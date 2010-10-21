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[Индекс номера 163 (10.10.2017)]

 Наши люди 
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На конкурсе «Семья и город — растем вместе» Норильск представит семья Тютюнник–Мельниковых, в которой растут восемь детей, и трое из них — приемные.
Уже восьмой год Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России проводит конкурс, в котором города борются за право называться лучшими для семей с детьми. За эти годы в нем приняло участие более 530 городов из 77 регионов страны. В 2017 году конкурс проходит под девизом «Семья и город — растем вместе». Конкурс призван подчеркнуть, что, развиваясь, города должны становиться более комфортными для проживания людей всех возрастов. В нем представляется работа самых разных структур и подразделений города, как, например, управлений социальной и молодежной политики, спорта и культуры, комиссии по делам несовершеннолетних и т. д. В своей части презентации специалисты норильского отдела опеки и попечительства расскажут о положительном опыте воспитания приемных детей в семьях на примере многодетной семьи Тютюнник–Мельниковых, где из восьмерых детей трое — опекаемые.
Это образцово–показательная семья, очень дружная, все улыбчивые, уверенные в себе. Правда, познакомиться нам удалось только с половиной семьи: с мамой Еленой, тремя дочками — Катей, Настей и Евой — и единственным сыном — Сашей. Александр, глава семьи, в этот момент был на работе, старшие — Яна и Галя — в отпуске, а близнецы Валя и Вика — в детском саду.
Возраст детей, а некоторые из них вовсе и не дети, — 26, 21, 18, 17, 13, 9 лет и по 6 лет двойняшкам. Мужчина подрастает здесь один — папин помощник Сашка, отличник–третьеклассник, занимается легкой атлетикой и с гордостью демонстрирует нам свои навыки на шведский стенке и целую связку медалей разного достоинства.
— Я раньше занимался карате и акробатикой. Но сейчас мне интереснее легкая атлетика. А сегодня в школе я получил сразу три пятерки! — делится достижениями Александр.
Восемнадцатилетняя Катя — студентка–второкурсница Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В будущем она — лаборант–аналитик.
— Я планирую уехать в Красноярск и там получить высшее образование. Только пока не решила, по своей ли нынешней специальности или по какой–то другой. Когда здесь по окончании обучения я получу диплом, у меня будет две специальности: лаборант химанализа и лаборант спектрального анализа. Они обе востребованы на комбинате. В широком смысле лаборант — это химик, поэтому возможностей для дальнейшего обучения, думаю, у меня будет достаточно много.
Настя — 17 лет, первокурсница, в будущем планирует стать парикмахером. Поскольку учебный год только начался, Настя еще не успела ощутить все прелести студенческой жизни, но учиться ей очень интересно. В дальнейшем она, как и сестра, собирается продолжить обучение в Красноярске.
Тихая, застенчивая Ева — ученица седьмого класса. В свободное от учебы время она занимается волейболом, возится с маленькими, помогает маме.
Старшие дочери, Яна и Галя, уже работают, правда, сейчас обе находятся в отпуске, и познакомиться с ними нам не удалось. Елена поделилась, что уже четыре года, как стала бабушкой — у Яны подрастает сын.
О двойняшках, которые в этот момент находились в детском саду, рассказывают старшие сестры. Валя более боевая, деятельная, вечно дерется с мальчишками, тут же мирится, бесконечно что–то затевает и куда–то несется. Вика же — маленькая принцесса, любит рисовать и играть в девичьи игры. Она более дисциплинированна, успевает не только за собой прибрать, но и за сестрой присмотреть.
Приемные дети появились в семье в 2007 году: Елена и Александр, у которых росли две дочери, взяли на воспитание троих племянниц после гибели их матери — сестры Елены. Хотя вот–вот должен был родиться Саша, выбор перед супругами — брать детей в семью или нет — не стоял, они ни секунды не сомневалась, оформлять ли над девочками опеку. Однако перед родителями возникла проблема юридического характера: они не были расписаны, и требовалось собрать огромный пакет документов в короткий срок.
— Мне тогда на комиссии задали вопрос: обсудили ли мы вопрос опекунства с мужем, с другими членами семьи, не возражают ли они. Момент был очень ответственный для нас, мы волновались. Но отдел опеки принял положительное решение, и дети остались с нами. Вообще специалисты отдела опеки нам очень помогли с оформлением документов, буквально за 10 дней все организовали, — рассказывает Елена. — Мы все коренные норильчане. Нашу бабушку сюда привезли в 13 лет, и она всю жизнь прожила в Норильске. Здесь у меня мама родилась, мы с сестрой и братом, наши дети. Я с пеленок видела, как росли племянницы, и отдать их чужим людям — невозможно!
Да, а через четыре года в семье снова произошло пополнение — родились дочки–близняшки.
Сейчас старшие дочери Яна и Галя покинули родительский дом и живут отдельно, в связи с этим семья планирует устроить небольшое переселение в своей пятикомнатной квартире. Ева поселится в одной комнате с близняшками, чтобы присматривать за маленькими, Катя и Настя останутся у себя в комнате, а Саша станет полноправным хозяином в своей.
Несмотря на то что дом полон женщин разных возрастов, они никогда не ссорятся — ни из–за вещей, ни из–за пространства.
— Бывает, что нам в магазине понравилась одна и та же одежда, и кто–нибудь один покупает ее, а потом по очереди носим, — рассказывает Катя. — И со старшими так же. Галя, например, была совсем худенькой, а потом поправилась, и теперь у нас образовался целый гардероб ее вещей.
По наследству одежда переходит к Еве, а потом — и к Вике с Валей. Саше же, единственному мальчику в семье, по такому поводу переживать не приходится.
А вот на кухне, как ни странно, хозяин — папа. Елена смеется:
— Мы ему только помогаем, он распоряжается, что нужно почистить и нарезать, а дальше сам готовит.
Несмотря на предполагаемые трудности с выездом всей семьи в отпуск, на материке они бывают каждый год. Правда, в следующем году отпуск под вопросом, а вот в 2019–м семья отправится в Шушенское, где в рамках федеральной программы поддержки многодетных семей им дали участок земли под застройку. Им всем хочется жить в более благоприятном климате, так же как и иметь большой уютный дом, где места хватит и детям, и внукам.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
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