[Индекс номера 163 (10.10.2017)]



Спорт–тайм

След в истории

В субботу Дворец спорта «Арктика» принимал региональный турнир по боевому и спортивному самбо памяти Ильи Соболева.

Илья Соболев родился в 1969 году в семье спортсменов, его родители были мастерами спорта по спортивной гимнастике. В 14 лет Илья начал заниматься дзюдо. Он был победителем и призером городских и краевых соревнований как по дзюдо, так и по самбо. В 1989 году поступил в Хабаровский институт физкультуры, продолжив выступать на соревнованиях различного уровня. В 1992 году Илья Соболев стал бронзовым призером чемпионата Азии, выполнив норматив мастера спорта международного класса по самбо. Годом позже он выступал на Кубке мира по самбо в Волгограде, где в составе клубной команды занял четвертое командное место (при этом он сам не проиграл ни одной схватки). В 1994 году Илья выступил на всероссийском турнире по дзюдо, где одержал убедительную победу и выполнил норматив мастера спорта по дзюдо. В 1997 году он выиграл первый турнир «Северное сияние» в Норильске. После завершения соревновательной карьеры работал инструктором на стадионе «Заполярник» и в спортклубе «Витязь». Ильи Соболева не стало 31 августа 2010 года. — Илью знали многие нынешние тренеры, со многими он тренировался, они вместе выезжали на соревнования, сборы, в лагеря. Нам хотелось увековечить его память, и такой способ — проведение турнира — самый лучший, учитывая след, который Соболев оставил в спортивной истории Норильска, — рассказывает один из организаторов турнира Андрей Левченко, сам знавший Илью Соболева с детства. Первый турнир памяти Ильи Соболева состоялся в Норильске в 2011 году. Он сразу же собрал большое число участников — около 120 спортсменов. Как и обещали организаторы турнира, это соревнование стало традиционным и вошло в календарь спортивных мероприятий города. В этом году турнир проходил уже в седьмой раз. В соревнованиях по спортивному самбо приняли участие спортсмены 2000–2003 годов рождения, выступавшие в восьми весовых категориях, а также более старшие спортсмены (молодежь, 18+) — в пяти весах. В боевом самбо была заявлена молодежь и взрослые, которые соревновались в четырех весовых категориях. Всего состязались 76 самбистов из ДЮСШ, спортивных федераций и клубов города. Соревнования прошли в один день, было разыграно 17 комплектов наград, большая часть — по спортивному самбо.

АНОНС С 13 по 15 октября в спортзале «Солнышко» (ул. Таймырская, 4) состоится турнир по боксу «Открытие спортивного сезона». Турнир проходит уже третий год подряд при поддержке ДЮСШ № 4 и Федерации бокса Норильска, собирая от 80 до 100 участников из Большого Норильска и Дудинки. На нем соревнуются боксеры из всех ДЮСШ города, где преподается бокс. В этот раз в соревнованиях примут участие юноши 2002–2007 годов рождения, а также юниоры 2000–2001 годов рождения — около сотни боксеров. В первый день пройдут предварительные бои, а если позволит время — финальные бои в младших возрастных категориях. Во второй день состоятся полуфиналы, в третий — финальные бои. Всего будет разыграно 30 комплектов наград во всех возрастных и весовых категориях. Турнир стартует 13 октября в 17.00, 14 и 15 октября зрителей ждут в 14.00. Вход свободный.

Татьяна Зачупейко Фото Дениса Халитова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Илью знали многие нынешние тренеры, со многими он тренировался, они вместе выезжали на соревнования, сборы, в лагеря. Нам хотелось увековечить его память, и такой способ — проведение турнира — самый лучший, учитывая след, который Соболев оставил в спортивной истории Норильска, — рассказывает один из организаторов турнира, сам знавший Илью Соболева с детства.Первый турнир памяти Ильи Соболева состоялся в Норильске в 2011 году. Он сразу же собрал большое число участников — около 120 спортсменов. Как и обещали организаторы турнира, это соревнование стало традиционным и вошло в календарь спортивных мероприятий города. В этом году турнир проходил уже в седьмой раз.В соревнованиях по спортивному самбо приняли участие спортсмены 2000–2003 годов рождения, выступавшие в восьми весовых категориях, а также более старшие спортсмены (молодежь, 18+) — в пяти весах. В боевом самбо была заявлена молодежь и взрослые, которые соревновались в четырех весовых категориях. Всего состязались 76 самбистов из ДЮСШ, спортивных федераций и клубов города. Соревнования прошли в один день, было разыграно 17 комплектов наград, большая часть — по спортивному самбо.

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