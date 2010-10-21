Музей Норильска открывает тематическую выставку «Россия. 1917», посвященную 100–летию русской революции.
|Неизвестный авторВосставший народ.Петроград, февраль 1917
На главной музейной площадке представят 80 документальных черно–белых снимков из коллекции «Мультимедиа Арт–музея»/Московского дома фотографии. Их авторы — лучшие фотографы прошлого столетия: Карл и Виктор Булла, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, а также те, чьи имена спустя век остались неизвестными. Эти уникальные снимки не только детально запечатлели важнейшие исторические события столетней давности, но и сохранили мятежный дух того времени.
Выставка «Россия. 1917» представит основные события Февральской и Октябрьской революций, связанные с народными волнениями в Петрограде и других городах России, отречением Николая II от престола, становлением Временного правительства и бегством Владимира Ульянова (Ленина) из Петрограда в Финляндию. На документальных кадрах — только фотофакты без «налета» советской мифологии, антисоветской и постсоветской интерпретации.
|Яков Штейнберг Выдача представителям воинских частей газеты «Известия Петроградского Совета» в Таврическом дворце. Петроград, март 1917
Коллекция редких фотокадров погружает современников в атмосферу глобального и неоднозначного действия, изменившего коренным образом ход истории России. Каждый посетитель сможет стать очевидцем ключевых исторических событий и решений, которые привели к великим и трагическим переменам. На снимках — свидетельства реальной жизни того поворотного для страны и народа времени. Выставка позволит эмоционально пережить революционные события и задуматься о том, что сегодня, как и 100 лет назад, каждый из нас — творец истории своей страны.
Выставка в нашем городе проводится при поддержке компании «Норникель». Открытие состоится 12 октября в 18.30 в специально реконструированном выставочном зале музея Норильска и продлится до 12 ноября.Ирина Сережинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда