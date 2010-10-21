[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



В старом городе

Солисты Большого Норильска

Чем памятно для норильчан начало февраля — об этом в очередном выпуске нашего календаря.

Кинотеатр Талнах

6 февраля 1972 года В этот день в Талнахе, на улице Строителей, 17, открылся первый и единственный в этом районе кинотеатр «Талнах», рассчитанный на 400 мест, сейчас это культурно–досуговый центр им. В. Высоцкого. Кино крутили в Талнахе и раньше: в клубе «Юность», в клубе поселка Геологов, в актовых залах школ. Первый киносеанс в новом кинотеатре состоялся 6 февраля — показывали фильм «Два бойца». Первые годы «Талнах» работал в две смены, по восемь сеансов в день, обслуживая до двух тысяч зрителей ежедневно. В 1985 году при нем был создан киноклуб «Нерв», в 1989–м по его инициативе кинотеатру присвоили имя Владимира Высоцкого. А в 1996–м он стал одноименным культурно–досуговым центром. КДЦ организует и проводит все значимые мероприятия Талнаха, в том числе приуроченные к памятным датам, профессиональным праздникам и юбилеям предприятий. Актеры Лариса Лужина и Анатолий Кузнецов в киноклубе «Нерв». 1980-е годы

Февраль 1968 года Торжественная выписка. 1980 год Норильский роддом переехал в новое здание на улице Б. Хмельницкого, 20. До этого он размещался в двухэтажных домиках на улице 50 лет Октября, 13, и улице Кирова, 2. Новоселья с нетерпением ждали и врачи, и роженицы Норильска. «Сейчас на территории больничного городка строится новый родильный дом, — писала в 1967 году «Заполярка». — Главный вход его выглядит парадным не случайно. В этом доме будут находиться здоровые счастливые женщины–матери. Светлые, просторные палаты, красиво оформленные холлы, солярий, возможность свидания отца с матерью и новорожденным по телевидению...» В 1984–м к роддому пристроили пятиэтажное крыло.

А еще в феврале В 1946 году открылся новый столярный цех по производству мебели (будущий ДОЗ–2). В 1951 году в целях обеспечения порядка в Норильске организовано конное патрулирование. Читальный зал библиотеки. 1960-е годы 4 февраля 1955 года Норильская центральная библиотека открыла двери для читателей в небольшом помещении на улице Комсомольской, 12. 4 февраля 1971 года новый Дворец спорта «Арктика» принял первых приезжих гостей: на норильском льду провели первенство СССР по хоккею с шайбой класса «Б» дальневосточной зоны. В феврале 1976 вступила в строй первая очередь Ергалахского водозабора. 5 февраля 1988 года открылся магазин «Малыш».

Знай наших 5 февраля 1932 года родился известный норильский фотограф Владимир Иванович Чин–Мо–Цай. Он приехал в Заполярье 18–летним парнем, работал на никелевом заводе, окончил техникум. Увлекался фотографией со студенческих лет. В 1953 году его фото начала печатать «Заполярка», затем его спортивные снимки появились в «Красноярском рабочем». Владимир Иванович — создатель фотоклуба «69 параллель» (сейчас — «Таймыр») при ДК комбината и его председатель на протяжении 10 лет. В 1976 году в Москве он получил медаль за фото «Медеплавильщик». В Берлине взял приз международного конкурса за серию «Мой Норильск». Французский фотоклуб присудил Чин–Мо–Цаю серебряную награду за серию работ «Таймыр». Руководил фотоинформационным бюро Норильского комбината. В Красноярск из Норильска уехал в 1977 году.

8 февраля 1936 года родилась долганская поэтесса Огдо (Евдокия) Егоровна Аксёнова, основоположник долганской письменной литературы, почетный гражданин Таймыра. Огдо родилась в Боганиде, но училась в Норильске: при школе № 4 был интернат для коренных жителей Крайнего Севера. В 1969 году «Заполярка» опубликовала первые стихи Аксёновой в переводе Валерия Кравца. После этого ей предложили напечатать их в журнале «Работница». Аксёнова хотела издать свои стихи и сказки по–долгански. Якутские полиграфисты пообещали подобрать нужные шрифты, которые бы учитывали специфику этого языка. Книга «Бараксан» вышла в 1973 году. Аксёнова — один из авторов долганского букваря, создатель русско–долганского словаря.

4 февраля 1941 года родился Владислав Иванович Пьявко, советский и российский оперный певец, тенор, народный артист СССР, почетный гражданин Норильска. Владислав приехал в Норильск с матерью, учился в школе № 1 и в музыкальной школе по классу аккордеона, вообще жил очень насыщенной жизнью. Старшеклассником участвовал в субботниках по разбивке нового стадиона «Заполярник» и Комсомольского парка, рыл котлованы под будущую Норильскую телестудию, в которой вскоре работал кинооператором–хроникером. Окончил норильскую школу рабочей молодежи, трудился шофером на комбинате и даже был внештатником «Заполярной правды». В Заполярный театр драмы пришел статистом в начале 1950–х годов, мальчишкой выходил на сцену вместе с Иннокентием Смоктуновским, в буквальном смысле держась за его штаны. В 1960 году Пьявко стал студентом ГИТИС. С 1966 по 1989 год — солист Большого театра СССР. Пьявко с дирижером и супругой на гастролях в Норильске. 1985 год

Светлана ГУНИНА

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