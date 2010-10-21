[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



Боль невосполнимой утраты

Город всколыхнула страшная история — в оганерской больнице умер находившийся там на лечении годовалый мальчик. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии, выясняются.

Тимофей заболел в середине прошлой недели, у него подозревали вирусную инфекцию. Жаропонижающие средства эффекта не давали, и участковый педиатр выписал ему антибиотики. На третий день их приема у Тимофея началась рвота, появились симптомы поражения желудочно–кишечного тракта. В хирургическое отделение оганерской больницы мальчик поступил в субботу, 7 октября, с подозрениями на острую хирургическую патологию. Диагноз не подтвердился, при этом температура у больного оставалась высокой. В воскресенье ребенку стало хуже, а после очередной инъекции жаропонижающего препарата произошла остановка сердца. Как уверяет мать, она около пяти минут звала на помощь медсестер или врачей. Сердце мальчика все же удалось «запустить», но Тимофей погрузился в кому, из которой уже не вышел. В среду вечером малыш умер. По факту смерти ребенка в Норильской межрайонной больнице № 1 проводится внутренняя служебная проверка. Следственным комитетом Норильска возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции данной статьи предусматривают ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Специалисты СК проведут полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию. Константин Горбель Константин Горбель, главный врач Норильской межрайонной больницы № 1: — Мы все приносим родителям Тимофея соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Конечно, эта трагедия — случай из ряда вон выходящий. Сейчас идет проверка, и я прошу норильчан не брать на себя функции следственных органов и не выдвигать голословные обвинения. Многое из того, что уже разошлось по соцсетям, — откровенная неправда. Например, все необходимые лекарства в больнице есть, и родители сами признают это. У них сейчас огромное горе, не надо смаковать эту ситуацию. Мы не можем делать какие–либо выводы, пока не будем точно знать, отчего умер ребенок. Наличие связи между действиями медработников с причиной смерти определит следствие. Но то, что мальчика удалось реанимировать после клинической смерти, косвенно говорит о том, что помощь ему была оказана достаточно быстро. Сейчас любые наши догадки не имеют под собой надежной основы. Однако как врач я не могу предположить анафилактический шок от инъекции. Во–первых, потому что эти же жаропонижающие препараты ребенок получал в течение нескольких дней. Во–вторых, реакцию на них больные выдают моментально в момент инъекции. Более вероятным мне кажется судорожный припадок, причиной которого была длительная высокая температура, а следствием — остановка сердца и клиническая смерть.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Тимофей заболел в середине прошлой недели, у него подозревали вирусную инфекцию. Жаропонижающие средства эффекта не давали, и участковый педиатр выписал ему антибиотики. На третий день их приема у Тимофея началась рвота, появились симптомы поражения желудочно–кишечного тракта. В хирургическое отделение оганерской больницы мальчик поступил в субботу, 7 октября, с подозрениями на острую хирургическую патологию. Диагноз не подтвердился, при этом температура у больного оставалась высокой. В воскресенье ребенку стало хуже, а после очередной инъекции жаропонижающего препарата произошла остановка сердца. Как уверяет мать, она около пяти минут звала на помощь медсестер или врачей. Сердце мальчика все же удалось «запустить», но Тимофей погрузился в кому, из которой уже не вышел. В среду вечером малыш умер.По факту смерти ребенка в Норильской межрайонной больнице № 1 проводится внутренняя служебная проверка. Следственным комитетом Норильска возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции данной статьи предусматривают ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.Специалисты СК проведут полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию.— Мы все приносим родителям Тимофея соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Конечно, эта трагедия — случай из ряда вон выходящий. Сейчас идет проверка, и я прошу норильчан не брать на себя функции следственных органов и не выдвигать голословные обвинения. Многое из того, что уже разошлось по соцсетям, — откровенная неправда. Например, все необходимые лекарства в больнице есть, и родители сами признают это. У них сейчас огромное горе, не надо смаковать эту ситуацию.Мы не можем делать какие–либо выводы, пока не будем точно знать, отчего умер ребенок. Наличие связи между действиями медработников с причиной смерти определит следствие. Но то, что мальчика удалось реанимировать после клинической смерти, косвенно говорит о том, что помощь ему была оказана достаточно быстро.Сейчас любые наши догадки не имеют под собой надежной основы. Однако как врач я не могу предположить анафилактический шок от инъекции. Во–первых, потому что эти же жаропонижающие препараты ребенок получал в течение нескольких дней. Во–вторых, реакцию на них больные выдают моментально в момент инъекции. Более вероятным мне кажется судорожный припадок, причиной которого была длительная высокая температура, а следствием — остановка сердца и клиническая смерть.

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