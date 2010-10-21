Фото новости:

Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 16 (03.02.2017)]

 Ситуация 
Беспокойное соседство

На общегородской планерке при главе города обсудили ситуацию с незаконной перепланировкой в домах № 11 и 16 на Ленинском проспекте.
Жители этих домов обеспокоены неправомерной перепланировкой, проводимой на первых этажах.
Для выяснения всех обстоятельств была создана межведомственная комиссия под председательством заместителя руководителя администрации по городскому хозяйству, которая установила, что в доме № 16 на Ленинском проспекте арендатором в процессе реконструкции были снесены несколько стен, а в несущей – сделан проем. Кроме того, комиссия выявила, что из-за вибрации по стенам соседних квартир пошли трещины.
Николай Жигулин
На планерке и. о. заместителя руководителя администрации города по городскому хозяйству Николай ЖИГУЛИН рассказал, что арендатор уже выполнил два из внесенных ранее замечаний, в том числе снес незаконно установленный дебаркадер, а также восстановил кирпичную кладку на несущих стенах. Результаты работы оценивает комиссия.
— Арендатор идет на контакт, в последнее время особенно активно. Надеемся, все предписания он исполнит. От жильцов жалоб к нам больше не поступало, — говорит Николай Жигулин.
Схожая с предыдущей ситуация сложилась на Ленинском проспекте, 11, где хозяин одной из квартир хотел вывести ее из жилого фонда. При обследовании комиссия обнаружила уже начавшуюся в помещении перепланировку, которая велась без соответствующих разрешений. Неправомерные действия собственника привели к деформации стен соседних квартир. Трещин на несущих стенах пока нет. Однако гарантией безопасности жильцов может стать только срочное приведение квартиры в надлежащий вид.
Как отметил Николай Жигулин, хозяин квартиры готов к сотрудничеству и частичному возмещению нанесенного ущерба. На днях от специализированной службы, ведущей мерзлотный надзор за зданием, было получено заключение, согласно которому угрозы обрушения подъезда не обнаружено. Дополнительно было обследовано подполье, коммуникации, управляющая компания установила скрепляющие конструкции.
— Специалисты выставили на здании маячки, которые проверили через 10 дней после установки, затем проверки проводились не реже раза в неделю.
Со 2 февраля динамику раскрытия трещин — если таковая есть — будут отслеживать не реже чем раз в три дня. При наличии подвижек мы соберем срочное совещание с привлечением всех надзорных организаций для выработки коллегиального мнения. Кстати, к участию в нем приглашены и представители краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, но ответ пока дан не был, прокомментировал ситуацию Николай Жигулин.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
Статьи текущего номера:
 Последствия прошедшего в городе шторма и меры по их ликвидации стали главными вопросами очередной общегородской планерки при главе Норильска.
Ситуация На общегородской планерке при главе города обсудили ситуацию с незаконной перепланировкой в домах № 11 и 16 на Ленинском проспекте.
Прогнозы Помимо прочего, на общегородской планерке рассказали о текущей метеорологической обстановке, а также прогнозе на февраль.
В старом городе Чем памятно для норильчан начало февраля — об этом в очередном выпуске нашего календаря.
Норникель Президент России Владимир Путин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным, который рассказал главе государства о программе развития компании.
Охрана труда В Норильске под председательством Сергея Дяченко, первого вице–президента — операционного директора «Норникеля», прошло заседание комитета компании по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
Мысли вслух В этом году первая неделя бешенства погоды в Норильске случилась раньше обычного, странно. С детства привык, что крепкие пурги чаще всего начинались в конце февраля, январю же всегда было положено хрустеть космическим холодом. Ну, пережили и пережили, не впервой.
Газета для детей, а также их родителей Здравствуйте, мои дорогие друзья! Несмотря на снежные метели, которые атаковали Норильск, детсадовцы вместе со своими любимыми воспитателями, как всегда, были творчески активны. Спешу рассказать вам об их успехах и достижениях. Ваша Заполярочка
Новости:
 3 февраля 2017 
15:42 Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30 Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM.
15:04 В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03 На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские госавтоинспекторы будут проводить профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.
15:03 Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58 Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях.
13:41 Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40 Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля.
13:38 В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.
10:59 Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
[все новости]



GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх