[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Мысли вслух

Мороз, пурга и жизнь

В этом году первая неделя бешенства погоды в Норильске случилась раньше обычного, странно. С детства привык, что крепкие пурги чаще всего начинались в конце февраля, январю же всегда было положено хрустеть космическим холодом. Ну, пережили и пережили, не впервой.

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Норильчанам никто не может рассказать что–то новое о жизни на северах. Нас сложно удивить рассказами о нелетной погоде, затяжных метелях и морозах. Лично я не могу читать книги о Севере – все эти тексты о долгой зиме, лютом холоде, о полярной ночи. Тем более не могу смотреть фильмы, где эти темы так или иначе поднимаются. Все «северные», «тундровые» и «таежные» фильмы снимают, в лучшем случае, в Карелии, как бушковскую «Пиранью», например. Поэтому массовый зритель понятия не имеет, как выглядит настоящая тундра или матерая тайга на Подкаменной Тунгуске. Я не могу все это читать. Даже горячо любимые Санин с Куваевым для меня — приехавшие ненадолго и уехавшие по сроку люди. Они из числа покорителей, из временных полярников, а к этой категории я отношусь настороженно. Парадокс? Да нет. Просто Север можно узнать по–настоящему, только проживая здесь оседло. Поясню на понятном, как мне кажется, примере. За свою жизнь я очень много времени провел на южных морях, суммарно — годы. Так было принято всегда: норильчане должны отдыхать на море, инерция, если угодно. Отпуска длинные, отчего бы не зависнуть в теплыни? Ходил на пароходах, плавал на катерах и лодках, ловил с баркаса и с берега, пляжевал, даже тонул. Все было. Но знаю ли я Черное море? Да ничего подобного! Я знаю Курортное море, как краткосрочно–приехавший, праздно–отдыхающий. Море знает живущий на побережье, видящий и чувствующий постоянно все то, что во мне дискриминируется самим образом отдыха. Знает эту липкую зимнюю взвесь из соли и тумана, забирающийся под куртку штормовой ветер, надоевший гул зимних штормов, трагедии в прибое, эти смертельно надоевшие толпы отдыхающих. Он — знает. А я могу лишь написать по теме что–нибудь романтическое, глядя со стороны как покоритель курорта... Теперь немного собственно о Севере. Думаю, такая краткая информация будет полезна и некоторым норильчанам, особенно молодым. Да и не только норильчане читают нашу газету. Когда я читаю в тексте заметки, мол, «имярек знал, что такое Север, потому что вырос в Новосибирске», мне хочется пожаловаться главреду. Новосибирск — это немногим севернее, чем Алма–Ата. Это юг! Ну и что, что там пару недель бывает суровая зима? Сильней всего я замерзал в зимней долине реки Или близ той самой Алма–Аты, Север–то здесь каким боком? Север начинается с Северного полярного круга, широтной линии, на которой хоть один день в году солнце не поднимается из–за горизонта. То есть возникает феномен полярной ночи. И, соответственно, полярного дня. Чем выше по широте от СПК, тем полярная ночь длинней. За этой чертой начинается другая жизнь. Все дело в том, что что–то происходит с живой природой. Она чувствует этот астрономический феномен. И начинает жить особо, то с удивительной разумностью замедляясь до анабиоза, то ускоряясь до диких скоростей. Так называемым выживанием здесь занимаются лишь набегающие полярники. Все остальные просто живут, то есть создают устойчивые системы жизнеобеспечения: кочевые, сельские или городские. А обучает их сама природа. Все сложно, и сразу эту заполярную специфику жителю материка не объяснить. Например, куропатка восемь месяцев живет под снегом. Там тепло, вот там она и кормится, не увидишь. А идешь на лыжах – и птица прыскает из–под канта... И так далее. Это и есть Заполярье, то есть Арктика. На этих широтах за долгую зиму без солнечной поддержки все промерзает, как говорится, к чертям собачьим. Мерзлота подходит очень близко к поверхности, и поэтому деревья с развитой корневой системой расти тут не могут, не пробиваются корни. Люди в быту и на производстве, в труде и на отдыхе тоже создают устойчивые системы. Это определенный образ жизни. Спокойный, уверенный. Без метаний, надрыва, ненужных восторгов, сожалений и лишних подвигов. Ты имеешь запас продуктов и питьевой воды, следишь за новостями и вовремя заряжаешь аккумуляторы устройств. На улице дышишь ровно, мелко, порой в шарф или воротник пуховика, чтобы не обжечь легкие. При встрече мысль доносишь собеседнику быстро, говоришь чисто, членораздельно, поэтому у норильчан нет акцента. Ты не любишь модную «идеологию капусты», когда человек натягивает сразу несколько курточек, предпочитая иметь капитальный пуховик или дубленку, в которой можно выскочить в ближайший магазинчик, накинув ее на футболку или блузку, и очень серьезно относишься к обуви. Можно снять рукавицы в самый лютый мороз, ничего страшного. Не паникуй, не вертись и не срывай тепловую подушку из воздуха, прикрывающую кожу, мороз и не обожжет. Но и не геройствуй в демисезонной одежде, тут никого этим не восхитишь, лишь у виска покрутят. На улицах в пургу необходимо особенно внимательно наблюдать за авто, не верить светофорам, а в мороз полезно следить за возможными обморожениями у встречных, предупреждая: «Мужчина, у вас щека белая, потрите!» Затащи пьяного в подъезд, помоги упавшему встать — вечные норильские заповеди... Ниже СПК идет Приполярье, так его иногда называют, как бы Север. Страшная, скажу я вам, битва закрутилась во времена СССР, когда все начали бороться за коэффициенты и полярные надбавки. Возникло даже понятие «Районы, приравненные к Крайнему Северу». И если москвичей испортил квартирный вопрос, то Сибирь — битва за коэффициенты. Все хотели прислониться к северным льготам, это же деньги... Самый большой — двойка, такой применялся на островах. И вот представьте ситуацию: жена работает диспетчером в аэропорту Диксона, что на острове, сидит в тепле, и у нее – 2. А муж, вечно обмороженный вездеходчик на ГТТ, в любую погоду нарезает колею вокруг поселка Диксон, что на материке, и у него 1,8. Какие драмы разыгрывались в семьях! Сложно отрабатывалась жизнь в Заполярье. Мороз за пятьдесят. Иной писатель накатал бы целую главу о геройских покорителях Антарктики, которые сидят в сборных домиках станции и с рефлексиями претерпевают невзгоды. Я же смотрю в окно — внизу в снегу сидят двое семилеток, грызут чупа–чупс. Роют лопатой сухой, как песок, снег, снежков из такого не слепишь. Они просто гуляют на улице. Двигатель не заводится! Минус сорок! Катастрофа и три главы подвига. Вы о чем? А как, думаете, работает «Норникель», как выходят на линию автобусы? Да здесь каждый владелец машины — герой книг Санина. Только водитель этого не знает. Позвонил другу, отогрел, запустился, выругался незлым тихим словом и быстрей на линию. Делов–то... Кстати, об Антарктиде. Даже этот ледовый материк не может удивить норильчанина. Простое моделирование: давайте симметрично перенесем Антарктиду на Север, наложив ее на полуостров Таймыр строго по координатной сетке. Сразу же обнаружится, что город Норильск стоит ближе к полюсу по широте, чем бывшая главная база СССР, станция Мирный. И почти там, где находится нынешняя базовая станция России — Новолазаревская. Только в Антарктиде вы не найдете и сотой части той грандиозной инфраструктуры, что создали на северах мы. Вообще–то, в начале становления Норильска тут тоже была полная Антарктида, с той лишь разницей, что самолеты сюда не летали в принципе – не было еще тогда подходящей авиации. Но норильчанам такое положение дел быстро надоело, и они понастроили в Заполярье всего, что только можно было сделать технологически, нет нужды перечислять. Прошла неделя пург, за ней придут морозы. Мы молодцы, прожили в метели без всяких выживаний, проживем и в стужу. Прожили, ходя в гости, выбирая время для шопинга и посещая премьеры. Однако не обошлось без происшествий: с двух зданий сорвало крышу. А вот «Норникель» погодных неурядиц и не заметил. Отлаженную машину огромного непрерывного производства не сможет остановить даже нашествие пришельцев. Как часы отработал штаб «Шторм». Но есть нюансы, над которыми стоит подумать. Это задачка для властей города. Мы все знаем и умеем, всегда готовы поделиться опытом. Территория у нас такая. Особенная. Зона недоступности. Северный полюс, вы удивитесь, вполне комфортное место, и это легко проверить, выбрав в смартфоне нужную локацию в программе погоды. Посмотрите и сравните. Там экскурсии гуськом ходят, ледокол с туристами стоит, лагерь, оборудование, указатели и круги из флагов. А вот на севере Таймыра... Если бы генерал Шаманов решил сбросить все бригады ВДВ на горы Бырранга, то мы лишились бы целого рода войск. Именно потому здесь начали создавать специализированные арктические бригады из бойцов, которые не приезжают на учения, а живут в Заполярье. Потому что бегом на полюс для рекорда – это одно. Год на полярной станции – совсем другое дело. Десять лет на Диксоне – ох, третье... А пятьдесят лет жизни в Норильске – четвертое. Так что извините нас, жители материка, что иногда мы лишь молчим в ответ на вопросы о выживании или что–то вежливо бормочем. Подумаешь, пурга... Снуют такси, работают магазины. Дети грызут чупа–чупс. Никаких подвигов. Живем мы тут.

Вадим ДЕНИСОВ Фото Олега Васильева и Владимира Макушкина Норильчанам никто не может рассказать что–то новое о жизни на северах. Нас сложно удивить рассказами о нелетной погоде, затяжных метелях и морозах. Лично я не могу читать книги о Севере – все эти тексты о долгой зиме, лютом холоде, о полярной ночи. Тем более не могу смотреть фильмы, где эти темы так или иначе поднимаются. Все «северные», «тундровые» и «таежные» фильмы снимают, в лучшем случае, в Карелии, как бушковскую «Пиранью», например. Поэтому массовый зритель понятия не имеет, как выглядит настоящая тундра или матерая тайга на Подкаменной Тунгуске. Я не могу все это читать. Даже горячо любимые Санин с Куваевым для меня — приехавшие ненадолго и уехавшие по сроку люди. Они из числа покорителей, из временных полярников, а к этой категории я отношусь настороженно. Парадокс? Да нет. Просто Север можно узнать по–настоящему, только проживая здесь оседло.Поясню на понятном, как мне кажется, примере. За свою жизнь я очень много времени провел на южных морях, суммарно — годы. Так было принято всегда: норильчане должны отдыхать на море, инерция, если угодно. Отпуска длинные, отчего бы не зависнуть в теплыни? Ходил на пароходах, плавал на катерах и лодках, ловил с баркаса и с берега, пляжевал, даже тонул. Все было. Но знаю ли я Черное море? Да ничего подобного! Я знаю Курортное море, как краткосрочно–приехавший, праздно–отдыхающий. Море знает живущий на побережье, видящий и чувствующий постоянно все то, что во мне дискриминируется самим образом отдыха. Знает эту липкую зимнюю взвесь из соли и тумана, забирающийся под куртку штормовой ветер, надоевший гул зимних штормов, трагедии в прибое, эти смертельно надоевшие толпы отдыхающих. Он — знает. А я могу лишь написать по теме что–нибудь романтическое, глядя со стороны как покоритель курорта...Теперь немного собственно о Севере. Думаю, такая краткая информация будет полезна и некоторым норильчанам, особенно молодым. Да и не только норильчане читают нашу газету. Когда я читаю в тексте заметки, мол, «имярек знал, что такое Север, потому что вырос в Новосибирске», мне хочется пожаловаться главреду. Новосибирск — это немногим севернее, чем Алма–Ата. Это юг! Ну и что, что там пару недель бывает суровая зима? Сильней всего я замерзал в зимней долине реки Или близ той самой Алма–Аты, Север–то здесь каким боком?Север начинается с Северного полярного круга, широтной линии, на которой хоть один день в году солнце не поднимается из–за горизонта. То есть возникает феномен полярной ночи. И, соответственно, полярного дня. Чем выше по широте от СПК, тем полярная ночь длинней. За этой чертой начинается другая жизнь. Все дело в том, что что–то происходит с живой природой. Она чувствует этот астрономический феномен. И начинает жить особо, то с удивительной разумностью замедляясь до анабиоза, то ускоряясь до диких скоростей. Так называемым выживанием здесь занимаются лишь набегающие полярники. Все остальные просто живут, то есть создают устойчивые системы жизнеобеспечения: кочевые, сельские или городские. А обучает их сама природа. Все сложно, и сразу эту заполярную специфику жителю материка не объяснить. Например, куропатка восемь месяцев живет под снегом. Там тепло, вот там она и кормится, не увидишь. А идешь на лыжах – и птица прыскает из–под канта... И так далее.Это и есть Заполярье, то есть Арктика. На этих широтах за долгую зиму без солнечной поддержки все промерзает, как говорится, к чертям собачьим. Мерзлота подходит очень близко к поверхности, и поэтому деревья с развитой корневой системой расти тут не могут, не пробиваются корни. Люди в быту и на производстве, в труде и на отдыхе тоже создают устойчивые системы. Это определенный образ жизни. Спокойный, уверенный. Без метаний, надрыва, ненужных восторгов, сожалений и лишних подвигов. Ты имеешь запас продуктов и питьевой воды, следишь за новостями и вовремя заряжаешь аккумуляторы устройств. На улице дышишь ровно, мелко, порой в шарф или воротник пуховика, чтобы не обжечь легкие. При встрече мысль доносишь собеседнику быстро, говоришь чисто, членораздельно, поэтому у норильчан нет акцента. Ты не любишь модную «идеологию капусты», когда человек натягивает сразу несколько курточек, предпочитая иметь капитальный пуховик или дубленку, в которой можно выскочить в ближайший магазинчик, накинув ее на футболку или блузку, и очень серьезно относишься к обуви.Можно снять рукавицы в самый лютый мороз, ничего страшного. Не паникуй, не вертись и не срывай тепловую подушку из воздуха, прикрывающую кожу, мороз и не обожжет. Но и не геройствуй в демисезонной одежде, тут никого этим не восхитишь, лишь у виска покрутят. На улицах в пургу необходимо особенно внимательно наблюдать за авто, не верить светофорам, а в мороз полезно следить за возможными обморожениями у встречных, предупреждая: «Мужчина, у вас щека белая, потрите!» Затащи пьяного в подъезд, помоги упавшему встать — вечные норильские заповеди...Ниже СПК идет Приполярье, так его иногда называют, как бы Север. Страшная, скажу я вам, битва закрутилась во времена СССР, когда все начали бороться за коэффициенты и полярные надбавки. Возникло даже понятие «Районы, приравненные к Крайнему Северу». И если москвичей испортил квартирный вопрос, то Сибирь — битва за коэффициенты. Все хотели прислониться к северным льготам, это же деньги... Самый большой — двойка, такой применялся на островах. И вот представьте ситуацию: жена работает диспетчером в аэропорту Диксона, что на острове, сидит в тепле, и у нее – 2. А муж, вечно обмороженный вездеходчик на ГТТ, в любую погоду нарезает колею вокруг поселка Диксон, что на материке, и у него 1,8. Какие драмы разыгрывались в семьях! Сложно отрабатывалась жизнь в Заполярье.Мороз за пятьдесят. Иной писатель накатал бы целую главу о геройских покорителях Антарктики, которые сидят в сборных домиках станции и с рефлексиями претерпевают невзгоды. Я же смотрю в окно — внизу в снегу сидят двое семилеток, грызут чупа–чупс. Роют лопатой сухой, как песок, снег, снежков из такого не слепишь. Они просто гуляют на улице.Двигатель не заводится! Минус сорок! Катастрофа и три главы подвига. Вы о чем? А как, думаете, работает «Норникель», как выходят на линию автобусы? Да здесь каждый владелец машины — герой книг Санина. Только водитель этого не знает. Позвонил другу, отогрел, запустился, выругался незлым тихим словом и быстрей на линию. Делов–то...Кстати, об Антарктиде. Даже этот ледовый материк не может удивить норильчанина. Простое моделирование: давайте симметрично перенесем Антарктиду на Север, наложив ее на полуостров Таймыр строго по координатной сетке. Сразу же обнаружится, что город Норильск стоит ближе к полюсу по широте, чем бывшая главная база СССР, станция Мирный. И почти там, где находится нынешняя базовая станция России — Новолазаревская. Только в Антарктиде вы не найдете и сотой части той грандиозной инфраструктуры, что создали на северах мы. Вообще–то, в начале становления Норильска тут тоже была полная Антарктида, с той лишь разницей, что самолеты сюда не летали в принципе – не было еще тогда подходящей авиации. Но норильчанам такое положение дел быстро надоело, и они понастроили в Заполярье всего, что только можно было сделать технологически, нет нужды перечислять.Прошла неделя пург, за ней придут морозы. Мы молодцы, прожили в метели без всяких выживаний, проживем и в стужу. Прожили, ходя в гости, выбирая время для шопинга и посещая премьеры. Однако не обошлось без происшествий: с двух зданий сорвало крышу. А вот «Норникель» погодных неурядиц и не заметил. Отлаженную машину огромного непрерывного производства не сможет остановить даже нашествие пришельцев. Как часы отработал штаб «Шторм». Но есть нюансы, над которыми стоит подумать. Это задачка для властей города.Мы все знаем и умеем, всегда готовы поделиться опытом. Территория у нас такая. Особенная. Зона недоступности. Северный полюс, вы удивитесь, вполне комфортное место, и это легко проверить, выбрав в смартфоне нужную локацию в программе погоды. Посмотрите и сравните. Там экскурсии гуськом ходят, ледокол с туристами стоит, лагерь, оборудование, указатели и круги из флагов. А вот на севере Таймыра... Если бы генерал Шаманов решил сбросить все бригады ВДВ на горы Бырранга, то мы лишились бы целого рода войск. Именно потому здесь начали создавать специализированные арктические бригады из бойцов, которые не приезжают на учения, а живут в Заполярье. Потому что бегом на полюс для рекорда – это одно. Год на полярной станции – совсем другое дело. Десять лет на Диксоне – ох, третье... А пятьдесят лет жизни в Норильске – четвертое.Так что извините нас, жители материка, что иногда мы лишь молчим в ответ на вопросы о выживании или что–то вежливо бормочем. Подумаешь, пурга... Снуют такси, работают магазины. Дети грызут чупа–чупс. Никаких подвигов. Живем мы тут.

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