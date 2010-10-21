[Индекс номера 162 (06.10.2017)]



«ЗП»–консультант

Домашняя работа

Большинство детей в возрасте 7–17 лет получают среднее образование в стенах школы. Однако родители должны знать, что по закону дети могут обучаться и дома. Рассмотрим, в каких случаях это допускается и как организуется домашнее обучение.

Современная система обязательного образования рассматривает два способа такого нестандартного обучения: • По медицинским показаниям — проблемы со здоровьем не позволяют ребенку обучаться непосредственно в школе. • По семейным обстоятельствам — принятие родителями решения об обучении ребенка в условиях дома. На сегодняшний день индивидуальное обучение пользуется все большей популярностью, и многие родители переводят своих детей на надомное обучение, аргументируя это тем, что они лучше могут организовать учебный процесс, чем школа. Семейное Для организации и оформления семейного обучения требуется разрешение органа управления образования. Одобрительное решение может быть принято в случаях, когда школьник регулярно меняет место проживания в связи с частыми переездами родителей; занимается каким–либо видом спорта или иной сферой деятельности профессионально; усваивает школьную программу, опережая одноклассников и т. д. Основанием права на получение образования дома служит Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015–2016 годов. Согласно статье 63, пункту 2 «Общее образование», родители (опекуны, усыновители) могут обучать ребенка в семье. В ней отражено, что образование можно получить не только в образовательных организациях, но и в формах семейного образования и самообразования. Следует помнить, что семейное обучение — огромная ответственность для родителей, ведь они, так сказать, подписываются под тем, что их ребенок сдаст не только промежуточную аттестацию для перехода в следующий класс, но и ЕГЭ в 11 классе. – Такие дети в Норильске есть, — комментирует ситуацию начальник отдела организации и мониторинга общего образования норильского УОиДО Ирина Похабова. — Их не так много, но периодически мы принимаем заявления от родителей на обучение по семейной форме. Не скрою, многие потом слезно жалеют об этом, говорят, что ребенок дома ничего не делает... Изначально это решение — личное дело семьи, и если нет веских причин, чтобы принять эту форму обучения, лучше все же посещать школу. Индивидуальное или домашнее Речь исключительно об обучении на дому по медицинским показаниям. Оно возможно для детей, у которых: 1) заболевание хронической формы; 2) затяжной характер болезни; 3) длительное амбулаторное лечение. Наличие одной из этих причин дает возможность для перевода школьника на домашнее обучение. В большинстве случаев врач, наблюдающий ребенка, рекомендует рассмотреть вопрос об учебе на дому, но иногда родители принимают такое решение сами. Для организации домашнего обучения требуется получить медицинскую справку, оформленную через контрольно–экспертную комиссию (КЭК), и написать соответствующее заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения. – Основная категория тех, кто остается на домашнем обучении, — это дети, у которых заметно нарушен интеллект, и они не способны воспринимать информацию по учебным предметам, — рассказывает главный специалист отдела организации и мониторинга общего образования Наталья Кулешова. — Их родители пишут заявление, что готовы самостоятельно обучать детей жизненным навыкам, чтобы они могли обслуживать себя. Кроме того, есть дети, которые прикреплены в школе, но по тем или иным причинам им трудно дается обычная учебная программа (интеллект их в принципе сохранен, таких детей называют «педагогически запущенными». — М. Х.). Они имеют возможность обучаться дома как полностью, так и частично. Как правило, в школу некоторые приходят сдавать контрольные и экзамены (тоже по обязательному индивидуальному «сценарию»). Учителя могут ходить к ребенку на дом преподавать основные дисциплины, а, к примеру, на классные мероприятия или на выборочные предметы (рисование, музыку) его приглашают в школу — как говорится, для социализации. Все в любом случае индивидуально и всегда обсуждается с родителями. При индивидуальном обучении больных детей педагоги приходят к ребенку домой, школу он не посещает вообще. В таком случае по закону регламентируется количество учебных часов в неделю: • учащиеся с 1–го по 4–й класс обучаются 8 часов; • школьники с 5–го по 9–й класс — 10 часов; • старшеклассники (10–11–е классы) — 12 часов. Для каждого ребенка учителя составляют учебное расписание индивидуальных занятий, согласовывая план с родителями. Школьные учебники и тетради предоставляются школой, как и обычным ученикам. Данная педагогическая услуга — абсолютно бесплатна. Виртуальные уроки В этом учебном году норильское образование запустит проект по апробированию новых форм обучения детей, попавших в больницу на длительное лечение (21 день и более). Благодаря тому, что в город пришел высокоскоростной интернет, педагоги каждой школы смогут обучать таких деток дистанционно — по скайпу и с помощью других онлайн–программ. Предварительную работу в норильских школах уже провели, к трудностям учителя–тьютеры готовы. Перспектив и возможностей у этого метода много. Такой способ обучения используется по всей России, за основу норильчане возьмут опыт краевых школ. Напомним, что в Норильске уже пять лет существует муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению, где по договору трудятся в основном учителя 13–й школы. Педагоги центра как раз занимались индивидуальными случаями обучения. Сейчас полномочия центра заметно расширятся, он станет полноценным связующим звеном между больницей и школой. Главное для родителей — проинформировать школу, что их ребенок болеет и нуждается в таком виде обучения.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Современная система обязательного образования рассматривает два способа такого нестандартного обучения:• По медицинским показаниям — проблемы со здоровьем не позволяют ребенку обучаться непосредственно в школе.• По семейным обстоятельствам — принятие родителями решения об обучении ребенка в условиях дома. На сегодняшний день индивидуальное обучение пользуется все большей популярностью, и многие родители переводят своих детей на надомное обучение, аргументируя это тем, что они лучше могут организовать учебный процесс, чем школа.Для организации и оформления семейного обучения требуется разрешение органа управления образования. Одобрительное решение может быть принято в случаях, когда школьник регулярно меняет место проживания в связи с частыми переездами родителей; занимается каким–либо видом спорта или иной сферой деятельности профессионально; усваивает школьную программу, опережая одноклассников и т. д.Следует помнить, что семейное обучение — огромная ответственность для родителей, ведь они, так сказать, подписываются под тем, что их ребенок сдаст не только промежуточную аттестацию для перехода в следующий класс, но и ЕГЭ в 11 классе.– Такие дети в Норильске есть, — комментирует ситуацию. — Их не так много, но периодически мы принимаем заявления от родителей на обучение по семейной форме. Не скрою, многие потом слезно жалеют об этом, говорят, что ребенок дома ничего не делает... Изначально это решение — личное дело семьи, и если нет веских причин, чтобы принять эту форму обучения, лучше все же посещать школу.Речь исключительно об обучении на дому по медицинским показаниям. Оно возможно для детей, у которых:1) заболевание хронической формы;2) затяжной характер болезни;3) длительное амбулаторное лечение.Наличие одной из этих причин дает возможность для перевода школьника на домашнее обучение. В большинстве случаев врач, наблюдающий ребенка, рекомендует рассмотреть вопрос об учебе на дому, но иногда родители принимают такое решение сами. Для организации домашнего обучения требуется получить медицинскую справку, оформленную через контрольно–экспертную комиссию (КЭК), и написать соответствующее заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения.– Основная категория тех, кто остается на домашнем обучении, — это дети, у которых заметно нарушен интеллект, и они не способны воспринимать информацию по учебным предметам, — рассказывает. — Их родители пишут заявление, что готовы самостоятельно обучать детей жизненным навыкам, чтобы они могли обслуживать себя.Кроме того, есть дети, которые прикреплены в школе, но по тем или иным причинам им трудно дается обычная учебная программа (интеллект их в принципе сохранен, таких детей называют «педагогически запущенными». — М. Х.). Они имеют возможность обучаться дома как полностью, так и частично. Как правило, в школу некоторые приходят сдавать контрольные и экзамены (тоже по обязательному индивидуальному «сценарию»). Учителя могут ходить к ребенку на дом преподавать основные дисциплины, а, к примеру, на классные мероприятия или на выборочные предметы (рисование, музыку) его приглашают в школу — как говорится, для социализации. Все в любом случае индивидуально и всегда обсуждается с родителями.Для каждого ребенка учителя составляют учебное расписание индивидуальных занятий, согласовывая план с родителями. Школьные учебники и тетради предоставляются школой, как и обычным ученикам. Данная педагогическая услуга — абсолютно бесплатна.В этом учебном году норильское образование запустит проект по апробированию новых форм обучения детей, попавших в больницу на длительное лечение (21 день и более).Благодаря тому, что в город пришел высокоскоростной интернет, педагоги каждой школы смогут обучать таких деток дистанционно — по скайпу и с помощью других онлайн–программ. Предварительную работу в норильских школах уже провели, к трудностям учителя–тьютеры готовы. Перспектив и возможностей у этого метода много. Такой способ обучения используется по всей России, за основу норильчане возьмут опыт краевых школ.Напомним, что в Норильске уже пять лет существует муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению, где по договору трудятся в основном учителя 13–й школы. Педагоги центра как раз занимались индивидуальными случаями обучения. Сейчас полномочия центра заметно расширятся, он станет полноценным связующим звеном между больницей и школой. Главное для родителей — проинформировать школу, что их ребенок болеет и нуждается в таком виде обучения.

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