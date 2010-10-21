В музее Норильска чествовали педагогов — там состоялся праздник, посвященный Дню дошкольного работника и Дню учителя, а также 80–летию дошкольного образования города.
Торжественная церемония награждения педагогов — ежегодное мероприятие, ставшее уже традиционным. В этом году благодарственными письмами и грамотами различного уровня (отраслевые, краевые и муниципальные) наградили 120 человек — это и педагоги, и руководители муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, краевых образовательных учреждений.Глава города Ринат Ахметчин
, поздравляя педагогов, отметил, что их труд нелегкий, но благодарный:
– Я помню, как моя первая учительница приходила на работу рано утром и уходила поздно вечером, независимо от того, были ли у нее уроки или нет. И мы, несмотря на актировки, спешили в школу, и вот эти уроки, которые она проводила во время актировок, запоминались лучше всего.
Дорогие педагоги, у вас очень тяжелый труд, как физически, так и психологически, но и награда за вашу работу огромная — это любовь ваших учеников, их знания и навыки. И, выпуская их в большую жизнь, вы видите, что за люди выросли из вчерашних детей благодаря вашим стараниям. Спасибо вам большое, хочу пожелать вам здоровья, терпения и железных нервов!
В норильских школах День учителя отмечают сегодня, 6 октября. Сегодня же в городском Центре культуры в 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный всем учителям города. К слову, всего в системе образования Норильска трудятся 4220 педагогов, включая руководителей в этой сфере.Марина АндриюкФото Елены Худановойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда