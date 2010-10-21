На стадионе «Заполярник» состоялось открытие сезона греко–римской борьбы.
Соревнования проводились норильской Федерацией греко–римской борьбы для младших спортсменов 2006–2007 годов рождения. Они собрали более 70 участников из всех районов Норильска, а также из Дудинки.
— Турнир проходит ежегодно уже на протяжении восьми лет. В этом году в честь 60–летия появления греко–римской борьбы в Норильске мы проводили большие показательные выступления с демонстрацией учебных поединков, разминки, акробатических трюков для дошколят и первоклассников, желающих прийти в борьбу. Во Дворце творчества детей и молодежи сегодня работает программа «Крепыш» для детей от пяти лет, по которой в игровой форме ведется общая физическая подготовка. Мы приглашаем на занятия старших учеников, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки малышам. С семи лет ребята переходят в группу начальной борьбы. Это позволяет дать детям представление о том, что такое греко–римская борьба, — отметил главный судья соревнований Сергей Фолькман
.
По итогам соревнований было разыграно девять комплектов наград (по числу весовых категорий), которые примерно поровну разделились между спортсменами из Норильска и Дудинки.Кумите и катаВ выходные прошел традиционный городской турнир по карате «Золотая осень».
Как рассказал главный судья соревнований Дмитрий Бащенко
, турнир собрал каратистов в возрасте от 8 до 17 лет. Состязались в нем представители пяти клубов — «Звезда», «Союз», «Легион», «Олимп», «Тигр–шотокан», а также спортсмены ДЮСШ, всего более 120 участников. Соревновались в двух категориях — ката и кумите.
— Это ежегодные соревнования, которые проходят в городе уже около десяти лет. Для младших детей они часто становятся дебютными, но хочу подчеркнуть — турнир городской, это достаточно весомый статус, и все ребята всерьез готовятся к нему, — пояснил Дмитрий Бащенко.
По итогам двух дней были определены победители в 32 возрастных и весовых категориях. Следующим крупным соревнованием для норильских каратистов станет Новогодний кубок, он пройдет 15–16 января 2018 года в спортивном центре «Восток».Для самых маленьких В Центре единоборств и фитнеса «Олимп» (ул. Лауреатов, 27) готовится к открытию зал борьбы для малышей.
Открытие нового спортивного зала было поддержано грантом управления молодежной политики, в рамках которого распределялось по 200 тысяч рублей на пять проектов.
Сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка. На деньги гранта будут приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. В планах установить рукоход, подвесить канаты.Алексей Нуркенов, руководитель Центра
:
— Мы хотим сделать хороший специализированный зал высокого уровня. Заниматься в нем будут дети от 4 до 10 лет — по достижении этого возраста они уже могут быть включены в состав ДЮСШ. Наша же задача — дать им первичные навыки. Аналогичную работу мы ведем по карате, и к моменту зачисления в ДЮСШ дети уже имеют опыт, дисциплину и стимул к тренировкам и с удовольствием ходят тренироваться. Даже если ребенок выберет иной вид спорта, он уже будет хорошо подготовлен.
Сейчас в Центре уже работает тренер по дзюдо, в планах — приглашение специалиста по борьбе, вольной или греко–римской.
До апреля группа начальной физической подготовки для детей 3–4 лет будет заниматься бесплатно.
На турецком берегуНорильские каратисты приняли участие в международном турнире по карате WKF Istanbul Open.
Проконсультироваться и записаться на тренировки можно по телефонам: 36–80–08 и 33–31–90.
Предваряли выступление в Стамбуле двухнедельные сборы к молодежному первенству мира, прошедшие в Сочи.
— Поездка тройки наших спортсменов состоялась благодаря помощи администрации Норильска, — рассказал тренер спортсменов Алексей Нуркенов
. — Сборы были совместными: молодежная сборная страны из 80 человек, а также двадцать взрослых спортсменов. Хочу отметить хорошие условия проживания и тренировок.
По окончании сборов норильчане в составе молодежной сборной страны выехали на турнир Istanbul Open, являющийся отборочным этапом на первенство мира среди молодежи. В соревнованиях приняли участие 535 каратистов из двадцати стран, самой представительной по числу участников была домашняя команда Турции. Россияне были третьими по числу заявок — после иранцев.
Наша тройка в составе Максима Цымбала, Александра Томачинского и Влада Кириченко
проиграла в первом кругу туркам, чемпионам Европы этого года. Впоследствии они вышли в финал, и нашим каратистам выпал шанс побороться за третье место. Ребята выступали против иранцев, очень сильной команды. К сожалению, они также проиграли им и заняли пятое место. Право представлять Россию на первенстве мира получила тройка катистов из Клина, которые стали на этом турнире вторыми.
— На мой взгляд, нам не хватило физических кондиций. По технике и синхронизации наши ребята были одними из лучших, — говорит Алексей Нуркенов.
Ближайшие соревнования, в которых выступят норильчане, — чемпионат России среди взрослых, который пройдет 10–12 ноября в Тюмени. После этого наши спортсмены выедут в Санкт–Петербург на всероссийские соревнования «Надежды России», являющиеся отборочными к первенству Европы–2018 среди молодежи.
Татьяна Зачупейкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|АНОНС7 октября во Дворце спорта «Арктика» состоится традиционный турнир по самбо памяти мастера спорта России Ильи Соболева.С 10.00 начнется взвешивание участников. В соревнованиях по спортивному самбо примут участие спортсмены 2000–2003 годов рождения, выступающие в восьми весовых категориях, а также старшие спортсмены (молодежь, 18+) — в пяти весах. В боевом самбо заявлена молодежь и взрослые (18+), которые будут соревноваться в четырех весовых категориях. По предварительным заявкам в турнире выступят около сотни самбистов из ДЮСШ, спортивных федераций и клубов из всех районов Норильска.Соревнования стартуют в полдень, вход для зрителей свободный.