Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 163 (10.10.2017)]

 «ЗП»–консультант 
Страховой случай

Одна из часто встречающихся претензий в адрес медиков: почему при наличии медицинского полиса нельзя обратиться в любую поликлинику? О том, на какую помощь в различных ситуациях могут рассчитывать владельцы полисов страхования, а также об иных правилах оказания медуслуг сегодня расскажет «Заполярка».
Оказание медицинской помощи сегодня регламентировано рядом федеральных (основные: Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании»), региональных и территориальных законодательных актов, где постатейно прописаны права и обязанности врачей и пациентов. В них, в частности, указано, что пациенту обязаны оказать помощь в любом медучреждении. Но только неотложную. Для получения же плановой медпомощи потребуется прикрепиться к поликлинике — либо по месту регистрации, либо по месту проживания. В последнем случае — с согласия участкового терапевта. Он может отказать, если у него большая нагрузка.
Геннадий Свешников, заместитель главного врача по организационно–методической работе норильской межрайонной поликлиники № 1:
— Часто бывает, что норильские пенсионеры выезжают на материк на длительное время — живут там по полгода и более, а затем снова возвращаются в Норильск. В таком случае пациент обязан на материке прикрепиться к поликлинике и по возвращении в наш город — тоже. В противном случае он может рассчитывать только на неотложную помощь.
Для оформления в качестве пациента поликлиники потребуется написать заявление на имя главного врача о прикреплении, указав в нем данные страхового полиса, а также документа, удостоверяющего личность.
Прикрепление по федеральному закону возможно раз в год. То есть нельзя прикрепиться в Талнахе, через месяц — в Кайеркане, через два — снова в Талнахе. В исключительных случаях (к примеру, для выдачи препаратов при сахарном диабете) медучреждение подает прошение в региональный регистр пациентов для переприкрепления больного к себе. Ведь выдать лекарства не в «своей» поликлинике вам не смогут, поскольку ведется строгий учет по числу получателей.
Геннадий Свешников:
— Пациенты должны понимать: если у них нет полиса, или он устаревшего образца и требует замены (а такое происходит часто), либо они не прикреплены к конкретной поликлинике, им могут оказать только неотложную помощь.
Что еще должны знать пациенты? По словам медиков, важно, чтобы люди были знакомы с перечнем препаратов лекарственного льготного обеспечения (в частности, их получатели). Врач не может выписать препарат вне перечня, и требовать этого от него бессмысленно.
Кроме того, пациент должен знать алгоритм оказания высокотехнологичной и специализированной помощи. Для этого следует ознакомиться с территориальной программой, определяющей, в какие регионы и с какими заболеваниями могут быть направлены больные на лечение. В программе указан порядок направления, а также сроки.
Важно знать и данные страховых компаний, расположенных на нашей территории. Вся эта и другая полезная информация указана на сайтах лечебного учреждения, а также на информационных стендах в самой поликлинике.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Музей Норильска открывает тематическую выставку «Россия. 1917», посвященную 100–летию русской революции.

«ЗП»–консультант 
Одна из часто встречающихся претензий в адрес медиков: почему при наличии медицинского полиса нельзя обратиться в любую поликлинику? О том, на какую помощь в различных ситуациях могут рассчитывать владельцы полисов страхования, а также об иных правилах оказания медуслуг сегодня расскажет «Заполярка».

Мир увлечений 
В субботу на озере Долгом «Моржи Таймыра» торжественно открыли 31–й сезон зимнего плавания.

Наши люди 
На конкурсе «Семья и город — растем вместе» Норильск представит семья Тютюнник–Мельниковых, в которой растут восемь детей, и трое из них — приемные.

Мастер-класс 
Четыре норильских танцора получили возможность пройти стажировку в танцевальной студии Context Pro известной российской балерины Дианы Вишневой в Санкт–Петербурге.

Спорт–тайм 
МФК «Норильский никель» в рамках четвертого тура Суперлиги уверенно переиграл на выезде «Новую генерацию» — 2:2 и 10:2.

Спорт–тайм 
В субботу Дворец спорта «Арктика» принимал региональный турнир по боевому и спортивному самбо памяти Ильи Соболева.

Новости:
 10 октября 2017 
13:25 В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.
13:21 Дети-инвалиды в Норильске научились рисовать космические миры.
12:30 В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак.
12:17 IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
12:13 Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры.
11:53 Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.
11:44 Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх