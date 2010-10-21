[Индекс номера 159 (03.10.2017)]



Спорт–тайм

Крепкие ребята

На стадионе «Заполярник» состоялось открытие сезона греко–римской борьбы.

Соревнования проводились норильской Федерацией греко–римской борьбы для младших спортсменов 2006–2007 годов рождения. Они собрали более 70 участников из всех районов Норильска, а также из Дудинки. — Турнир проходит ежегодно уже на протяжении восьми лет. В этом году в честь 60–летия появления греко–римской борьбы в Норильске мы проводили большие показательные выступления с демонстрацией учебных поединков, разминки, акробатических трюков для дошколят и первоклассников, желающих прийти в борьбу. Во Дворце творчества детей и молодежи сегодня работает программа «Крепыш» для детей от пяти лет, по которой в игровой форме ведется общая физическая подготовка. Мы приглашаем на занятия старших учеников, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки малышам. С семи лет ребята переходят в группу начальной борьбы. Это позволяет дать детям представление о том, что такое греко–римская борьба, — отметил главный судья соревнований Сергей Фолькман. По итогам соревнований было разыграно девять комплектов наград (по числу весовых категорий), которые примерно поровну разделились между спортсменами из Норильска и Дудинки.

Кумите и ката В выходные прошел традиционный городской турнир по карате «Золотая осень». Как рассказал главный судья соревнований Дмитрий Бащенко, турнир собрал каратистов в возрасте от 8 до 17 лет. Состязались в нем представители пяти клубов — «Звезда», «Союз», «Легион», «Олимп», «Тигр–шотокан», а также спортсмены ДЮСШ, всего более 120 участников. Соревновались в двух категориях — ката и кумите. — Это ежегодные соревнования, которые проходят в городе уже около десяти лет. Для младших детей они часто становятся дебютными, но хочу подчеркнуть — турнир городской, это достаточно весомый статус, и все ребята всерьез готовятся к нему, — пояснил Дмитрий Бащенко. По итогам двух дней были определены победители в 32 возрастных и весовых категориях. Следующим крупным соревнованием для норильских каратистов станет Новогодний кубок, он пройдет 15–16 января 2018 года в спортивном центре «Восток». Для самых маленьких В Центре единоборств и фитнеса «Олимп» (ул. Лауреатов, 27) готовится к открытию зал борьбы для малышей. Открытие нового спортивного зала было поддержано грантом управления молодежной политики, в рамках которого распределялось по 200 тысяч рублей на пять проектов. Сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка. На деньги гранта будут приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. В планах установить рукоход, подвесить канаты. Алексей Нуркенов, руководитель Центра: — Мы хотим сделать хороший специализированный зал высокого уровня. Заниматься в нем будут дети от 4 до 10 лет — по достижении этого возраста они уже могут быть включены в состав ДЮСШ. Наша же задача — дать им первичные навыки. Аналогичную работу мы ведем по карате, и к моменту зачисления в ДЮСШ дети уже имеют опыт, дисциплину и стимул к тренировкам и с удовольствием ходят тренироваться. Даже если ребенок выберет иной вид спорта, он уже будет хорошо подготовлен. Сейчас в Центре уже работает тренер по дзюдо, в планах — приглашение специалиста по борьбе, вольной или греко–римской. До апреля группа начальной физической подготовки для детей 3–4 лет будет заниматься бесплатно. 36–80–08 и 33–31–90. Проконсультироваться и записаться на тренировки можно по телефонам:

На турецком берегу Норильские каратисты приняли участие в международном турнире по карате WKF Istanbul Open. Предваряли выступление в Стамбуле двухнедельные сборы к молодежному первенству мира, прошедшие в Сочи. — Поездка тройки наших спортсменов состоялась благодаря помощи администрации Норильска, — рассказал тренер спортсменов Алексей Нуркенов. — Сборы были совместными: молодежная сборная страны из 80 человек, а также двадцать взрослых спортсменов. Хочу отметить хорошие условия проживания и тренировок. По окончании сборов норильчане в составе молодежной сборной страны выехали на турнир Istanbul Open, являющийся отборочным этапом на первенство мира среди молодежи. В соревнованиях приняли участие 535 каратистов из двадцати стран, самой представительной по числу участников была домашняя команда Турции. Россияне были третьими по числу заявок — после иранцев. Наша тройка в составе Максима Цымбала, Александра Томачинского и Влада Кириченко проиграла в первом кругу туркам, чемпионам Европы этого года. Впоследствии они вышли в финал, и нашим каратистам выпал шанс побороться за третье место. Ребята выступали против иранцев, очень сильной команды. К сожалению, они также проиграли им и заняли пятое место. Право представлять Россию на первенстве мира получила тройка катистов из Клина, которые стали на этом турнире вторыми. — На мой взгляд, нам не хватило физических кондиций. По технике и синхронизации наши ребята были одними из лучших, — говорит Алексей Нуркенов. Ближайшие соревнования, в которых выступят норильчане, — чемпионат России среди взрослых, который пройдет 10–12 ноября в Тюмени. После этого наши спортсмены выедут в Санкт–Петербург на всероссийские соревнования «Надежды России», являющиеся отборочными к первенству Европы–2018 среди молодежи.

АНОНС 7 октября во Дворце спорта «Арктика» состоится традиционный турнир по самбо памяти мастера спорта России Ильи Соболева. С 10.00 начнется взвешивание участников. В соревнованиях по спортивному самбо примут участие спортсмены 2000–2003 годов рождения, выступающие в восьми весовых категориях, а также старшие спортсмены (молодежь, 18+) — в пяти весах. В боевом самбо заявлена молодежь и взрослые (18+), которые будут соревноваться в четырех весовых категориях. По предварительным заявкам в турнире выступят около сотни самбистов из ДЮСШ, спортивных федераций и клубов из всех районов Норильска. Соревнования стартуют в полдень, вход для зрителей свободный.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Соревнования проводились норильской Федерацией греко–римской борьбы для младших спортсменов 2006–2007 годов рождения. Они собрали более 70 участников из всех районов Норильска, а также из Дудинки.— Турнир проходит ежегодно уже на протяжении восьми лет. В этом году в честь 60–летия появления греко–римской борьбы в Норильске мы проводили большие показательные выступления с демонстрацией учебных поединков, разминки, акробатических трюков для дошколят и первоклассников, желающих прийти в борьбу. Во Дворце творчества детей и молодежи сегодня работает программа «Крепыш» для детей от пяти лет, по которой в игровой форме ведется общая физическая подготовка. Мы приглашаем на занятия старших учеников, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки малышам. С семи лет ребята переходят в группу начальной борьбы. Это позволяет дать детям представление о том, что такое греко–римская борьба, — отметилПо итогам соревнований было разыграно девять комплектов наград (по числу весовых категорий), которые примерно поровну разделились между спортсменами из Норильска и Дудинки.Как рассказал, турнир собрал каратистов в возрасте от 8 до 17 лет. Состязались в нем представители пяти клубов — «Звезда», «Союз», «Легион», «Олимп», «Тигр–шотокан», а также спортсмены ДЮСШ, всего более 120 участников. Соревновались в двух категориях — ката и кумите.— Это ежегодные соревнования, которые проходят в городе уже около десяти лет. Для младших детей они часто становятся дебютными, но хочу подчеркнуть — турнир городской, это достаточно весомый статус, и все ребята всерьез готовятся к нему, — пояснил Дмитрий Бащенко.По итогам двух дней были определены победители в 32 возрастных и весовых категориях. Следующим крупным соревнованием для норильских каратистов станет Новогодний кубок, он пройдет 15–16 января 2018 года в спортивном центре «Восток».Открытие нового спортивного зала было поддержано грантом управления молодежной политики, в рамках которого распределялось по 200 тысяч рублей на пять проектов.Сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка. На деньги гранта будут приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. В планах установить рукоход, подвесить канаты.— Мы хотим сделать хороший специализированный зал высокого уровня. Заниматься в нем будут дети от 4 до 10 лет — по достижении этого возраста они уже могут быть включены в состав ДЮСШ. Наша же задача — дать им первичные навыки. Аналогичную работу мы ведем по карате, и к моменту зачисления в ДЮСШ дети уже имеют опыт, дисциплину и стимул к тренировкам и с удовольствием ходят тренироваться. Даже если ребенок выберет иной вид спорта, он уже будет хорошо подготовлен.Сейчас в Центре уже работает тренер по дзюдо, в планах — приглашение специалиста по борьбе, вольной или греко–римской.До апреля группа начальной физической подготовки для детей 3–4 лет будет заниматься бесплатно.Предваряли выступление в Стамбуле двухнедельные сборы к молодежному первенству мира, прошедшие в Сочи.— Поездка тройки наших спортсменов состоялась благодаря помощи администрации Норильска, — рассказал. — Сборы были совместными: молодежная сборная страны из 80 человек, а также двадцать взрослых спортсменов. Хочу отметить хорошие условия проживания и тренировок.По окончании сборов норильчане в составе молодежной сборной страны выехали на турнир Istanbul Open, являющийся отборочным этапом на первенство мира среди молодежи. В соревнованиях приняли участие 535 каратистов из двадцати стран, самой представительной по числу участников была домашняя команда Турции. Россияне были третьими по числу заявок — после иранцев.Наша тройка в составепроиграла в первом кругу туркам, чемпионам Европы этого года. Впоследствии они вышли в финал, и нашим каратистам выпал шанс побороться за третье место. Ребята выступали против иранцев, очень сильной команды. К сожалению, они также проиграли им и заняли пятое место. Право представлять Россию на первенстве мира получила тройка катистов из Клина, которые стали на этом турнире вторыми.— На мой взгляд, нам не хватило физических кондиций. По технике и синхронизации наши ребята были одними из лучших, — говорит Алексей Нуркенов.Ближайшие соревнования, в которых выступят норильчане, — чемпионат России среди взрослых, который пройдет 10–12 ноября в Тюмени. После этого наши спортсмены выедут в Санкт–Петербург на всероссийские соревнования «Надежды России», являющиеся отборочными к первенству Европы–2018 среди молодежи.

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