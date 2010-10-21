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Здравствуйте, мои дорогие друзья! Несмотря на снежные метели, которые атаковали Норильск, детсадовцы вместе со своими любимыми воспитателями, как всегда, были творчески активны. Спешу рассказать вам об их успехах и достижениях. Ваша Заполярочка
Маленькие читатели Талнахской детской библиотеки стали авторами чудо–книжки.
Юные сказочникиВ декабре библиотека предложила им поучаствовать в конкурсе «Серебряное перышко» и попробовать себя в роли писателей. Детские сказки оказались настолько замечательными и разными, что организаторы решили их даже не сравнивать, а объединить в сборник. Так появилась новая книжка, благодаря поддержке заведующей библиотеки Галины Гринкевич и детского литературного клуба «Арго». Как Дед Мороз Снегурочку потерял, снеговик нос искал, а компьютерные программы отмечали Новый год в виртуальном мире — все эти и другие рассказы доступны читателям в электронном виде на сайте Централизованной библиотечной системы.
ФантазерыВ детском саду № 82 организовали персональную выставку одной из мамочек–рукодельниц.Фантазерка Елена Лазарева вместе со своим сыном Елисеем из картона и цветной бумаги буквально творят чудеса. Решили они как–то принести в садик плоды своего совместного творчества — да и очаровали всех. Разложили всю эту красоту на столе — вот и выставка получилась. Теперь весь садик любуется на динозавриков, овечек, совушек, осьминогов, цветочки разные — глаз не оторвать!
Слепили другаВ одном из дворов прохожих несколько дней радовал забавный снеговик.Слепила этого снежного парня веселая компания девчонок. Они рассказали, что сначала хотели, чтобы каждая такого человечка вылепила: вроде соревнования — у кого лучше получится. Да не вышло. Снег оказался такой сыпучий, а ветер ледяной, что кое–как одного состряпали. Шарики для туловища пришлось из крупных комьев вырезать, а морковки, заботливо припасенные, так и остались нетронутыми, пришлось их съесть. Глазки и носик сделали из арахиса. Полюбуйтесь, какой приятель получился у этих выдумщиц.
Дорога с приключениямиВ необычное путешествие отправились воспитанники детского сада № 90 «Цветик–семицветик». Странствие началось с музыкального зала, где юных путешественников ждал волшебный сундук с нарядами. На мгновение ребятишки превратились в сказочных персонажей, разыгрывали сценки, пели, танцевали. Следующая станция — физкультурный зал, здесь мальчишки вволю наигрались в снежки и хоккей. А после наши исследователи смотрели мультики, лепили игрушки из соленого теста, рисовали, искали следы зверей, любовались звездным небом в волшебной комнате.
Письмецо в конверте
Привет из каменного векаЗдравствуй, Заполярочка!Пишут тебе ребята из старшей группы «Радуга» детского сада «Зимушка». Делимся с тобой впечатлениями от новых встреч с сотрудниками городского музея Ладой Викторовной, Ольгой Федоровной и Ольгой Владимировной. Небесный ангел в лице Лады Викторовны поведал нам много интересного о таком светлом празднике наших предков, как Рождество. Мы узнали о народных традициях, обрядах, играх, праздничной трапезе, а потом спели колядки и обменялись подарками.А еще мы побывали в каменном веке. Каким увлекательным оказалось это путешествие! Все ребята и даже наши воспитатели превратились в древних людей, научились искать в лесу грибы и ягоды, охотиться на медведя, добывать огонь, танцевать обрядовые танцы, делать украшения из деревяшек. А еще мы как древние люди пили кровь оленя, ели сушеных насекомых. Конечно же, понарошку. Скажем правду: не все на это решились... Но возвращаться в наше время никому не хотелось, ведь в каменном веке было так интересно!Леся Кондратюк и ребята группы «Радуга»
Заряд бодростиВ детском саду № 2 «Умка» прошел праздник дружбы, юмора и спорта. Ребятишки из групп «Солнечные зайчики» и «Капитошки» вместе с родителями соревновались в ловкости и скорости. Старшенькие были волонтерами — заботились о малышах, учились быть ответственными и терпеливыми. Задания оказались интересными и веселыми, и все участники и болельщики получили большой заряд бодрости.
Радостные встречиВ детском саду № 36 «Полянка» малышей каждое утро встречают сказочные герои.Забавные лисички, мишки и цыплята начинают день вместе с ребятишками группы «Зайчонок». Идею воспитательницы Натальи Поддубской организовать театр перчаточных кукол подхватили родители. Все вместе они связали ярких персонажей и вот теперь радуют ими детей. Малыши — в полном восторге и в садик теперь бегут с особым удовольствием и радостью.
Сбережем нашу планетуИнтересное мероприятие, посвященное Году экологии, провели в саду № 9 «Зимушка».Дети подготовительных групп отправились в веселое путешествие по волшебному лесу и встретили там Фею. Ей они рассказали о том, как нужно беречь нашу природу и планету Земля. После чего две команды, «Синие киты» и «Красные осьминожки», соревновались в эстафетах на экологическую тему. Вместе сажали импровизированные деревья и убирали мусор. В финале волшебная Фея наградила обе команды памятными дипломами и сладкими угощениями.
Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО