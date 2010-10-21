МФК «Норильский никель» в рамках четвертого тура Суперлиги уверенно переиграл на выезде «Новую генерацию» — 2:2 и 10:2.
Первая 25–минутка стартового матча завершилась без забитых мячей. После перерыва, на 39–й минуте, вперед вышла «Новая генерация» — отличился Иван Обжорин. Спустя минуту норильчане стараниями Сергея Пономарева сравняли счет, а еще через две минуты Сергей Сытин вывел «Норникель» в лидеры. Под занавес матча Владислав Барсков спас хозяев от поражения.
Примечательно, что у никельщиков красные карточки получили сперва Александр Фукин, а затем и Алексей Попов. При этом Попов до своего удаления умудрился дважды отразить десятиметровые удары соперника.
— Мы очень долго входили в игру, и в первом тайме соперник нас несколько раз откровенно простил за ошибки. Ну а удаления перечеркнули всякие надежды на удачный исход игры. Мы пытались вырвать победу у соперника, выпустив на поле пятого игрока, но и это успеха нам не принесло, — отметил на послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов
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Второй матч для норильчан выдался куда более результативным. Уже с первых минут команда северян навалилась на ворота соперника, и к шестой минуте, благодаря Константину Чащину, «Норильский никель» вел с разницей в два мяча, а к 13–й минуте голов стало уже четыре — очки записали на свой счет Юрий Костыгин и Сергей Сергеев.
В начале второго тайма «Генерации» удалось сократить отставание — мяч забил Виталий Коданев. На это «Никель» ответил очередной порцией голов: Чащин, Сергеев (дважды) и Пономарев к 44–й минуте довели счет до 7:1. Николай Белоцерковец и Сергей Куманькин еще больше увеличили разрыв. Гол сыктывкарца Амира Вахитова особой роли уже не сыграл. Как итог — закономерная победа «Норникеля» — 10:2.
По словам Александра Соколова, на ответную игру его команда вышла с огромным желанием побеждать и доказала, что способна бороться за высокие места:
— Сегодня была очень важная встреча. Играя в две четверки, мы полностью превзошли соперника и по остроте моментов, и по счету. Все, что задумали, — выполнялось. Строгость была в обороне, мы активно действовали и в атаке. У нас не такая команда, которую может сломить неудача. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой.Игрок «Норникеля» Николай Канивец
отметил, что доволен результатом матча, но не результатом тура:
— Перед нами стояла задача минимизировать угрозу для наших ворот. Игра велась на очень хорошем уровне, при этом первый тайм мы могли завершить с разницей не в четыре мяча, а в шесть или семь. Мне кажется, после третьего гола соперник перестал сопротивляться, перестал держать тот темп, который набрал в первом матче.
По итогам тура норильчане с 11 очками расположились на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 22 октября, «Норникель» проведет домашнюю игру против «Дины».Михаил ТуаевФото с официального сайта МФК «Новая генерация»www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда