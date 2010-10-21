[Индекс номера 163 (10.10.2017)]



Мастер-класс

Танцы со звёздами

Четыре норильских танцора получили возможность пройти стажировку в танцевальной студии Context Pro известной российской балерины Дианы Вишневой в Санкт–Петербурге.

Такой роскошный подарок Аня Набокова, Александра Руденко, Павел Романцов и Никита Усин получили благодаря своему трудолюбию и участию в специальной образовательной программе международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. В ее рамках с 3 по 5 октября при поддержке «Норникеля» в нашем городе прошел трехдневный мастер–класс по классическому и современному танцу заслуженной артистки России и педагога–репетитора Большого театра Анастасии Яценко. Международный фестиваль CONTEXT. Diana Vishneva дает возможность познакомиться с мировыми достижениями современного танца. В течение года команда профессионалов ездит по разным странам в поисках новых танцевальных коллективов, чтобы представить их зрителям Москвы и Санкт–Петербурга. Анна Набокова, Анастасия Яценко, Александра Руденко и Олег Иванов В мастер–классах приняли участие тридцать танцоров в возрасте от 14 лет до 21 года из различных хореографических коллективов Большого Норильска. Этот танцевальный марафон стал для участников настоящим открытием и прорывом в танце. По словам ребят, на занятиях ход времени как будто замедлялся, и за 60 минут они успевали сделать столько, сколько обычно делают за несколько занятий. Особенностью мастер–классов было то, что на них не присутствовали руководители ансамблей, и для участников такие уроки стали глубоким погружением в мир классической и современной хореографии. К современной хореографии большинство зрителей относит такие направления, как кантемпорари, джаз-модерн и хип–хоп. На самом деле эти и другие направления относятся к уличному танцу, который не требует базовой классической подготовки. В основе же современной хореографии лежит классика балета: особые танцевальные позиции, определенное положение рук, ног, головы, статичные позы. Отличие классики от современной хореографии — в подаче движения. Классический танец предполагает удлиненные линии тела, выворотку ног и рук, законченность пируэтов, а современная хореография — это более ломаные линии тела и большая свобода движений. Олег Иванов, председатель предметно–цикловой комиссии «Хореографическое творчество» Норильского колледжа искусств, говорит, что благодаря мастер–классам Анастасии Яценко ребята лишний раз убедились в том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Танец — это постоянное движение вперед через усталость, пот и боль. — На занятиях все смогли увидеть свои ошибки, вспомнили что–то из ранее пройденного, узнали нечто новое, — говорит Олег Иванов. — Профессиональный взгляд со стороны необходим танцорам как глоток свежего воздуха, это тот необходимый толчок, который позволит им шагнуть на более высокую ступеньку. Анастасия Яценко — куратор конкурса молодых хореографов CONTEXT. Заслуженная артистка России. В 2013 году становится педагогом–репетитором Большого театра России. В качестве ассистента работала с такими хореографами, как Кристофер Уилдон, Уильям Форсайт, Начо Дуато, Жан–Кристоф Майо и Каролин Карлсон в программе Дианы Вишневой On the Edge. В настоящий момент Анастасия Яценко — педагог–репетитор в Большом театре России. Финалом занятий стало выступление танцоров на сцене Норильского колледжа искусств. Ребятам удалось собрать в единое целое классический и современный танец, по максимуму показать владение приемами хореографии. Четыре лучших участника были награждены сертификатами на стажировку в студии Дианы Вишневой. Диана Вишнева Диана Вишнева — прима–балерина Мариинского театра и Американского театра балета. Народная артистка РФ. В 2010 году учредила Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой. У нее давно появилась идея познакомить публику с современным танцем, для этого она придумала и создала в 2013 году фестиваль CONTEXT. На нем демонстрируют свое мастерство и опыт звезды танца. В программу выступлений входят творческие вечера, мастер–классы, лекции и даже кинопоказы. – Никогда точно не знаешь, как будет проходить мастер–класс, — говорит Анастасия Яценко. — Я была приятно поражена умениями ваших детей и очень благодарна педагогам, которые с ними работают. Уровень их подготовки можно оценить как хороший, профессиональный. На протяжении всех трех дней я видела у ребят желание узнать как можно больше, научиться новым приемам. И выступление, которое мы показали в финале образовательной программы, было создано буквально за считанные минуты. Мастер-класс от мэтра хореографии Диана Вишнева: – Очень сложно было выбрать лучших из лучших, хочется всем дать возможность для развития. При выборе будущих стажеров хореограф прежде всего обращала внимание на координацию движений, быстрое запоминание связок, наличие природных данных. В моей студии ваших танцоров ждет насыщенная программа: они будут осваивать различные направления классической и современной хореографии, а также гимнастику. Студия открыта как для любителей, так и для профессионалов. Скорее всего, ребятам предстоит недельная или двухнедельная стажировка. Я надеюсь, что в скором времени мы привезем в Норильск целый спектакль с их участием. — Новое всегда волнует, — признается Павел Романцов. — Мне интересно, что мы будем проходить в студии, кто окажется со мной в одном танцзале, насколько сильными будут стажеры из других городов. Ну и, конечно, я еду в Петербург за знаниями. А дальше хочу продолжить занятия танцами в Академии балета.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Такой роскошный подарокполучили благодаря своему трудолюбию и участию в специальной образовательной программе международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. В ее рамках с 3 по 5 октября при поддержке «Норникеля» в нашем городе прошел трехдневный мастер–класс по классическому и современному танцуВ мастер–классах приняли участие тридцать танцоров в возрасте от 14 лет до 21 года из различных хореографических коллективов Большого Норильска. Этот танцевальный марафон стал для участников настоящим открытием и прорывом в танце. По словам ребят, на занятиях ход времени как будто замедлялся, и за 60 минут они успевали сделать столько, сколько обычно делают за несколько занятий. Особенностью мастер–классов было то, что на них не присутствовали руководители ансамблей, и для участников такие уроки стали глубоким погружением в мир классической и современной хореографии.К современной хореографии большинство зрителей относит такие направления, как кантемпорари, джаз-модерн и хип–хоп. На самом деле эти и другие направления относятся к уличному танцу, который не требует базовой классической подготовки. В основе же современной хореографии лежит классика балета: особые танцевальные позиции, определенное положение рук, ног, головы, статичные позы. Отличие классики от современной хореографии — в подаче движения. Классический танец предполагает удлиненные линии тела, выворотку ног и рук, законченность пируэтов, а современная хореография — это более ломаные линии тела и большая свобода движений., говорит, что благодаря мастер–классам Анастасии Яценко ребята лишний раз убедились в том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Танец — это постоянное движение вперед через усталость, пот и боль.— На занятиях все смогли увидеть свои ошибки, вспомнили что–то из ранее пройденного, узнали нечто новое, — говорит Олег Иванов. — Профессиональный взгляд со стороны необходим танцорам как глоток свежего воздуха, это тот необходимый толчок, который позволит им шагнуть на более высокую ступеньку.Финалом занятий стало выступление танцоров на сцене Норильского колледжа искусств. Ребятам удалось собрать в единое целое классический и современный танец, по максимуму показать владение приемами хореографии. Четыре лучших участника были награждены сертификатами на стажировку в студии Дианы Вишневой.– Никогда точно не знаешь, как будет проходить мастер–класс, — говорит Анастасия Яценко. — Я была приятно поражена умениями ваших детей и очень благодарна педагогам, которые с ними работают. Уровень их подготовки можно оценить как хороший, профессиональный. На протяжении всех трех дней я видела у ребят желание узнать как можно больше, научиться новым приемам. И выступление, которое мы показали в финале образовательной программы, было создано буквально за считанные минуты.– Очень сложно было выбрать лучших из лучших, хочется всем дать возможность для развития. При выборе будущих стажеров хореограф прежде всего обращала внимание на координацию движений, быстрое запоминание связок, наличие природных данных. В моей студии ваших танцоров ждет насыщенная программа: они будут осваивать различные направления классической и современной хореографии, а также гимнастику. Студия открыта как для любителей, так и для профессионалов. Скорее всего, ребятам предстоит недельная или двухнедельная стажировка. Я надеюсь, что в скором времени мы привезем в Норильск целый спектакль с их участием.— Новое всегда волнует, — признается. — Мне интересно, что мы будем проходить в студии, кто окажется со мной в одном танцзале, насколько сильными будут стажеры из других городов. Ну и, конечно, я еду в Петербург за знаниями. А дальше хочу продолжить занятия танцами в Академии балета.

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