[Индекс номера 16 (03.02.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Несмотря на снежные метели, которые атаковали Норильск, детсадовцы вместе со своими любимыми воспитателями, как всегда, были творчески активны. Спешу рассказать вам об их успехах и достижениях. Ваша Заполярочка

Маленькие читатели Талнахской детской библиотеки стали авторами чудо–книжки.

Юные сказочники В декабре библиотека предложила им поучаствовать в конкурсе «Серебряное перышко» и попробовать себя в роли писателей. Детские сказки оказались настолько замечательными и разными, что организаторы решили их даже не сравнивать, а объединить в сборник. Так появилась новая книжка, благодаря поддержке заведующей библиотеки Галины Гринкевич и детского литературного клуба «Арго». Как Дед Мороз Снегурочку потерял, снеговик нос искал, а компьютерные программы отмечали Новый год в виртуальном мире — все эти и другие рассказы доступны читателям в электронном виде на сайте Централизованной библиотечной системы.

Фантазеры В детском саду № 82 организовали персональную выставку одной из мамочек–рукодельниц. Фантазерка Елена Лазарева вместе со своим сыном Елисеем из картона и цветной бумаги буквально творят чудеса. Решили они как–то принести в садик плоды своего совместного творчества — да и очаровали всех. Разложили всю эту красоту на столе — вот и выставка получилась. Теперь весь садик любуется на динозавриков, овечек, совушек, осьминогов, цветочки разные — глаз не оторвать!

Слепили друга В одном из дворов прохожих несколько дней радовал забавный снеговик. Слепила этого снежного парня веселая компания девчонок. Они рассказали, что сначала хотели, чтобы каждая такого человечка вылепила: вроде соревнования — у кого лучше получится. Да не вышло. Снег оказался такой сыпучий, а ветер ледяной, что кое–как одного состряпали. Шарики для туловища пришлось из крупных комьев вырезать, а морковки, заботливо припасенные, так и остались нетронутыми, пришлось их съесть. Глазки и носик сделали из арахиса. Полюбуйтесь, какой приятель получился у этих выдумщиц.

Дорога с приключениями В необычное путешествие отправились воспитанники детского сада № 90 «Цветик–семицветик». Странствие началось с музыкального зала, где юных путешественников ждал волшебный сундук с нарядами. На мгновение ребятишки превратились в сказочных персонажей, разыгрывали сценки, пели, танцевали. Следующая станция — физкультурный зал, здесь мальчишки вволю наигрались в снежки и хоккей. А после наши исследователи смотрели мультики, лепили игрушки из соленого теста, рисовали, искали следы зверей, любовались звездным небом в волшебной комнате.



Письмецо в конверте Привет из каменного века Здравствуй, Заполярочка! Пишут тебе ребята из старшей группы «Радуга» детского сада «Зимушка». Делимся с тобой впечатлениями от новых встреч с сотрудниками городского музея Ладой Викторовной, Ольгой Федоровной и Ольгой Владимировной. Небесный ангел в лице Лады Викторовны поведал нам много интересного о таком светлом празднике наших предков, как Рождество. Мы узнали о народных традициях, обрядах, играх, праздничной трапезе, а потом спели колядки и обменялись подарками. А еще мы побывали в каменном веке. Каким увлекательным оказалось это путешествие! Все ребята и даже наши воспитатели превратились в древних людей, научились искать в лесу грибы и ягоды, охотиться на медведя, добывать огонь, танцевать обрядовые танцы, делать украшения из деревяшек. А еще мы как древние люди пили кровь оленя, ели сушеных насекомых. Конечно же, понарошку. Скажем правду: не все на это решились... Но возвращаться в наше время никому не хотелось, ведь в каменном веке было так интересно! Леся Кондратюк и ребята группы «Радуга» Заряд бодрости В детском саду № 2 «Умка» прошел праздник дружбы, юмора и спорта. Ребятишки из групп «Солнечные зайчики» и «Капитошки» вместе с родителями соревновались в ловкости и скорости. Старшенькие были волонтерами — заботились о малышах, учились быть ответственными и терпеливыми. Задания оказались интересными и веселыми, и все участники и болельщики получили большой заряд бодрости.

Радостные встречи В детском саду № 36 «Полянка» малышей каждое утро встречают сказочные герои. Забавные лисички, мишки и цыплята начинают день вместе с ребятишками группы «Зайчонок». Идею воспитательницы Натальи Поддубской организовать театр перчаточных кукол подхватили родители. Все вместе они связали ярких персонажей и вот теперь радуют ими детей. Малыши — в полном восторге и в садик теперь бегут с особым удовольствием и радостью.

Сбережем нашу планету Интересное мероприятие, посвященное Году экологии, провели в саду № 9 «Зимушка». Дети подготовительных групп отправились в веселое путешествие по волшебному лесу и встретили там Фею. Ей они рассказали о том, как нужно беречь нашу природу и планету Земля. После чего две команды, «Синие киты» и «Красные осьминожки», соревновались в эстафетах на экологическую тему. Вместе сажали импровизированные деревья и убирали мусор. В финале волшебная Фея наградила обе команды памятными дипломами и сладкими угощениями.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО Маленькие читатели Талнахской детской библиотеки стали авторами чудо–книжки.

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