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[Индекс номера 162 (06.10.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Сгодня, во Всемирный день улыбки, дарю вам отличное настроение и свежий номер нашей «Забавной полянки»! Вы все большие молодцы: поздравили любимых воспитателей и учителей с их профессиональными праздниками. Расскажем сегодня, как это было, а также о других детсадовских новостях. И еще обратите внимание: мы объявляем новый конкурс! Ваша Заполярочка
Самые нужные
Для вас, дорогие учителя и воспитатели, эти строки сочинила воспитатель детского сада № 62 «Почемучка» Олеся Дмитриева:
Воспитывать — это призванье!
Ласку дарить, учить доброте
Тех, кто так верит одной лишь тебе.
Плача обнимет, прижмется от страха,
Тайну на ушко шепнет, чуть дыша.
Вот оно — счастье!
Быть нужной, полезной,
И преданной делу быть до конца.

Уличные забавы
В Норильске открылся сезон снежной лепки. На улице еще относительно тепло, а снег такой мягкий и податливый, так что самое время лепить снеговиков и возводить снежные крепости.
Вообще это очень полезное занятие. Во–первых, потому что на свежем воздухе, во–вторых, в движении, а в–третьих, тут такой простор для творчества!.. Кстати, на днях я познакомилась с компанией веселых школьников, которые как раз были заняты строительством подобного оборонительного сооружения. Они даже собственную технологию изготовления снежных блоков придумали с применением обычной картонной коробки. Пара часов — и дом готов. Смотрите, как классно получилось! А вы что лепите, во что играете? Пишите нам, присылайте фото.

Святой хлебушек
Детсад № 32 «Снегирек» и Духовно–просветительский центр — давние друзья. Малыши узнают много интересного от педагогов этого центра, которые к ним частенько наведываются в гости.
На днях педагоги Норильской епархии Татьяна Пучканева и Елена Фенько провели необычный урок в группе «Семицветики»: «Пирог с молитвой — без начинки» или «Как малый колосок на стол хлебом прийти смог». Они поведали ребятам о том, как выращивают хлеб сейчас и как было в старину, об иконе Божьей Матери «Спорительница хлебов» — защитнице урожая. Закрепили знания в творческой мастерской, где каждый слепил свой колосок из пластилина и крупы. А напоследок дошколят угостили святым хлебом — просфорой.

Музыка нас связала
В детском саду № 50 «Огонек» открылся кружок «Музыкальная шкатулка».
Правильно слушать музыку и понимать ее тайные знаки — нужно уметь. Этому и будут учить малышей педагоги. На первом занятии маленькие ученики познакомились с творчеством Людвига ван Бетховена и дружно импровизировали под его известную пьесу «Весело–грустно»: то медленно кружились, как осенние листочки, то устраивали настоящий фейерверк, энергично размахивая яркими лентами. После занятий меломаны пообещали устроить домашний концерт для пап и мам.

От всей души
Норильские ребятишки поздравили своих любимых воспитателей, нянечек и всех, кто работает в детсаду. Узнаем как.
• Воспитатели детсада № 98 «Загадка» в свой праздник очутились на планете детства и превратились в малышей, а ребятня для них пела и плясала. Родители тоже не остались в стороне, прислав в нашу редакцию большущее письмо с фотографиями и благодарностями в адрес любимых педагогов.
• В 97–м саду «Светлица» прошел спортивный марафон. В веселых стартах участвовали родители и воспитатели. В результате победу одержали папы и мамы и отпраздновали ее песнями под гитару, а малыши из хореографического кружка «Непоседы» порадовали зрителей танцем лягушат.
• Группа «Звездочки» из первого детсада подарила воспитателям танец «Хакасия — наш край!» под руководством инструктора Екатерины Донцовой. Этот танец выбран не случайно, поскольку среди воспитателей сада немало приехавших из Республики Хакасия.
Воспитатели д/с №1 с танцем «Хакасия» на городском фестивале
• Юные таланты из детсада № 45 «Улыбка» порадовали своих любимых педагогов стихами и песнями. Родители дошколят — тоже молодцы, от души повеселили зрителей частушками. А еще на праздник в «Улыбку» заглянули фехтовальщики из ДЮСШ № 3, они тоже подготовили подарок — и взрослым, и детям очень понравился их оригинальный номер «Бой султанчиков».
• «Воспитатели и дети — лучшие друзья на свете» — с таким девизом встретили праздник в детском саду № 66 «Радость». С музыкальными подарками на сцене выступили и бывшие выпускники в составе танцевального коллектива «Шкода» и группы юных спортсменов из ДЮСШ № 2.
Музыкально-спортивное развлечение в д/с № 66

Внимание: конкурс!
Сегодня мы объявляем очередной конкурс. Называется он «Дары осени» и посвящен этому красно–золотому времени года. Наверняка вы собирали в тундре разные веточки, листочки, шишки и прочий природный материал. А кто–то, может быть, с материка привез такую «коллекцию». Вот и дайте волю фантазии — сделайте оригинальные поделки из всех этих даров природы. Ждем ваши работы, из которых мы обязательно устроим выставку в редакции «Заполярной правды», а лучшие представим нашим читателям на «Забавной полянке».
Приносите свои работы в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу:
ул. Б. Хмельницкого, 18, первый этаж. Вы также можете их сфотографировать и прислать на электронный адрес tasyabest@ya.ru. Вопросы по телефону 34–32–32.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки на электронный адрес:
tasyabest@ya.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299.
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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Газета для детей, а также их родителей 
Сгодня, во Всемирный день улыбки, дарю вам отличное настроение и свежий номер нашей «Забавной полянки»! Вы все большие молодцы: поздравили любимых воспитателей и учителей с их профессиональными праздниками. Расскажем сегодня, как это было, а также о других детсадовских новостях. И еще обратите внимание: мы объявляем новый конкурс! Ваша Заполярочка

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 6 октября 2017 
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