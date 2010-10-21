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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 16 (03.02.2017)]

После бури

Последствия прошедшего в городе шторма и меры по их ликвидации стали главными вопросами очередной общегородской планерки при главе Норильска.
По словам Николая Жигулина, и. о. заместителя руководителя администрации по городскому хозяйству, с 11 января штормовое предупреждение в Норильске объявлялось пять раз и действовало на протяжении 12 дней. За это время движение легкового транспорта ограничивалось на 193 часа, грузового — на 138 часов. Кроме того, на 29 часов полностью прекращалось движение всех видов транспорта на кайерканском направлении.
Николай Жигулин
— 30 января в 23 часа по погодным условиям было остановлено движение автобусных колонн. 74 человека, направлявшихся в Кайеркан, были размещены в ГЦК, обеспечены водой и питанием. Там они провели немногим более суток. Те же, кто был вынужден остаться в Кайеркане (это 12 человек), переждали ночь в КДЦ «Юбилейный» и на следующий день уехали в Центральный район на вахтовке, — рассказал Николай Жигулин.
Докладчик также отметил, что службы, ответственные за содержание автомобильных дорог, отработали в шторм без замечаний. 20 и 21, 27, 29 и 30 января для доставки авиапассажиров дополнительно выделялись 63 автобуса — помимо тех, которые ходили по расписанию.
Говоря о масштабах ущерба, причиненного стихией муниципальным объектам, Николай Жигулин сообщил, что на контроль сейчас поставлено 11 адресов. В девяти случаях кровли зданий получили незначительные повреждения, которые будут устранены либо в рамках текущего ремонта, либо за счет гарантийных обязательств подрядчиков.
— Наиболее серьезно пострадали крыши домов на улице Талнахской, 30, и Ленинском проспекте, 10. Оба здания детально обследуются, делается все, чтобы не допустить залития верхних этажей. На Талнахской ветром сорвало 150 квадратных метров кровли, частично разрушена кирпичная кладка. Сейчас мы оцениваем размеры ущерба, — резюмировал докладчик.

Фото Олега Васильева.

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