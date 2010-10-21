[Индекс номера 162 (06.10.2017)]



В старом городе

Время великих целей

О том, что происходило в нашем городе в первых числах октября разных лет, расскажет сегодня наша рубрика–календарь.

Отделка здания ДИТРа. 1941 год 8 октября 1942 года В этот день в Норильске подписали интересный исторический документ — временную инструкцию по проектированию промышленных предприятий в военное время. Она с одной стороны существенно упрощала работу строителей, а с другой — осложняла дальнейшую эксплуатацию объектов. Например, при строительстве допускались отступления от санитарных, противопожарных и других норм, разрешалось сдавать сооружения по частям. При этом запрещалось укладывать асфальтовые тротуары, штукатурить здания и помещения внутри и снаружи. Более того, предписывалось «исключить из планов строительства... заводоуправления, школы, клубы, кино и другие культурно–бытовые учреждения», а жилые дома дозволялось строить только малоэтажные и с печным отоплением. Что интересно, в этот же самый день на совещании актива комбината выступил заместитель Наркома внутренних дел Авраамий Павлович Завенягин, у которого была совершенно противоположная позиция: Ручной труд на стройке. 1940–е годы «У некоторых работников Норильского комбината имеется неправильное представление: кое–какие вещи они склонны толковать как излишество, комфорт, как вещи, которые во время войны делать не следовало бы. Недавно было собрание, где говорили, что тратить средства на штукатурку во время войны — комфорт. Совершенно неверно. Такой подход на самом деле является бескультурьем: на вид кажется дешевле, а ведет к большим расходам. Всякая неряшливость, захламленность, недоделки вызывают большие расходы... Город мы строим, но надо строить быстрее. К концу будущего года уже будет серьезный поселок с хорошими домами, рядом первоклассных улиц...». «Штукатурка – не излишество, а тепло». 1940–е годы Видимо, благодаря такой точке зрения авторитетного в Норильске Завенягина во время войны, несмотря на запреты, был сдан ДИТР, строился стадион «Динамо», оборудовали малый спортзал, появились лыжная база, стрелковый тир и лодочные станции. Механизированная подача раствора. 1943 год Октябрь 1957 года В Норильск из Ленинграда переехал Научно–исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера. На первых порах знакомый всем норильчанам НИИ СХ КС назывался иначе — Научно–исследовательский институт полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. Он был создан в 1937 году, когда шло интенсивное освоение Северного морского пути. Институт был нацелен на создание собственной продовольственной базы для промышленных центров Крайнего Севера. Через 20 лет после открытия ученых перекинули поближе к местам исследований — в Норильск. Ученые разрабатывали систему рационального использования ресурсов Крайнего Севера: изучали возможность акклиматизации овцебыков на Таймырском полуострове, занимались проектами создания сети охранных зон на территории региона, рецептурой комбикормов для северных оленей, технологией заготовки пантов, закладывали научные основы промыслового оленеводства и вели ряд других тем. Научная деятельность института продолжается и по сей день, только теперь он называется НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. НИИ СХ Крайнего Севера. Зав. лабораторией пантоведения Николай Осинцев. 1988 год А еще в октябре 10 октября 1861 года родился Фритьоф Нансен, исследователь Арктики. Фритьоф Нансен В 1954 году при газете «Заполярная правда» создано литературное объединение. 8 октября 1958 года издан приказ об освоении свайного фундирования. В 1963 году на Ленинском проспекте, 46, открылся гастроном № 9 — позже гастроном «Воркута». 6 октября 1967 года принята госкомиссией вторая очередь «Маяка» — 28 объектов,15 из них — подземные. 6 октября 1969 года вступила в строй первая очередь талнахской ТЭЦ. 7 октября 1977 года с принятием новой Конституции СССР Таймыр стал автономным округом. 10 октября 1979 года госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди НМЗ. 11 октября 1995 года вышел первый выпуск газеты «Заполярный вестник».

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этот день в Норильске подписали интересный исторический документ — временную инструкцию по проектированию промышленных предприятий в военное время. Она с одной стороны существенно упрощала работу строителей, а с другой — осложняла дальнейшую эксплуатацию объектов. Например, при строительстве допускались отступления от санитарных, противопожарных и других норм, разрешалось сдавать сооружения по частям. При этом запрещалось укладывать асфальтовые тротуары, штукатурить здания и помещения внутри и снаружи. Более того, предписывалось «исключить из планов строительства... заводоуправления, школы, клубы, кино и другие культурно–бытовые учреждения», а жилые дома дозволялось строить только малоэтажные и с печным отоплением. Что интересно, в этот же самый день на совещании актива комбината выступил заместитель Наркома внутренних дел Авраамий Павлович Завенягин, у которого была совершенно противоположная позиция:Видимо, благодаря такой точке зрения авторитетного в Норильске Завенягина во время войны, несмотря на запреты, был сдан ДИТР, строился стадион «Динамо», оборудовали малый спортзал, появились лыжная база, стрелковый тир и лодочные станции.В Норильск из Ленинграда переехал Научно–исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера. На первых порах знакомый всем норильчанам НИИ СХ КС назывался иначе — Научно–исследовательский институт полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. Он был создан в 1937 году, когда шло интенсивное освоение Северного морского пути. Институт был нацелен на создание собственной продовольственной базы для промышленных центров Крайнего Севера. Через 20 лет после открытия ученых перекинули поближе к местам исследований — в Норильск. Ученые разрабатывали систему рационального использования ресурсов Крайнего Севера: изучали возможность акклиматизации овцебыков на Таймырском полуострове, занимались проектами создания сети охранных зон на территории региона, рецептурой комбикормов для северных оленей, технологией заготовки пантов, закладывали научные основы промыслового оленеводства и вели ряд других тем. Научная деятельность института продолжается и по сей день, только теперь он называется НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.родился Фритьоф Нансен, исследователь Арктики.при газете «Заполярная правда» создано литературное объединение.8 октября 1958 года издан приказ об освоении свайного фундирования.на Ленинском проспекте, 46, открылся гастроном № 9 — позже гастроном «Воркута».принята госкомиссией вторая очередь «Маяка» — 28 объектов,15 из них — подземные.вступила в строй первая очередь талнахской ТЭЦ.с принятием новой Конституции СССР Таймыр стал автономным округом.госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди НМЗ.вышел первый выпуск газеты «Заполярный вестник».

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