке можно было сыграть на балалайке и гармошке, сфотографироваться на память в компании добрых друзей, отведать березового сока, а в Выставочном зале — посмотреть работы детей из разных городов Красноярского края, посвященные деревенской теме. Большой зал ГЦК на время cтал привольным краем с чудесными пейзажами, на фоне которых пели и плясали для норильских ветеранов таланты лучших коллективов нашего города: «Оганер», «Вдохновение», Voices, «Казачок». Ребятишки из детского сада № 2 исполнили забавные частушки о бабушках и дедушках, народные песни подарила Виктория Коробейникова под аккомпанемент Евгения Чернышова, порадовал виртуозной игрой и баянист Рустам Шайхисламов. И настоящим сюрпризом стал задорный выход участников городской хоровой капеллы под руководством Олега Морозова. Норильчане разных поколений объединились в ярком и очень современном номере «Барыня». С любовью поздравила героев дня и заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева, которая лично делает много доброго для того, чтобы пожилым людям жилось интереснее и радостнее в нашем городе. «Барыня» от хоровой капеллы Каждого из гостей праздника заботливо встречали ребята из «Молодой гвардии», которые находили для бабушек и дедушек самые добрые слова. Среди пожилых людей были члены Совета ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны комбината, многие известные люди города. В их числе и бывший учитель шестой школы Тамара Николаевна Шукалова, пережившая девочкой блокаду Ленинграда. Она недавно вышла из больницы, с радостью откликнулась на предложение подруги сопроводить ее на праздник в ГЦК. — Я здесь как будто в настоящей деревне побывала. От этого на душе так хорошо, что хочется жить и радоваться дальше,— поделилась Тамара Николаевна. — Я почувствовала сейчас себя молодой, хоть мне уже очень много лет. Передайте большую благодарность всем людям культуры, которые сделали для нас такое необычное представление! И особое спасибо — за угощение березовым соком, это была очень добрая идея. «Парижская опера» с балериной Знаменитая танцовщица Диана Вишнева представит премьерный фильм «Парижская опера» в кинотеатре «Родина». Прима-балерина Мариинского театра народная артистка России Диана Вишнева Показ состоится 5 октября в рамках Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Танцовщица с мировым именем Диана Вишнева — его основатель и идейный вдохновитель. «Парижская опера» — это французско–швейцарская документальная лента, ее создатель — режиссер Жан–Стефан Брон — рассказал о жизни, которая кипит за стенами легендарной Парижской национальной оперы. Картина, признанная лучшим документальным фильмом 39–го Московского международного кинофестиваля, удостоена приза — серебряный «Святой Георгий». «Когда я начинал съемки фильма про Парижскую оперу, чувствовал себя пловцом, ныряющим в неизведанное... Я не хотел скрывать от зрителей все те сложности, с которыми сталкивается театральная труппа в борьбе за то, чтобы каждый вечер на сцене поднимался занавес. Я стремился поймать энергию музыки и радость, которую она приносит». Режиссер Жан–Стефан Брон

Фильм для показа в Норильске предоставлен Центром документального кино, который выпускает его в общероссийский прокат с 23 ноября 2017 года. О билетах на единственный кинопоказ можно узнать по телефону 46–23–50. Этюды об осени Ребята из Норильской детской художественной школы покажут норильчанам свою осень. «Осенний пленэр» в «Родине» Почти два десятка замечательных пленэрных работ до конца октября будут представлены в кинотеатре «Родина», с которым у НДХШ давние и добрые отношения. В прошлом творческом сезоне юные художники поделились своими работами в честь праздника Победы и дня рождения любимого поэта Александра Пушкина. А в новом сезоне планируют представить еще несколько вернисажей, посвященных различным праздникам и памятным датам в нашем городе. По словам и. о. директора кинотеатра «Родина» Лилии Луганской, здесь всегда рады творческим людям и готовы рассмотреть любые интересные предложения о выставочной деятельности. Со своим проектом уже обратился норильский фотограф Леонид Прядко. Важно, что благодаря грантовой поддержке Фонда культурных инициатив и «Норникеля» в «Родине» есть современное оборудование для того, чтобы как можно выразительнее представить в фойе кинотеатра работы норильских талантов. Памяти бардов Клуб самодеятельной песни готовит вечер, посвященный памяти ушедших бардов. Владимир Клепалов Поющий норильчанин, один из участников «Золотого норильского трио» Владимир Клепалов и известный поэт, актер, исполнитель своих песен из Тольятти Юрий Панюшкин не раз встречались на Таймырском фестивале авторской песни, на знаменитом слете бардов имени Валерия Грушина. Они почти ровесники, вместе выходили на сцену, крепко дружили. И ушли в мир иной друг за другом... Их товарищи из норильского КСП считают своим долгом почтить память этих замечательных людей. Концерт памяти Владимира Клепалова и Юрия Панюшкина состоится 10 октября в Малом зале ГЦК в 19.30. Любимые песни ушедших бардов прозвучат в исполнении трио КСП, клуба «Созвучие» из Талнаха, других известных норильских исполнителей.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В Международный день пожилых людей в ГЦК устроили праздник «Эка Русь! Экопосиделки». Перед началом концерта на уютной завалинке можно было сыграть на балалайке и гармошке, сфотографироваться на память в компании добрых друзей, отведать березового сока, а в Выставочном зале — посмотреть работы детей из разных городов Красноярского края, посвященные деревенской теме. Большой зал ГЦК на время cтал привольным краем с чудесными пейзажами, на фоне которых пели и плясали для норильских ветеранов таланты лучших коллективов нашего города: «Оганер», «Вдохновение», Voices, «Казачок». Ребятишки из детского сада № 2 исполнили забавные частушки о бабушках и дедушках, народные песни подарила Виктория Коробейникова под аккомпанемент Евгения Чернышова, порадовал виртуозной игрой и баянист Рустам Шайхисламов. И настоящим сюрпризом стал задорный выход участников городской хоровой капеллы под руководством Олега Морозова. Норильчане разных поколений объединились в ярком и очень современном номере «Барыня». С любовью поздравила героев дня и заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева, которая лично делает много доброго для того, чтобы пожилым людям жилось интереснее и радостнее в нашем городе.Каждого из гостей праздника заботливо встречали ребята из «Молодой гвардии», которые находили для бабушек и дедушек самые добрые слова. Среди пожилых людей были члены Совета ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны комбината, многие известные люди города. В их числе и бывший учитель шестой школы Тамара Николаевна Шукалова, пережившая девочкой блокаду Ленинграда. Она недавно вышла из больницы, с радостью откликнулась на предложение подруги сопроводить ее на праздник в ГЦК.— Я здесь как будто в настоящей деревне побывала. От этого на душе так хорошо, что хочется жить и радоваться дальше,— поделилась Тамара Николаевна. — Я почувствовала сейчас себя молодой, хоть мне уже очень много лет. Передайте большую благодарность всем людям культуры, которые сделали для нас такое необычное представление! И особое спасибо — за угощение березовым соком, это была очень добрая идея.Показ состоится 5 октября в рамках Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Танцовщица с мировым именем Диана Вишнева — его основатель и идейный вдохновитель. «Парижская опера» — это французско–швейцарская документальная лента, ее создатель — режиссер Жан–Стефан Брон — рассказал о жизни, которая кипит за стенами легендарной Парижской национальной оперы. Картина, признанная лучшим документальным фильмом 39–го Московского международного кинофестиваля, удостоена приза — серебряный «Святой Георгий».Фильм для показа в Норильске предоставлен Центром документального кино, который выпускает его в общероссийский прокат с 23 ноября 2017 года. О билетах на единственный кинопоказ можно узнать по телефонуПочти два десятка замечательных пленэрных работ до конца октября будут представлены в кинотеатре «Родина», с которым у НДХШ давние и добрые отношения. В прошлом творческом сезоне юные художники поделились своими работами в честь праздника Победы и дня рождения любимого поэта Александра Пушкина. А в новом сезоне планируют представить еще несколько вернисажей, посвященных различным праздникам и памятным датам в нашем городе. По словам и. о. директора кинотеатра «Родина» Лилии Луганской, здесь всегда рады творческим людям и готовы рассмотреть любые интересные предложения о выставочной деятельности. Со своим проектом уже обратился норильский фотограф Леонид Прядко. Важно, что благодаря грантовой поддержке Фонда культурных инициатив и «Норникеля» в «Родине» есть современное оборудование для того, чтобы как можно выразительнее представить в фойе кинотеатра работы норильских талантов.Поющий норильчанин, один из участников «Золотого норильского трио» Владимир Клепалов и известный поэт, актер, исполнитель своих песен из Тольятти Юрий Панюшкин не раз встречались на Таймырском фестивале авторской песни, на знаменитом слете бардов имени Валерия Грушина. Они почти ровесники, вместе выходили на сцену, крепко дружили. И ушли в мир иной друг за другом... Их товарищи из норильского КСП считают своим долгом почтить память этих замечательных людей.Концерт памяти Владимира Клепалова и Юрия Панюшкина состоится 10 октября в Малом зале ГЦК в 19.30. Любимые песни ушедших бардов прозвучат в исполнении трио КСП, клуба «Созвучие» из Талнаха, других известных норильских исполнителей.

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