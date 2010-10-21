[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Прогнозы

Погодные условия

Помимо прочего, на общегородской планерке рассказали о текущей метеорологической обстановке, а также прогнозе на февраль.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей МАГЕРОВ отметил, что вслед за штормовой погодой последовало заметное похолодание. До конца выходных осадков не ожидается, ветер северо–восточный скоростью 3–8 м/с, температура ночью составит минус 35–40 градусов, днем минус 30–35 градусов. Среднемесячная температура воздуха в феврале будет колебаться в пределах минус 26–30 градусов, что ненамного выше средних многолетних значений. Начало месяца морозное, до минус 40–45 градусов ночью и до минус 36–41 градуса днем. В дальнейшем ожидается повышение до минус 15–20 ночью и минус 11–10 днем. — Прогноз говорит о том, что вторая половина месяца будет ветреной. Месячное количество осадков составит 21–53 мм, что близко к средним многолетним значениям. Осадки небольшие, умеренные, — добавил Андрей Магеров. Гидрологическая ситуация на реке Норильской по состоянию на 1 февраля устойчива, уровень воды в районе первого водозабора составляет 12,33 метра. — Динамика наблюдений позволяет предположить, что угрозы остановки водозаборов не последует: для этого минимальный уровень воды должен достигнуть 11–метровой отметки. Ширина прорана сейчас составляет 20 метров, при необходимости она будет регулироваться. Ситуацию мы отслеживаем ежедневно, — заключил начальник управления.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА отметил, что вслед за штормовой погодой последовало заметное похолодание. До конца выходных осадков не ожидается, ветер северо–восточный скоростью 3–8 м/с, температура ночью составит минус 35–40 градусов, днем минус 30–35 градусов.Среднемесячная температура воздуха в феврале будет колебаться в пределах минус 26–30 градусов, что ненамного выше средних многолетних значений. Начало месяца морозное, до минус 40–45 градусов ночью и до минус 36–41 градуса днем. В дальнейшем ожидается повышение до минус 15–20 ночью и минус 11–10 днем.— Прогноз говорит о том, что вторая половина месяца будет ветреной. Месячное количество осадков составит 21–53 мм, что близко к средним многолетним значениям. Осадки небольшие, умеренные, — добавил Андрей Магеров.Гидрологическая ситуация на реке Норильской по состоянию на 1 февраля устойчива, уровень воды в районе первого водозабора составляет 12,33 метра.— Динамика наблюдений позволяет предположить, что угрозы остановки водозаборов не последует: для этого минимальный уровень воды должен достигнуть 11–метровой отметки. Ширина прорана сейчас составляет 20 метров, при необходимости она будет регулироваться. Ситуацию мы отслеживаем ежедневно, — заключил начальник управления.

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