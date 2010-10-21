В Норильске под председательством Сергея Дяченко, первого вице–президента — операционного директора «Норникеля», прошло заседание комитета компании по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
Сергей Дяченко, первый вице–президент — операционный директор «Норникеля»,
напомнил собравшимся об основных подходах к обеспечению безопасности на производстве:
— Человек — наша самая большая ценность. И в прямом, и в переносном смысле. В прямом — для общества, ведь речь идет о продолжателях рода, которые дают жизнь будущим поколениям. А также — ценность, в которую компания должна вкладывать деньги, умения, знания, для того чтобы человек выполнял свою работу на самом высоком профессиональном уровне.
Лидерский подход не состоит исключительно в депремировании тех, кто трудится непосредственно в забое. Руководитель рудника, завода, фабрики – допустил несчастный случай — пусть рассчитывается сам. Обеспечение безопасности на производстве — это наша общая задача, и поэтому ключевые показатели эффективности являются командными.
На уровне рабочего это выглядит так: сумел смену отработать безопасно — молодец. Доля твоего вознаграждения зависит от того, насколько ты обеспечил безопасность себе. Сумел обезопасить свою бригаду, вовремя предотвратить несчастный случай — такие вещи должны быть вовремя подмечены и обязательно промотивированы. Все работники компании должны знать, что есть люди, которые радеют не только за себя, но и за товарищей. Это и есть лидерский аспект, показатель ответственности.
Мы все как руководители отвечаем за культуру производства, за его организацию. Хотелось бы, чтобы каждый работник мог сказать: я сам отвечаю за свою безопасность, а мой линейный начальник помогает мне в этом. И, если я чего–то не понимаю, вижу непорядок — у меня есть возможность остановиться, я могу сохранить свою жизнь.
Александр Рюмин, директор Заполярного филиала «Норникеля:
|• В 2016 году на уровне филиалов и РОКС НН проведено 46 аудитов второй стороны.• На предприятиях Группы компаний «Норильский никель» было выявлено 232 случая нарушения кардинальных правил безопасности, в результате которых было уволено 154 работника, в том числе 110 в состоянии алкогольного опьянения.• Оформлено 162 отказа работников от выполнения работы в условиях, угрожающих жизни и здоровью.• Компанией «Дюпон Наука и Технологии» проведена независимая оценка текущего уровня культуры безопасности на предприятиях Группы компаний «Норильский никель».• Дополнительно обучены 5330 работников, имеющих стаж работы по профессии менее трех лет.• Проведен тренинг для 94 руководителей филиалов и РОКС НН по тематике обратной связи руководителей и подчиненных с использованием элементов поведенческих аудитов безопасности.• В Корпоративном университете на знание корпоративных стандартов протестировано 1835 руководителей.• Введен в действие корпоративный стандарт Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства. Начата работа по его внедрению.• Заполярным филиалом и производственными РОКС НН (ООО «ЗСК», АО «КГМК») разработан План мероприятий по оснащению защитными козырьками специализированной техники, предусматривающей подъем людей при выполнении горно–капитальных и горно–подготовительных работ в подземных условиях со сроками исполнения в 2017 году.• Успешно продвигается внедрение стандарта по управлению рисками «Риск–контроль».• Основной причиной несчастных случаев остается неудовлетворительная организация производства работ. При этом количество случаев осознанного нарушения работниками требований безопасности, которые привели к несчастному случаю, за год снизилось с 21% до 13%.
— На прошлом заседании комитета я говорил о нетерпимом отношении как к нарушителям правил безопасности, так и к руководителям, которые не лучшим образом организуют работу. За прошлый год два руководителя высшего уровня — директора рудников «Маяк» и «Кайерканский» — лишились из–за этого своих должностей. Заместителям директора ЗФ по горному производству и ОТ и ПБ объявлены выговоры. Руководителей более низкого уровня нам тоже доводилось увольнять или переводить на другую работу.
Вместе с тем людей надо как наказывать, так и поощрять. В декабре у меня и директора рудника «Октябрьский» прошла встреча с машинистами ПДМ по вопросам техники безопасности. На ней работники рассказали и о том, как проходят планерки, и проводится инструктаж. Такие встречи продолжатся и впредь, а оценку руководителям участков мы будем давать в том числе по оценкам подчиненных. Прошу всех запомнить это и передать коллегам.
Подготовил Владимир ШИЛОВСКИЙ. Фото Владимира МАКУШКИНА
|По результатам диагностики системы управления ОТ и ПБ и уровня культуры безопасности, проведенной фирмой «Дюпон» на восьми предприятиях «Норникеля», компания получила оценку 2,5 балла, что выше предыдущего показателя на 0,2.Ключевые выводы, сделанные специалистами:– за счет вовлечения высшего руководства, внедрения стандартов и технических средств защиты, а также работы структуры советов по безопасности возрос уровень зрелости системы управления ОТ и ПБ;– дальнейшее развитие системы управления ОТ и ПБ заключается в переходе от формального выполнения Стандартов к применению инструментов и навыков безопасной работы в ежедневной деятельности для сокращения травматизма и аварийности, от толерантного отношения к опасным действиям и условиям – к проактивной позиции и постоянным улучшениям, от дополнительной нагрузки – к новому стандарту работы руководителя.