[Индекс номера 162 (06.10.2017)]



Пример для подражания

Вслед за Центральным районом, где на этой неделе уже было проведено выездное совещание, глава Норильска Ринат Ахметчин проверил, как идет ремонт трех муниципальных зданий в Талнахе.

Работа кипит. Бауманская, 21 Первым объектом, который посетил градоначальник, стал Центр внешкольной работы на ул. Кравца, 16. Ремонт фасада (2689 кв. метров) обошелся городской казне в 3 миллиона 796 тысяч рублей. Еще летом подрядчик — ООО «Стройтехнология» — обещал справиться с работой к 1 сентября, однако сроки были сорваны. К слову, эта же фирма занимается ремонтом фасада гимназии № 5 в Центральном районе, и там сроки сдачи объекта также перенесены — с 1 сентября на конец октября. На сегодняшний день в ЦВР полностью оштукатурен фасад, на очереди — покраска, освежить фасад обещают до 20 октября. Краска используется дорогая и качественная, строители могут работать с ней при температурах до –20 градусов. Фасад здания ЦВР почти готов На Енисейской, 14 (второй корпус детского сада № 74), ремонтом занимается местный подрядчик — ООО «Санор». На данный момент здесь полностью выполнены санитарно–технические работы, запущена система отопления, завершается подготовка к косметическому ремонту помещений. Общая стоимость контракта составила почти восемь миллионов рублей. На 2019 год в садике запланированы ремонт плавательного бассейна и замена системы водоснабжения. Во время ремонта дошколята обучались в первом корпусе детсада, в родные стены они вернутся уже в середине этого месяца. Также Ринату Ахметчину доложили о том, как идет реконструкция здания детского сада № 69 на ул. Бауманской, 21. Реконструкцией занимается подрядчик из Красноярска — ООО «Строй–Сити», в декабре 2018 года он должен сдать объект под ключ. Объем финансирования строительно–монтажных работ составляет 202 миллиона рублей без учета закупки мебели и оборудования — местному бюджету это будет стоить еще порядка 40 миллионов рублей. Пока же в будущем садике полностью выполнен демонтаж, заменены оконные блоки, завершаются кровельные работы. На следующий год запланированы облицовка фасада и благоустройство территории. Ринат Ахметчин: — В Талнахе ситуация с ремонтами обстоит немного лучше, чем в Центральном районе: есть надежда, что здесь успеют все сделать до наступления сильных морозов. Мне нравится, как идут дела у фирмы «Строй–Сити», подрядчик взял очень хороший темп: к работам приступили только 1 августа, а сейчас уже закрыли тепловой контур, разобрали внутренние перегородки и подходят к внутренней отделке помещения. Учитывая то, что эта же фирма хорошо справилась с монтажом системы освещения на талнахской автотрассе, мы уверены, что и здесь сроки сдачи будут соблюдены.

Михаил Туаев Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первым объектом, который посетил градоначальник, стал Центр внешкольной работы на ул. Кравца, 16. Ремонт фасада (2689 кв. метров) обошелся городской казне в 3 миллиона 796 тысяч рублей. Еще летом подрядчик — ООО «Стройтехнология» — обещал справиться с работой к 1 сентября, однако сроки были сорваны. К слову, эта же фирма занимается ремонтом фасада гимназии № 5 в Центральном районе, и там сроки сдачи объекта также перенесены — с 1 сентября на конец октября. На сегодняшний день в ЦВР полностью оштукатурен фасад, на очереди — покраска, освежить фасад обещают до 20 октября. Краска используется дорогая и качественная, строители могут работать с ней при температурах до –20 градусов.На Енисейской, 14 (второй корпус детского сада № 74), ремонтом занимается местный подрядчик — ООО «Санор». На данный момент здесь полностью выполнены санитарно–технические работы, запущена система отопления, завершается подготовка к косметическому ремонту помещений. Общая стоимость контракта составила почти восемь миллионов рублей. На 2019 год в садике запланированы ремонт плавательного бассейна и замена системы водоснабжения. Во время ремонта дошколята обучались в первом корпусе детсада, в родные стены они вернутся уже в середине этого месяца.Такжедоложили о том, как идет реконструкция здания детского сада № 69 на ул. Бауманской, 21. Реконструкцией занимается подрядчик из Красноярска — ООО «Строй–Сити», в декабре 2018 года он должен сдать объект под ключ. Объем финансирования строительно–монтажных работ составляет 202 миллиона рублей без учета закупки мебели и оборудования — местному бюджету это будет стоить еще порядка 40 миллионов рублей. Пока же в будущем садике полностью выполнен демонтаж, заменены оконные блоки, завершаются кровельные работы. На следующий год запланированы облицовка фасада и благоустройство территории.— В Талнахе ситуация с ремонтами обстоит немного лучше, чем в Центральном районе: есть надежда, что здесь успеют все сделать до наступления сильных морозов. Мне нравится, как идут дела у фирмы «Строй–Сити», подрядчик взял очень хороший темп: к работам приступили только 1 августа, а сейчас уже закрыли тепловой контур, разобрали внутренние перегородки и подходят к внутренней отделке помещения. Учитывая то, что эта же фирма хорошо справилась с монтажом системы освещения на талнахской автотрассе, мы уверены, что и здесь сроки сдачи будут соблюдены.

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