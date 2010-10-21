[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Ситуация

Беспокойное соседство

На общегородской планерке при главе города обсудили ситуацию с незаконной перепланировкой в домах № 11 и 16 на Ленинском проспекте.

Жители этих домов обеспокоены неправомерной перепланировкой, проводимой на первых этажах. Для выяснения всех обстоятельств была создана межведомственная комиссия под председательством заместителя руководителя администрации по городскому хозяйству, которая установила, что в доме № 16 на Ленинском проспекте арендатором в процессе реконструкции были снесены несколько стен, а в несущей – сделан проем. Кроме того, комиссия выявила, что из-за вибрации по стенам соседних квартир пошли трещины. Николай Жигулин На планерке и. о. заместителя руководителя администрации города по городскому хозяйству Николай ЖИГУЛИН рассказал, что арендатор уже выполнил два из внесенных ранее замечаний, в том числе снес незаконно установленный дебаркадер, а также восстановил кирпичную кладку на несущих стенах. Результаты работы оценивает комиссия. — Арендатор идет на контакт, в последнее время особенно активно. Надеемся, все предписания он исполнит. От жильцов жалоб к нам больше не поступало, — говорит Николай Жигулин. Схожая с предыдущей ситуация сложилась на Ленинском проспекте, 11, где хозяин одной из квартир хотел вывести ее из жилого фонда. При обследовании комиссия обнаружила уже начавшуюся в помещении перепланировку, которая велась без соответствующих разрешений. Неправомерные действия собственника привели к деформации стен соседних квартир. Трещин на несущих стенах пока нет. Однако гарантией безопасности жильцов может стать только срочное приведение квартиры в надлежащий вид. Как отметил Николай Жигулин, хозяин квартиры готов к сотрудничеству и частичному возмещению нанесенного ущерба. На днях от специализированной службы, ведущей мерзлотный надзор за зданием, было получено заключение, согласно которому угрозы обрушения подъезда не обнаружено. Дополнительно было обследовано подполье, коммуникации, управляющая компания установила скрепляющие конструкции. — Специалисты выставили на здании маячки, которые проверили через 10 дней после установки, затем проверки проводились не реже раза в неделю. Со 2 февраля динамику раскрытия трещин — если таковая есть — будут отслеживать не реже чем раз в три дня. При наличии подвижек мы соберем срочное совещание с привлечением всех надзорных организаций для выработки коллегиального мнения. Кстати, к участию в нем приглашены и представители краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, но ответ пока дан не был, прокомментировал ситуацию Николай Жигулин.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА Жители этих домов обеспокоены неправомерной перепланировкой, проводимой на первых этажах.Для выяснения всех обстоятельств была создана межведомственная комиссия под председательством заместителя руководителя администрации по городскому хозяйству, которая установила, что в доме № 16 на Ленинском проспекте арендатором в процессе реконструкции были снесены несколько стен, а в несущей – сделан проем. Кроме того, комиссия выявила, что из-за вибрации по стенам соседних квартир пошли трещины.На планеркерассказал, что арендатор уже выполнил два из внесенных ранее замечаний, в том числе снес незаконно установленный дебаркадер, а также восстановил кирпичную кладку на несущих стенах. Результаты работы оценивает комиссия.— Арендатор идет на контакт, в последнее время особенно активно. Надеемся, все предписания он исполнит. От жильцов жалоб к нам больше не поступало, — говорит Николай Жигулин.Схожая с предыдущей ситуация сложилась на Ленинском проспекте, 11, где хозяин одной из квартир хотел вывести ее из жилого фонда. При обследовании комиссия обнаружила уже начавшуюся в помещении перепланировку, которая велась без соответствующих разрешений. Неправомерные действия собственника привели к деформации стен соседних квартир. Трещин на несущих стенах пока нет. Однако гарантией безопасности жильцов может стать только срочное приведение квартиры в надлежащий вид.Как отметил Николай Жигулин, хозяин квартиры готов к сотрудничеству и частичному возмещению нанесенного ущерба. На днях от специализированной службы, ведущей мерзлотный надзор за зданием, было получено заключение, согласно которому угрозы обрушения подъезда не обнаружено. Дополнительно было обследовано подполье, коммуникации, управляющая компания установила скрепляющие конструкции.— Специалисты выставили на здании маячки, которые проверили через 10 дней после установки, затем проверки проводились не реже раза в неделю.Со 2 февраля динамику раскрытия трещин — если таковая есть — будут отслеживать не реже чем раз в три дня. При наличии подвижек мы соберем срочное совещание с привлечением всех надзорных организаций для выработки коллегиального мнения. Кстати, к участию в нем приглашены и представители краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, но ответ пока дан не был, прокомментировал ситуацию Николай Жигулин.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.













