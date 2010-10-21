[Индекс номера 162 (06.10.2017)]



Проекты

Главное — желание и фантазия

В Норильской художественной школе началась работа по двум проектам: мастерская керамики и дизайн–лаборатория, которые реализуются на средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей». В мастерскую керамики уже набрано около полусотни учеников, продолжается прием желающих изучать полиграфическое дело.

Проект «Заполярный круг», посвященный обучению лепке и работе с керамикой, рассчитан на младших школьников — 1–3–х классов. Помимо учащихся художественной школы, а также сторонних воспитанников, к участию приглашены ученики так называемых речевых классов 28–й школы: развитие мелкой моторики положительно сказывается на развитии речи детей. На средства гранта (более 750 тысяч рублей) был выполнен ремонт в керамической мастерской, приобретена специализированная печь для обжига изделий, она сейчас на складе. Закуплен материал: стеки, фигурные скалки для создания узоров, глазурь, формы и массы для лепки (более 300 кг материалов) и многое другое. Татьяна Мозговая, директор Норильской художественной школы: – Занятия начались с 1 октября, пока с полимерной глиной. Работать с ней интересно, она разных цветов, очень качественная, после создания определенной формы ее можно запекать, получая украшения, брелоки. Позже ребята перейдут на скульптурный пластилин. В начале ноября к нам приезжает мастер–керамист Егор Дворянцев, участник и победитель ряда конкурсов, в том числе международных, обладатель президентского гранта, специалист не только в обжиге глины, но и в работе на гончарном круге. Он проведет серию мастер–классов, поделится опытом и научит маленьких гончаров искусству керамики. Перед новым годом будет организована промежуточная выставка детских изделий, на февраль намечена итоговая. Керамический проект будет работать в школе и в дальнейшем, говорит руководитель школы, и скорее всего в рамках самоокупаемой студии. – Художественная школа не может охватить всех желающих, спрос у нас всегда превышает предложения. Потому в школе уже несколько лет работают студии (сейчас их шесть, год назад было четыре), где дети смогут получить начальное представление об изобразительном искусстве, — поясняет Татьяна Мозговая. Второй проект «АРТиКУЛ» рассчитан на старших школьников — 14–16 лет. По словам Натальи Федотовой, педагога художественной школы, руководителя проекта, это, скорее, дизайн–лаборатория, связанная с типографским делом. В рамках гранта (на общую сумму свыше 950 тысяч рублей) закуплено специализированное типографское оборудование: цифровой цветной принтер, позволяющий печатать на плотной открыточной бумаге, брошюровщик, биговщик, пленочный ламинатор, обрезчик углов, электростеплер. Также приобретено 400 кг бумаги, различной по плотности, тиснению, фактуре, в том числе термотрансферная бумага для перевода изображений на ткань. Наталья Федотова показывает новое оборудование Наталья Федотова: – Это профориентационная работа — для тех, кто хочет в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с типографским делом. Мы будем делать эскизы, вести предпечатную подготовку на компьютере, затем осуществлять постпечатную обработку и печатать наши проекты. В школе уже несколько лет работает компьютерное дизайн–отделение, теперь, благодаря благотворительной программе «Мир новых возможностей», можно будет увидеть результат своего дизайнерского труда в реальной продукции: открытках, брошюрах, плакатах социального или праздничного направления. Хочу подчеркнуть: для этого не обязательно иметь художественное образование, в числе слушателей новой дизайн–лаборатории как ученики нашей школы, так и дети со стороны. Главное — иметь фантазию, хороший вкус и желание, ведь работать придется на результат, который можно будет экспонировать. Впрочем, ребята к этому готовы, и радует, что они уже приходят с интересными идеями. Набор старшеклассников в эту группу еще ведется, мест еще предостаточно. В феврале ученики дизайн–лаборатории также представят свои работы на итоговой выставке. А художественная школа уже сейчас готовит новые проекты на конкурс благотворительной программы «Мир новых возможностей», позволяющие по–новому использовать уже апробированное оборудование.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Проект «Заполярный круг», посвященный обучению лепке и работе с керамикой, рассчитан на младших школьников — 1–3–х классов. Помимо учащихся художественной школы, а также сторонних воспитанников, к участию приглашены ученики так называемых речевых классов 28–й школы: развитие мелкой моторики положительно сказывается на развитии речи детей.На средства гранта (более 750 тысяч рублей) был выполнен ремонт в керамической мастерской, приобретена специализированная печь для обжига изделий, она сейчас на складе. Закуплен материал: стеки, фигурные скалки для создания узоров, глазурь, формы и массы для лепки (более 300 кг материалов) и многое другое.– Занятия начались с 1 октября, пока с полимерной глиной. Работать с ней интересно, она разных цветов, очень качественная, после создания определенной формы ее можно запекать, получая украшения, брелоки. Позже ребята перейдут на скульптурный пластилин. В начале ноября к нам приезжает мастер–керамист Егор Дворянцев, участник и победитель ряда конкурсов, в том числе международных, обладатель президентского гранта, специалист не только в обжиге глины, но и в работе на гончарном круге. Он проведет серию мастер–классов, поделится опытом и научит маленьких гончаров искусству керамики.Перед новым годом будет организована промежуточная выставка детских изделий, на февраль намечена итоговая.Керамический проект будет работать в школе и в дальнейшем, говорит руководитель школы, и скорее всего в рамках самоокупаемой студии.– Художественная школа не может охватить всех желающих, спрос у нас всегда превышает предложения. Потому в школе уже несколько лет работают студии (сейчас их шесть, год назад было четыре), где дети смогут получить начальное представление об изобразительном искусстве, — поясняет Татьяна Мозговая.Второй проект «АРТиКУЛ» рассчитан на старших школьников — 14–16 лет. По словам Натальи Федотовой, педагога художественной школы, руководителя проекта, это, скорее, дизайн–лаборатория, связанная с типографским делом. В рамках гранта (на общую сумму свыше 950 тысяч рублей) закуплено специализированное типографское оборудование: цифровой цветной принтер, позволяющий печатать на плотной открыточной бумаге, брошюровщик, биговщик, пленочный ламинатор, обрезчик углов, электростеплер. Также приобретено 400 кг бумаги, различной по плотности, тиснению, фактуре, в том числе термотрансферная бумага для перевода изображений на ткань.– Это профориентационная работа — для тех, кто хочет в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с типографским делом. Мы будем делать эскизы, вести предпечатную подготовку на компьютере, затем осуществлять постпечатную обработку и печатать наши проекты. В школе уже несколько лет работает компьютерное дизайн–отделение, теперь, благодаря благотворительной программе «Мир новых возможностей», можно будет увидеть результат своего дизайнерского труда в реальной продукции: открытках, брошюрах, плакатах социального или праздничного направления. Хочу подчеркнуть: для этого не обязательно иметь художественное образование, в числе слушателей новой дизайн–лаборатории как ученики нашей школы, так и дети со стороны. Главное — иметь фантазию, хороший вкус и желание, ведь работать придется на результат, который можно будет экспонировать. Впрочем, ребята к этому готовы, и радует, что они уже приходят с интересными идеями.Набор старшеклассников в эту группу еще ведется, мест еще предостаточно. В феврале ученики дизайн–лаборатории также представят свои работы на итоговой выставке. А художественная школа уже сейчас готовит новые проекты на конкурс благотворительной программы «Мир новых возможностей», позволяющие по–новому использовать уже апробированное оборудование.

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