[Индекс номера 163 (10.10.2017)]



Рожденные революцией

Музей Норильска открывает тематическую выставку «Россия. 1917», посвященную 100–летию русской революции.

Неизвестный автор Восставший народ.Петроград, февраль 1917 На главной музейной площадке представят 80 документальных черно–белых снимков из коллекции «Мультимедиа Арт–музея»/Московского дома фотографии. Их авторы — лучшие фотографы прошлого столетия: Карл и Виктор Булла, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, а также те, чьи имена спустя век остались неизвестными. Эти уникальные снимки не только детально запечатлели важнейшие исторические события столетней давности, но и сохранили мятежный дух того времени. Выставка «Россия. 1917» представит основные события Февральской и Октябрьской революций, связанные с народными волнениями в Петрограде и других городах России, отречением Николая II от престола, становлением Временного правительства и бегством Владимира Ульянова (Ленина) из Петрограда в Финляндию. На документальных кадрах — только фотофакты без «налета» советской мифологии, антисоветской и постсоветской интерпретации. Яков Штейнберг Выдача представителям воинских частей газеты «Известия Петроградского Совета» в Таврическом дворце. Петроград, март 1917 Коллекция редких фотокадров погружает современников в атмосферу глобального и неоднозначного действия, изменившего коренным образом ход истории России. Каждый посетитель сможет стать очевидцем ключевых исторических событий и решений, которые привели к великим и трагическим переменам. На снимках — свидетельства реальной жизни того поворотного для страны и народа времени. Выставка позволит эмоционально пережить революционные события и задуматься о том, что сегодня, как и 100 лет назад, каждый из нас — творец истории своей страны. Выставка в нашем городе проводится при поддержке компании «Норникель». Открытие состоится 12 октября в 18.30 в специально реконструированном выставочном зале музея Норильска и продлится до 12 ноября.

Ирина Сережина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На главной музейной площадке представят 80 документальных черно–белых снимков из коллекции «Мультимедиа Арт–музея»/Московского дома фотографии. Их авторы — лучшие фотографы прошлого столетия: Карл и Виктор Булла, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, а также те, чьи имена спустя век остались неизвестными. Эти уникальные снимки не только детально запечатлели важнейшие исторические события столетней давности, но и сохранили мятежный дух того времени.Выставка «Россия. 1917» представит основные события Февральской и Октябрьской революций, связанные с народными волнениями в Петрограде и других городах России, отречением Николая II от престола, становлением Временного правительства и бегством Владимира Ульянова (Ленина) из Петрограда в Финляндию. На документальных кадрах — только фотофакты без «налета» советской мифологии, антисоветской и постсоветской интерпретации.Коллекция редких фотокадров погружает современников в атмосферу глобального и неоднозначного действия, изменившего коренным образом ход истории России. Каждый посетитель сможет стать очевидцем ключевых исторических событий и решений, которые привели к великим и трагическим переменам. На снимках — свидетельства реальной жизни того поворотного для страны и народа времени. Выставка позволит эмоционально пережить революционные события и задуматься о том, что сегодня, как и 100 лет назад, каждый из нас — творец истории своей страны.Выставка в нашем городе проводится при поддержке компании «Норникель». Открытие состоится 12 октября в 18.30 в специально реконструированном выставочном зале музея Норильска и продлится до 12 ноября.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















