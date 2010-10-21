[Индекс номера 163 (10.10.2017)]



Мир увлечений

Счастливого плавания!

В субботу на озере Долгом «Моржи Таймыра» торжественно открыли 31–й сезон зимнего плавания.

Опытные пловцы, любители, а также просто любопытствующие горожане собрались на берегу озера Долгого, чтобы поучаствовать во флешмобе, в спортивных состязаниях, отведать ароматной гречневой каши и посидеть веселой компанией за чашечкой душистого чая. Поздравил с почином общественников депутат городского Совета Леонид Соломаха. Он пожелал клубу процветания, а моржам и моржатам — крепкого здоровья. От слов тут же перешли к делу. Пронизывающий северный ветер буквально подгонял начать состязания. Сначала с веником наперевес, потом в импровизированных снегоступах, а затем в ластах команды соревновались в быстроте, ловкости и хорошей реакции. Кстати, в эстафете с ластами было все непросто: барышни должны были бежать в них, а кавалеры — надеть на руки, взять пломбир и донести его в целости и сохранности до тарелки, спрятанной в колесе. Впрочем, в жаркой борьбе победила дружба. Набегавшиеся и разогревшиеся взрослые и дети отправились лакомиться гречневой кашей, приготовленной в армейских термосах. Кому не хватило зрелищ, могли принять участие в интеллектуальной викторине, которую добровольные помощники организовали в детской комнате. Отведав каши и добавив жару горячим чаем, любители зимнего плавания решили проверить водичку. Но сначала веселая и шумная компания дружно отправилась в парилку, а уж потом нырнула в штормовое озеро. «Эх, хороша водичка!» — покрякивали от удовольствия купальщики. «Присоединяйтесь!» — завлекали они поеживающихся от холодного ветра наблюдателей. Веселый праздник ознаменовал не только открытие 31–го сезона зимнего плавания, но и новую веху в жизни клуба. 11 апреля этого года Клуб моржей, который долгое время именовали «Умкой», получил официальный статус общественной физкультурно–оздоровительной организации и новое название — «Моржи Таймыра». По словам Марата Гумерова, председателя «Моржей Таймыра», они очень плодотворно провели лето: отремонтировали раздевалки и бани, сделали дополнительное освещение, починили крышу клуба, оборудовали детскую комнату, расчистили от мусора территорию и так далее. — В будущем мы хотим поучаствовать в грантовом проекте «Норильского никеля» «Мир новых возможностей», а на грантовые средства провести реконструкцию здания, — рассказала о планах организации один из ее учредителей Наталья Карпушкина. Норильские моржи приглашают присоединиться к ним всех желающих. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8–913–506–90–35 — Марат Гумеров, 8–913–504–96–69 — Наталья Карпушкина.

Наталья Черкашина Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Опытные пловцы, любители, а также просто любопытствующие горожане собрались на берегу озера Долгого, чтобы поучаствовать во флешмобе, в спортивных состязаниях, отведать ароматной гречневой каши и посидеть веселой компанией за чашечкой душистого чая.Поздравил с почином общественников. Он пожелал клубу процветания, а моржам и моржатам — крепкого здоровья. От слов тут же перешли к делу. Пронизывающий северный ветер буквально подгонял начать состязания. Сначала с веником наперевес, потом в импровизированных снегоступах, а затем в ластах команды соревновались в быстроте, ловкости и хорошей реакции. Кстати, в эстафете с ластами было все непросто: барышни должны были бежать в них, а кавалеры — надеть на руки, взять пломбир и донести его в целости и сохранности до тарелки, спрятанной в колесе. Впрочем, в жаркой борьбе победила дружба. Набегавшиеся и разогревшиеся взрослые и дети отправились лакомиться гречневой кашей, приготовленной в армейских термосах. Кому не хватило зрелищ, могли принять участие в интеллектуальной викторине, которую добровольные помощники организовали в детской комнате. Отведав каши и добавив жару горячим чаем, любители зимнего плавания решили проверить водичку. Но сначала веселая и шумная компания дружно отправилась в парилку, а уж потом нырнула в штормовое озеро.«Эх, хороша водичка!» — покрякивали от удовольствия купальщики. «Присоединяйтесь!» — завлекали они поеживающихся от холодного ветра наблюдателей.Веселый праздник ознаменовал не только открытие 31–го сезона зимнего плавания, но и новую веху в жизни клуба. 11 апреля этого года Клуб моржей, который долгое время именовали «Умкой», получил официальный статус общественной физкультурно–оздоровительной организации и новое название — «Моржи Таймыра».По словам, они очень плодотворно провели лето: отремонтировали раздевалки и бани, сделали дополнительное освещение, починили крышу клуба, оборудовали детскую комнату, расчистили от мусора территорию и так далее.— В будущем мы хотим поучаствовать в грантовом проекте «Норильского никеля» «Мир новых возможностей», а на грантовые средства провести реконструкцию здания, — рассказала о планах организации один из ее учредителейНорильские моржи приглашают присоединиться к ним всех желающих. Задать интересующие вопросы можно по телефонам:— Марат Гумеров,— Наталья Карпушкина.

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