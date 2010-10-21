[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Норникель

Как президент президенту

Президент России Владимир Путин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным, который рассказал главе государства о программе развития компании.

В. Путин: — Владимир Олегович, как ваша компания закончила прошлый год? В. Потанин: — Год был непростым, но мы его завершили успешно. У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате ее реализации объем производства руды у нас должен увеличиться в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности «Норникеля» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно–металлургическое предприятие. Кроме того, такого рода модернизация позволит нам решить накопившиеся экологические проблемы. К 2023 году мы намерены выполнить запланированное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 75%. Все это, Владимир Владимирович, происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано порядка трех тысяч дополнительных рабочих мест — с тем, чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности. Надеемся, что все эти планы мы успешно осуществим — с определенной государственной поддержкой, необходимой в больших и масштабных проектах. Но при этом мы не сидим сложа руки и уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году в Норильске был закрыт никелевый завод, что позволило на 35% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг. Но, как я уже говорил, к 2023 году мы намерены эту проблему решить полностью. В. Путин: — Как у вас сейчас обстоят дела с занятостью на предприятии? Высвобождаете или набираете рабочих? Что происходит в связи с обновлением технологий, в связи с новыми агрегатами, которые вы планируете установить? Как будет выглядеть ситуация на рынке труда? В. Потанин: — Это очень важный вопрос, Владимир Владимирович, и мы уделяем ему много внимания. Дело в том, что облик нашего работника за последние 10– 15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим и широкополосный интернет, и определенные услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы активно над этим работаем. Также в связи с техническим перевооружением необходима переподготовка людей, повышение их квалификации. В частности, при закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина уже получила новые специальности. В. Путин: — Как у вас складываются в этой связи отношения с региональными властями или, может быть, даже с федеральными? Есть какой–то совместный план работы? В. Потанин: — Откровенно говоря, совместный план, который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан. В. Путин: — Надо бы иметь. В. Потанин: — Согласен с вами, Владимир Владимирович, пока нам приходится привлекать специалистов практически из всех регионов. То есть мы по возможности приглашаем на работу специалистов из любого региона, создаем им в Норильске условия, выделяем либо общежитие, либо квартиру, пытаемся создать более или менее мобильный рынок. Какая раньше была проблема? Люди думали приехать в Норильск на три–пять лет подзаработать, а потом уехать на материк, но выяснилось, что многие из них приехали на всю жизнь. Мы хотим дать людям возможность работать сколь угодно долго в Норильске, но чтобы при этом у них был выбор, и они в случае изменения семейных или еще каких–то обстоятельств могли поменять свою работу, переехать в места более благоприятного проживания. У нас есть специальная программа по переселению людей на материк, и мы каждый год тратим довольно существенные средства на ее реализацию — переселяем до 500 человек, помогая получить новые квартиры. В. Путин: — Каков средний уровень заработной платы? В. Потанин: — Средний уровень заработной платы у нас превышает 90 тысяч рублей. Это одна из самых высоких зарплат в стране. В. Путин: — Что касается переселения, трудоустройства высвобождающегося персонала — здесь обязательно нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью. В. Потанин: — Согласен, Владимир Владимирович, будем налаживать. В. Путин: — Я тоже переговорю с губернатором на этот счет.

По материалам официального сайта президента России www.kremlin.ru Фото Владимира МАКУШКИНА и с сайта www.kremlin.ru — Владимир Олегович, как ваша компания закончила прошлый год?— Год был непростым, но мы его завершили успешно. У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате ее реализации объем производства руды у нас должен увеличиться в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности «Норникеля» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно–металлургическое предприятие.Кроме того, такого рода модернизация позволит нам решить накопившиеся экологические проблемы. К 2023 году мы намерены выполнить запланированное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 75%. Все это, Владимир Владимирович, происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано порядка трех тысяч дополнительных рабочих мест — с тем, чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности.Надеемся, что все эти планы мы успешно осуществим — с определенной государственной поддержкой, необходимой в больших и масштабных проектах. Но при этом мы не сидим сложа руки и уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году в Норильске был закрыт никелевый завод, что позволило на 35% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг. Но, как я уже говорил, к 2023 году мы намерены эту проблему решить полностью.— Как у вас сейчас обстоят дела с занятостью на предприятии? Высвобождаете или набираете рабочих? Что происходит в связи с обновлением технологий, в связи с новыми агрегатами, которые вы планируете установить? Как будет выглядеть ситуация на рынке труда?— Это очень важный вопрос, Владимир Владимирович, и мы уделяем ему много внимания. Дело в том, что облик нашего работника за последние 10– 15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим и широкополосный интернет, и определенные услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы активно над этим работаем.Также в связи с техническим перевооружением необходима переподготовка людей, повышение их квалификации. В частности, при закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина уже получила новые специальности.— Как у вас складываются в этой связи отношения с региональными властями или, может быть, даже с федеральными? Есть какой–то совместный план работы?— Откровенно говоря, совместный план, который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан.— Надо бы иметь.— Согласен с вами, Владимир Владимирович, пока нам приходится привлекать специалистов практически из всех регионов. То есть мы по возможности приглашаем на работу специалистов из любого региона, создаем им в Норильске условия, выделяем либо общежитие, либо квартиру, пытаемся создать более или менее мобильный рынок. Какая раньше была проблема? Люди думали приехать в Норильск на три–пять лет подзаработать, а потом уехать на материк, но выяснилось, что многие из них приехали на всю жизнь. Мы хотим дать людям возможность работать сколь угодно долго в Норильске, но чтобы при этом у них был выбор, и они в случае изменения семейных или еще каких–то обстоятельств могли поменять свою работу, переехать в места более благоприятного проживания. У нас есть специальная программа по переселению людей на материк, и мы каждый год тратим довольно существенные средства на ее реализацию — переселяем до 500 человек, помогая получить новые квартиры.— Каков средний уровень заработной платы?— Что касается переселения, трудоустройства высвобождающегося персонала — здесь обязательно нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью.— Согласен, Владимир Владимирович, будем налаживать.— Я тоже переговорю с губернатором на этот счет.

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