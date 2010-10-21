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[Индекс номера 162 (06.10.2017)]

 От первого лица 
Александр Пестряков: «С норильчанами я в одной команде»

21 сентября состоялась первая сессия пятого созыва Норильского городского Совета депутатов, в ходе которой народные избранники практически единогласно выбрали своим председателем на ближайшие пять лет Александра Пестрякова. К слову, он стал самым молодым в истории спикером местного горсовета. Сегодня Александр Пестряков отвечает на вопросы, которые интересуют не только тех, кто следит за политическими процессами в нашем городе, но и всех норильчан.
Александр Пестряков
Александр Александрович, как вы отнеслись к своему избранию на пост председателя городского Совета? Быть лидером всего депутатского корпуса — это гораздо большая ответственность, чем быть председателем одной из комиссий. Как вы сами оцениваете эту разницу?
— Я пришел в политику из бизнеса, с производства. В эффективном бизнесе все просто: спать ложусь в час ночи, просыпаюсь в семь утра, в восемь уже работаю. Причем просыпаюсь без будильника. И такой режим непрерывно с 1999 года, отпусков минимум. Поэтому возглавлять комиссию по городскому хозяйству в горсовете для меня было не так сложно: опыт к тому времени накопился колоссальный, несмотря на мой, относительно молодой, возраст.
После назначения — это произошло в 2013 году — из бизнеса я ушел, но режим дня и порядок ведения дел остались прежними: главное — эффективность работы. Если проводить аналогию между жизнью города и работой предприятия, то мои коллеги говорят так: «Если город — это акционерное общество, то его жители — это собственники». И жители избирают «правление» города — депутатов горсовета. Именно депутатский корпус занимается стратегическими вопросами территории, определяет, как жить Норильску, какие сферы городской жизнедеятельности необходимо развивать в первую очередь. И именно председатель горсовета в конечном итоге несет ответственность за правильность принятых решений. А установки, предлагаемые горсоветом, должны исполняться «директором» — администрацией города. Такая схема мне наиболее понятна. И на должность председателя городского Совета я выдвигался не ради комфорта или карьерного роста в политике, а для того чтобы работать.
Вам всего 39 лет, но при этом это далеко не первый ваш сезон в политике...
— Возраст в наше время ни о чем не говорит. В стране все больше примеров, когда федеральные министры и губернаторы моложе 40 лет. Это закономерная тенденция к «омоложению» власти, и мое избрание, видимо, как раз и является проявлением такой тенденции в Красноярском крае.
В политике в целом я уже больше 16 лет, во «взрослой политике», когда стал занимать партийные посты в «Единой России», — больше десяти. Мое кредо — будущее нашего города должно проистекать из его прошлого. В Норильске в основном должны развиваться те отрасли и направления, которые сложились исторически и доказали свое право на существование, инвестиционно привлекательные. Новые будут появляться и развиваться постепенно, но на постоянной основе. Это туризм, малое предпринимательство, развитие городских пространств и многое другое. Вот тут как раз возраст и пригодится (смеется).
Как вы будете строить деятельность городского Совета? У людей к депутатам всегда очень много вопросов, на которые им хотелось бы услышать ясный ответ и увидеть конкретную реакцию. Особенно, если речь идет о каких–либо проблемных вещах.
— Судя по низкой явке на прошедших выборах в горсовет, наверное, вопросов не так уж и много. Иначе бы люди подходили более ответственно к решению судьбы города и своих же проблем. Опыт показывает, что политическая активность населения уменьшается пропорционально стабильности в социальной сфере и экономике. Если на территории бардак, то люди готовы выходить на улицы. Так что тут наблюдается закономерность: чем спокойнее обстановка, тем менее активны жители. Но это, конечно, не повод расслабиться и сложить руки.
У нас в стране так повелось, что о нерешенных проблемах горазды говорить все — и власть, и население. Норильск в этом плане совсем не исключение. Но важно, насколько мы СОВМЕСТНО готовы их решать. На мой взгляд, нынешний состав горсовета стал еще ближе к народу и выглядит более профессиональным. Я могу смело отвечать от лица «Единой России», которую представляю как руководитель местного отделения партии: депутаты проводят больше встреч с населением, мы получаем больше обращений, и это тоже тенденция. Уверен, что такое положение дел связано с повышением уровня доверия к горсовету как органу представительской власти. Не всегда, конечно, с проблемами удается справиться быстро, вопросы бывают трудными, но для человека очень важно, что его услышали.
Одной из недоработок в деятельности администрации люди называют недостаток информации. Вы согласны с тем, что такая проблема есть, и если да, то как будете решать ее? Как будет работать со СМИ горсовет?
— На самом деле речь идет о двухсторонней коммуникации. На официальном портале Норильска есть вся информация, касающаяся деятельности администрации и городского Совета. Основные решения, принимаемые органами местного самоуправления, регулярно публикуются в газетах, размещаются в новостных лентах на сайтах, выходят сюжеты на телевидении. Остается только найти подходящий источник информации. Вот с проблемой подачи информации — да, согласен. Нам нужно избавляться от формализма и чиновничьего сленга. Уже в этом году мы начнем этот процесс, выйдем в социальные сети и в «поле» — на встречи во дворах, в квартирах. Мы уже «обкатали» такие технологии, и их эффективность оказалась выше, чем мы ожидали. СМИ мы очень благодарны за освещение городских процессов преобразования. Уверен, количество позитивных информационных поводов будет только расти.
Какие формы работы с населением, на ваш взгляд, должны использовать депутаты?
— Никакие сайты и статьи в газетах не заменят личных встреч с избирателями. И опыт таких встреч, увы, говорит о том, что население мало знакомо с тем, что делают депутаты горсовета. К сожалению, и самих встреч пока проводится не так много, и над этим аспектом мы будем работать. Собственно, демократия предполагает участие граждан в делах государства, региона, а уж жизнью своего города обязательно нужно хотя бы интересоваться. Формы взаимодействия с органами местной власти — самые разные. Можно написать жалобу или предложение, а можно поучаствовать в обсуждении крупных общегородских проектов, например в публичных слушаниях по бюджету. Все открыто. Вот только граждане у нас почему–то по большей части пассивные.
Вообще, горсовет работает с населением достаточно хорошо. И это заслуга не только народных избранников, но и аппарата Совета депутатов. Его специалисты прекрасно знают, как и какими методами надо действовать, кому написать письмо, где взять информацию, чтобы не нарушилась целостность действий всего депутатского корпуса. И это все делается именно для повышения качества работы с населением.
Какой вы видите параллельную деятельность администрации и депутатского корпуса? За последнее время горожане уже привыкли к схеме «глава города — председатель городского Совета». Люди часто спрашивают, зачем нужны депутаты, когда есть администрация. Как соблюсти баланс?
— Городской Совет вместе со своим аппаратом — очень небольшая структура по сравнению с администрацией. Но и функции у нас различные. Горсовет принимает решения, администрация их исполняет. Разделение должности произошло не случайно — городу нужен диалог двух ветвей органов местного самоуправления. С этой точки зрения важны и наши дискуссии на депутатских комиссиях, и столкновение мнений в диалоге с администрацией города, и аргументы жителей Норильска, приводимые в обращениях и на слушаниях.
Никакого противостояния или конфронтации, безусловно, не будет. Новый глава Норильска знает проблемы города, и ему по силам их решить. А депутатскому корпусу нужно рационально распределить силы и обязанности. Здесь я рассчитываю на помощь моего заместителя, самого опытного депутата Виктора Владимировича Цюпко. Уверен, что он своим авторитетом и опытом поможет нам выстроить тот самый баланс в принятии решений и долях ответственности между горсоветом и администрацией.
Как вы лично относитесь к тому, что ветви власти снова разделены?
— Горсовет — орган, который избирает весь город. Он состоит из 35 человек, представляющих четыре политические партии. Депутаты из своего состава выбирают председателя Совета, и они же по конкурсу избирают главу города. Я убежден, что такое разделение зон ответственности поможет прийти к более конструктивному диалогу, когда решения будут приниматься по–настоящему коллегиально. Я хорошо понимаю, что мне и главе города в ближайшие пять лет будет доставаться за всю власть — от федеральной до местной. Но даже то, что любой норильчанин имеет возможность высказать все напрямую мне или главе города, — это то обстоятельство, которое может исправить ситуацию. Люди должны понять и поверить, что их действительно слушают и слышат, а горсовет и администрация должны собрать и принять к сведению их мнения. Я уже говорил, что мы нашли общий язык с Ринатом Ахметчиным, и это поможет нам эффективно трудиться на результат. Кстати, важно и то, что сегодня уже никто не назовет городской Совет «отделом мэрии».
У каждого руководителя есть свои приоритеты в работе, у депутата особенно. Какой блок проблем был сформирован вами во время предвыборной кампании?
— Я много где побывал, но люблю именно Норильск. И мне не безразлично то, как выглядит город, как в нем живется людям. У депутата не должно быть никаких приоритетов, кроме одного — развивать территорию. За время избирательной кампании кандидаты, а ныне депутаты, собрали огромный массив информации. Он сейчас обрабатывается. Наказов депутатам — тысячи. В первую очередь ими займется самая большая депутатская группа в горсовете — фракция «Единой России». Надеюсь, что многие вопросы сможет решить руководитель фракции Дмитрий Владимирович Карасев, хорошо зарекомендовавший себя работой в аппарате городского Совета. Он обладает достаточным багажом знаний, энергией, принципиальностью, креативностью и деловой хваткой, для того чтобы проявить себя в новом статусе. Планируется, что к концу октября мы завершим предварительную подготовку, и рейтинг предложений и наказов я смогу озвучить официально.
Каких решений стоит ожидать от депутатского корпуса в первую очередь?
— Часть жалоб и предложений от горожан, а также обещания, которые давали депутаты своим избирателям, я уже проанализировал и планирую взять исполнение наказов на контроль. Не реже одного раза в квартал депутаты будут опрашиваться на предмет того, что сделано, какие вопросы решены. Важно не повторить ошибки предыдущих созывов горсоветов. Для этого необходимо максимально оперативно реагировать на запросы избирателей и не накапливать новые. Среди самых часто встречающихся тем — медицинское обслуживание, благоустройство дворовых территорий, состояние жилищного фонда. Особое место я бы отвел проблемам молодежи. При этом я не стал бы отделять роль представительного органа в решении городских задач от усилий других органов местного самоуправления. Несомненно, у каждого есть свои полномочия, и они должны дополнять друг друга. На администрацию и главу Норильска законом возложена координация всех процессов управления, горсовет больше отвечает за создание нормативно–правовой базы. То есть все мы находимся в одной лодке, и грести в разные стороны — значит стоять на месте.
Председатель городского Совета — это не только руководитель, но и депутат. Как вы будете строить свою депутатскую деятельность, исполнять свои депутатские полномочия?
— Для меня новая должность — это просто расширение моих функций. Теперь нужно более детально подходить к тем документам, которые стоят на повестке дня, к работе аппарата горсовета, к взаимодействию с администрацией, более внимательно изучать жизнь города, поскольку я теперь несу ответственность не только за сферу городского хозяйства, но и за остальные области. Основная нагрузка — работа с председателями комиссий, выстраивание взаимодействия между комиссиями и депутатами. Но, безусловно, мой первый округ остается за мной. Мой новый пост — это, по существу, небольшой винтик в огромном механизме. Ведь я такой же депутат, как и все мои коллеги, только с расширенными полномочиями. Если смогу принять участие в каком–то глобальном проекте, то, конечно, соглашусь. Но оценку моей деятельности пусть дают не по какому–то одному делу, а по всей работе по прошествии пяти лет. Депутат не может решить более–менее значимую проблему в одиночку — для этого нужна консолидация усилий. Вот эту задачу я и намерен исполнять.
Депутаты городского Совета не очень «говорливые» люди, но их точку зрения по тому или иному поводу избирателям хотелось бы слышать. Что вы думаете по этому поводу?
— Сейчас не то время, когда публичными скандалами можно заработать себе некий авторитет и на нем паразитировать. Мы в горсовете стараемся не выносить на сессии «сырые» проекты и внутренние разногласия. На заседаниях комиссий, конечно, спорим — и между собой, и с представителями администрации, но понимаем, что все это ради дела. Депутаты научились аргументированно отстаивать свое мнение: с наказами избирателей в руках, со ссылками на федеральные и краевые законы, с экономическими выкладками. Но горожанам вряд ли интересна эта внутренняя «кухня», важнее итоги принятых решений. Мы намеренно уходим от пиара в его прямом понимании. Поэтому — больше дел и меньше «говорливости». Вот вопрос в качестве отчетов перед избирателями стоит остро. Он в моем понимании должен быть кратким и по существу. Планируем, что каждый депутат возьмет на контроль 40–50 домов и обязательство поочередно встречаться с избирателями в своем округе. Вот там депутаты и могут проявить свою «говорливость».
Биографическая справка
Александр Пестряков родился 26 ноября 1977 года в городе Октябрьске Самарской области, в 1978 году с родителями переехал в Норильск. Имеет высшее образование по специальности «экономист», прошел профессиональную переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером–программистом в ЗАО «Оганер–комплекс», где впоследствии работал начальником бюро вычислительного центра. С 2002 года продолжил трудиться в сфере информационных технологий и телекоммуникаций на управленческих должностях в ЗАО «Оганер–сервис» и компании «РосИнТел». В 2011 году открыл и возглавил заполярное представительство Красноярского регионального агентства по поддержке малого и среднего бизнеса правительства Красноярского края.
С 2008 по 2014 год руководил исполкомом норильского отделения ВПП «Единая Россия».
В марте 2012 года был избран депутатом Норильского городского Совета. В октябре 2013 года назначен депутатским корпусом на должность председателя комиссии горсовета по городскому хозяйству, в связи с чем оставил пост руководителя исполкома партии.
Осенью 2016 года был избран лидером норильского отделения ВПП «Единая Россия».
10 сентября 2017 года был избран в Норильский городской Совет депутатов по избирательному округу № 1. С 21 сентября текущего года возглавляет местный горсовет.
Женат, воспитывает трех дочерей.
Хобби: игра на гитаре, путешествия, экстремальные виды спорта, спортивная рыбалка.
Депутатская этика, депутатская репутация — должны ли народные избранники придерживаться в своей работе этих понятий?
— Городской Совет заметно обновился и помолодел. Депутаты, избранные не в первый раз, конечно, понимают свою ответственность за данные ими обещания, стараются выполнять взятые на себя обязательства. И политическая принадлежность здесь не имеет значения. Это, по моему мнению, и есть основа депутатской этики. Новым депутатам мы поможем следовать уже заведенному правилу: дал слово — держи. Остальное из области фантазий. Впереди депутатский корпус ждут новые дела, свершения, предстоит решать множество разных проблем, отвечать на наказы горожан, принимать нормативную базу. Нам потребуется много сил и энергии. А мне как председателю как раз и нужно будет создавать условия для консолидации между партиями, которые вошли в состав горсовета, находить компромиссы и обязывать исполнять эти самые этические нормы. Иначе не сработаемся.
Что вы пожелаете и своим коллегам, и избирателям?
— Оставаться людьми в любой ситуации, как бы трудно ни было. Мне, конечно, хочется поблагодарить коллег за ту работу, которую они провели в прошедшем созыве. Депутатский мандат не такой легкий, как кажется. За избирателей я говорить не имею права, но как председатель Совета, а ранее председатель комиссии скажу: мне работать в прежнем составе было интересно. В новом будет еще интереснее. Мне совершенно понятно, что не у всех депутатов одинаковые возможности, люди много сил и энергии посвящают профессиональным обязанностям, у нас большинство депутатов работают на непостоянной основе. Но, тем не менее, они находят возможность и желание вникнуть в городские проблемы. И я хотел бы пожелать, чтобы добрые дела, которые они совершают на благо норильчан, обязательно вернулись бы к ним таким же добром.
Но самое важное — депутатам очень нужна ваша поддержка, уважаемые горожане. И я надеюсь, что нам удастся вместе наладить эффективную обратную связь, чтобы вы через пять лет оценили работу депутатского корпуса как новаторскую и необходимую для каждого. Спасибо!

Беседовала Татьяна Глебова
Фото Владимира Макушкина
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