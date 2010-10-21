[Индекс номера 163 (10.10.2017)]



«ЗП»–консультант

Страховой случай

Одна из часто встречающихся претензий в адрес медиков: почему при наличии медицинского полиса нельзя обратиться в любую поликлинику? О том, на какую помощь в различных ситуациях могут рассчитывать владельцы полисов страхования, а также об иных правилах оказания медуслуг сегодня расскажет «Заполярка».

Оказание медицинской помощи сегодня регламентировано рядом федеральных (основные: Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании»), региональных и территориальных законодательных актов, где постатейно прописаны права и обязанности врачей и пациентов. В них, в частности, указано, что пациенту обязаны оказать помощь в любом медучреждении. Но только неотложную. Для получения же плановой медпомощи потребуется прикрепиться к поликлинике — либо по месту регистрации, либо по месту проживания. В последнем случае — с согласия участкового терапевта. Он может отказать, если у него большая нагрузка. Геннадий Свешников, заместитель главного врача по организационно–методической работе норильской межрайонной поликлиники № 1: — Часто бывает, что норильские пенсионеры выезжают на материк на длительное время — живут там по полгода и более, а затем снова возвращаются в Норильск. В таком случае пациент обязан на материке прикрепиться к поликлинике и по возвращении в наш город — тоже. В противном случае он может рассчитывать только на неотложную помощь. Для оформления в качестве пациента поликлиники потребуется написать заявление на имя главного врача о прикреплении, указав в нем данные страхового полиса, а также документа, удостоверяющего личность. Прикрепление по федеральному закону возможно раз в год. То есть нельзя прикрепиться в Талнахе, через месяц — в Кайеркане, через два — снова в Талнахе. В исключительных случаях (к примеру, для выдачи препаратов при сахарном диабете) медучреждение подает прошение в региональный регистр пациентов для переприкрепления больного к себе. Ведь выдать лекарства не в «своей» поликлинике вам не смогут, поскольку ведется строгий учет по числу получателей. Геннадий Свешников: — Пациенты должны понимать: если у них нет полиса, или он устаревшего образца и требует замены (а такое происходит часто), либо они не прикреплены к конкретной поликлинике, им могут оказать только неотложную помощь. Что еще должны знать пациенты? По словам медиков, важно, чтобы люди были знакомы с перечнем препаратов лекарственного льготного обеспечения (в частности, их получатели). Врач не может выписать препарат вне перечня, и требовать этого от него бессмысленно. Кроме того, пациент должен знать алгоритм оказания высокотехнологичной и специализированной помощи. Для этого следует ознакомиться с территориальной программой, определяющей, в какие регионы и с какими заболеваниями могут быть направлены больные на лечение. В программе указан порядок направления, а также сроки. Важно знать и данные страховых компаний, расположенных на нашей территории. Вся эта и другая полезная информация указана на сайтах лечебного учреждения, а также на информационных стендах в самой поликлинике.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Оказание медицинской помощи сегодня регламентировано рядом федеральных (основные: Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании»), региональных и территориальных законодательных актов, где постатейно прописаны права и обязанности врачей и пациентов. В них, в частности, указано, что пациенту обязаны оказать помощь в любом медучреждении. Но только неотложную. Для получения же плановой медпомощи потребуется прикрепиться к поликлинике — либо по месту регистрации, либо по месту проживания. В последнем случае — с согласия участкового терапевта. Он может отказать, если у него большая нагрузка.— Часто бывает, что норильские пенсионеры выезжают на материк на длительное время — живут там по полгода и более, а затем снова возвращаются в Норильск. В таком случае пациент обязан на материке прикрепиться к поликлинике и по возвращении в наш город — тоже. В противном случае он может рассчитывать только на неотложную помощь.Для оформления в качестве пациента поликлиники потребуется написать заявление на имя главного врача о прикреплении, указав в нем данные страхового полиса, а также документа, удостоверяющего личность.Прикрепление по федеральному закону возможно раз в год. То есть нельзя прикрепиться в Талнахе, через месяц — в Кайеркане, через два — снова в Талнахе. В исключительных случаях (к примеру, для выдачи препаратов при сахарном диабете) медучреждение подает прошение в региональный регистр пациентов для переприкрепления больного к себе. Ведь выдать лекарства не в «своей» поликлинике вам не смогут, поскольку ведется строгий учет по числу получателей.— Пациенты должны понимать: если у них нет полиса, или он устаревшего образца и требует замены (а такое происходит часто), либо они не прикреплены к конкретной поликлинике, им могут оказать только неотложную помощь.Что еще должны знать пациенты? По словам медиков, важно, чтобы люди были знакомы с перечнем препаратов лекарственного льготного обеспечения (в частности, их получатели). Врач не может выписать препарат вне перечня, и требовать этого от него бессмысленно.Кроме того, пациент должен знать алгоритм оказания высокотехнологичной и специализированной помощи. Для этого следует ознакомиться с территориальной программой, определяющей, в какие регионы и с какими заболеваниями могут быть направлены больные на лечение. В программе указан порядок направления, а также сроки.Важно знать и данные страховых компаний, расположенных на нашей территории. Вся эта и другая полезная информация указана на сайтах лечебного учреждения, а также на информационных стендах в самой поликлинике.

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