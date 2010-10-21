[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Охрана труда

Высшая ценность

В Норильске под председательством Сергея Дяченко, первого вице–президента — операционного директора «Норникеля», прошло заседание комитета компании по промышленной безопасности, охране труда и экологии.

Сергей Дяченко, первый вице–президент — операционный директор «Норникеля», напомнил собравшимся об основных подходах к обеспечению безопасности на производстве: — Человек — наша самая большая ценность. И в прямом, и в переносном смысле. В прямом — для общества, ведь речь идет о продолжателях рода, которые дают жизнь будущим поколениям. А также — ценность, в которую компания должна вкладывать деньги, умения, знания, для того чтобы человек выполнял свою работу на самом высоком профессиональном уровне. Лидерский подход не состоит исключительно в депремировании тех, кто трудится непосредственно в забое. Руководитель рудника, завода, фабрики – допустил несчастный случай — пусть рассчитывается сам. Обеспечение безопасности на производстве — это наша общая задача, и поэтому ключевые показатели эффективности являются командными. На уровне рабочего это выглядит так: сумел смену отработать безопасно — молодец. Доля твоего вознаграждения зависит от того, насколько ты обеспечил безопасность себе. Сумел обезопасить свою бригаду, вовремя предотвратить несчастный случай — такие вещи должны быть вовремя подмечены и обязательно промотивированы. Все работники компании должны знать, что есть люди, которые радеют не только за себя, но и за товарищей. Это и есть лидерский аспект, показатель ответственности. Мы все как руководители отвечаем за культуру производства, за его организацию. Хотелось бы, чтобы каждый работник мог сказать: я сам отвечаю за свою безопасность, а мой линейный начальник помогает мне в этом. И, если я чего–то не понимаю, вижу непорядок — у меня есть возможность остановиться, я могу сохранить свою жизнь. • В 2016 году на уровне филиалов и РОКС НН проведено 46 аудитов второй стороны. • На предприятиях Группы компаний «Норильский никель» было выявлено 232 случая нарушения кардинальных правил безопасности, в результате которых было уволено 154 работника, в том числе 110 в состоянии алкогольного опьянения. • Оформлено 162 отказа работников от выполнения работы в условиях, угрожающих жизни и здоровью. • Компанией «Дюпон Наука и Технологии» проведена независимая оценка текущего уровня культуры безопасности на предприятиях Группы компаний «Норильский никель». • Дополнительно обучены 5330 работников, имеющих стаж работы по профессии менее трех лет. • Проведен тренинг для 94 руководителей филиалов и РОКС НН по тематике обратной связи руководителей и подчиненных с использованием элементов поведенческих аудитов безопасности. • В Корпоративном университете на знание корпоративных стандартов протестировано 1835 руководителей. • Введен в действие корпоративный стандарт Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства. Начата работа по его внедрению. • Заполярным филиалом и производственными РОКС НН (ООО «ЗСК», АО «КГМК») разработан План мероприятий по оснащению защитными козырьками специализированной техники, предусматривающей подъем людей при выполнении горно–капитальных и горно–подготовительных работ в подземных условиях со сроками исполнения в 2017 году. • Успешно продвигается внедрение стандарта по управлению рисками «Риск–контроль». • Основной причиной несчастных случаев остается неудовлетворительная организация производства работ. При этом количество случаев осознанного нарушения работниками требований безопасности, которые привели к несчастному случаю, за год снизилось с 21% до 13%. Александр Рюмин, директор Заполярного филиала «Норникеля: — На прошлом заседании комитета я говорил о нетерпимом отношении как к нарушителям правил безопасности, так и к руководителям, которые не лучшим образом организуют работу. За прошлый год два руководителя высшего уровня — директора рудников «Маяк» и «Кайерканский» — лишились из–за этого своих должностей. Заместителям директора ЗФ по горному производству и ОТ и ПБ объявлены выговоры. Руководителей более низкого уровня нам тоже доводилось увольнять или переводить на другую работу. Вместе с тем людей надо как наказывать, так и поощрять. В декабре у меня и директора рудника «Октябрьский» прошла встреча с машинистами ПДМ по вопросам техники безопасности. На ней работники рассказали и о том, как проходят планерки, и проводится инструктаж. Такие встречи продолжатся и впредь, а оценку руководителям участков мы будем давать в том числе по оценкам подчиненных. Прошу всех запомнить это и передать коллегам. По результатам диагностики системы управления ОТ и ПБ и уровня культуры безопасности, проведенной фирмой «Дюпон» на восьми предприятиях «Норникеля», компания получила оценку 2,5 балла, что выше предыдущего показателя на 0,2. Ключевые выводы, сделанные специалистами: – за счет вовлечения высшего руководства, внедрения стандартов и технических средств защиты, а также работы структуры советов по безопасности возрос уровень зрелости системы управления ОТ и ПБ; – дальнейшее развитие системы управления ОТ и ПБ заключается в переходе от формального выполнения Стандартов к применению инструментов и навыков безопасной работы в ежедневной деятельности для сокращения травматизма и аварийности, от толерантного отношения к опасным действиям и условиям – к проактивной позиции и постоянным улучшениям, от дополнительной нагрузки – к новому стандарту работы руководителя.

Подготовил Владимир ШИЛОВСКИЙ. Фото Владимира МАКУШКИНА напомнил собравшимся об основных подходах к обеспечению безопасности на производстве:— Человек — наша самая большая ценность. И в прямом, и в переносном смысле. В прямом — для общества, ведь речь идет о продолжателях рода, которые дают жизнь будущим поколениям. А также — ценность, в которую компания должна вкладывать деньги, умения, знания, для того чтобы человек выполнял свою работу на самом высоком профессиональном уровне.Лидерский подход не состоит исключительно в депремировании тех, кто трудится непосредственно в забое. Руководитель рудника, завода, фабрики – допустил несчастный случай — пусть рассчитывается сам. Обеспечение безопасности на производстве — это наша общая задача, и поэтому ключевые показатели эффективности являются командными.На уровне рабочего это выглядит так: сумел смену отработать безопасно — молодец. Доля твоего вознаграждения зависит от того, насколько ты обеспечил безопасность себе. Сумел обезопасить свою бригаду, вовремя предотвратить несчастный случай — такие вещи должны быть вовремя подмечены и обязательно промотивированы. Все работники компании должны знать, что есть люди, которые радеют не только за себя, но и за товарищей. Это и есть лидерский аспект, показатель ответственности.Мы все как руководители отвечаем за культуру производства, за его организацию. Хотелось бы, чтобы каждый работник мог сказать: я сам отвечаю за свою безопасность, а мой линейный начальник помогает мне в этом. И, если я чего–то не понимаю, вижу непорядок — у меня есть возможность остановиться, я могу сохранить свою жизнь.— На прошлом заседании комитета я говорил о нетерпимом отношении как к нарушителям правил безопасности, так и к руководителям, которые не лучшим образом организуют работу. За прошлый год два руководителя высшего уровня — директора рудников «Маяк» и «Кайерканский» — лишились из–за этого своих должностей. Заместителям директора ЗФ по горному производству и ОТ и ПБ объявлены выговоры. Руководителей более низкого уровня нам тоже доводилось увольнять или переводить на другую работу.Вместе с тем людей надо как наказывать, так и поощрять. В декабре у меня и директора рудника «Октябрьский» прошла встреча с машинистами ПДМ по вопросам техники безопасности. На ней работники рассказали и о том, как проходят планерки, и проводится инструктаж. Такие встречи продолжатся и впредь, а оценку руководителям участков мы будем давать в том числе по оценкам подчиненных. Прошу всех запомнить это и передать коллегам.

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