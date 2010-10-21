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[Индекс номера 166 (13.10.2017)]

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Платить или не платить? Горожане частенько задаются этим вопросом, когда дело касается общедомового имущества и, в частности, платы за домовую антенну. За разъяснениями мы обратились к экспертам — Галине Дроздовой, юристу управляющей компании «Город», и Сергею Асташину, директору предприятия «Городские антенные службы».
— Если говорить коротко, то к общему имуществу дома относятся все помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более чем одного помещения, — это лестничные клетки, теплоцентры, крыльца, чердаки, входные группы, лифты и шахты лифтов, подполья, стены многоквартирного дома, крыша, ограждающие конструкции. Также частью общедомового имущества является антенное хозяйство. Состав общедомового имущества определяют два основных документа. Это Жилищный кодекс РФ, а точнее, его 36–я статья, и Постановление правительства № 491, утверждающее «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме». Также управляющие компании руководствуются «Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», — рассказывает Галина Дроздова.
Ситуация с домовыми антеннами обстоит так же, как в свое время с лифтами — когда жителей первых этажей обязали платить за лифт, притом что они им не пользуются. Следует учесть, что неиспользование общего имущества не снимает с жильцов обязанности платить за его содержание. В этой части ни для кого нет послаблений, все должны нести свою долю расходов.
— Жильцы порой рассуждают несколько неверно, — поясняет Галина Дроздова. — Они считают, что если у них на крыше стоит антенна и они автоматически платят за нее, то и услугу цифрового телевидения они должны получать автоматически. Это не так. Управляющие компании взимают с жильцов лишь плату за обслуживание антенн специализированной службой. Стоимость рассчитывается исходя из площади квартиры и составляет 95 копеек за один квадратный метр. За эту цену абоненту будет гарантировано вещание 20 каналов цифрового телевидения.
Подчеркнем, что у собственников есть право исключить антенну из состава общего имущества и перестать платить за нее. Для этого нужно провести общее собрание собственников жилья. Пункт 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ гласит: «Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции». Это означает, что 100 процентов собственников должны проголосовать за такое решение. Если в доме, например, два корпуса и десять подъездов, то все собственники квартир должны проголосовать единогласно. Стоит отметить, что за квартиры, находящиеся в социальном и коммерческом найме, голосует муниципалитет.
— По опыту работы в сфере ЖКХ могу сказать, что провести собрание собственников весьма и весьма проблематично, — говорит Галина Дроздова. — По сути, третий пункт 36–й статьи Жилищного кодекса защищает право социально незащищенных категорий граждан на получение качественного цифрового телевещания. Не каждый пенсионер, многодетная семья, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, способны платить более 300 рублей за подключение к коммерческим пакетам цифрового ТВ, тогда как сумма в пределах 50 рублей для них вполне подъемная. Например, за 20 цифровых каналов жилец квартиры площадью 40 квадратных метров платит всего 38 рублей.
В 2012 году повсеместно проходили собрания собственников жилья, и с их согласия антенны были включены в состав общедомового имущества. Время от времени возникали случаи, когда плату за антенну включали в платежку, а после ревизии антенного хозяйства выяснялось, что по факту оборудование либо не работает, либо его и вовсе демонтировали. В этих ситуациях жильцам делали перерасчет. Сейчас таких «осечек» практически нет.
Чтобы домовая антенна заработала, необходимо обратиться с заявкой в городскую антенную службу, которая занимается обслуживанием и подключением к цифровому телевидению. Телефон 42–10–31.
Часы работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 15.00.
Сергей Асташин, директор предприятия «Городские антенные службы», говорит, что спор о плате за содержание антенного хозяйства решается просто:
— Еще раз повторю: антенна, как и крыша, лифт, лестничные пролеты, крыльца и так далее — это общедомовое имущество, право жильцов на которое прописано в федеральном законе, а значит, гарантировано государством. Наличие такого имущества предусматривается еще на стадии разработки проекта дома и изначально предполагается, что собственники квартир будут пользоваться им по назначению. Или не будут, но тогда это их общий выбор.
В 2014 году наш город стал одним из первых в крае, куда пришло цифровое ТВ. Тогда заработало сразу два мультикомплекса по десять бесплатных общероссийских каналов на каждом. Была модернизирована городская телебашня. Аналоговое вещание будет работать параллельно с цифровым до тех пор, пока подавляющее число горожан не перейдет на «цифру». Это должно произойти в течение ближайшего года. Сегодня в многоквартирных домах Большого Норильска установлено почти три тысячи антенн цифрового ТВ. Неохваченными остаются всего три дома, и только потому, что жильцы не удосужились подать заявку. Кстати, заявка на подключение антенны или устранение технических неполадок исполняется в течение двух суток.
– Были случаи, когда нам предписывали убрать антенну, но несколько дней спустя нам вновь приходилось ее подключать, — говорит Сергей Асташин. — Потому что в этих домах «забывали» о тех, кто смотрит телевизор по городской антенне. А это, как правило, социально незащищенные граждане.
Добавлю, что в Госдуме во втором чтении рассматривают вопрос о восстановлении радиоточек. Так что есть вероятность, что жильцам вскоре придется платить и за радио. Предвидя возражения, скажу, что, на мой взгляд, такое решение вполне оправданно, поскольку речь идет о без-опасности людей и их скорейшем оповещении о возможной угрозе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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Платить или не платить? Горожане частенько задаются этим вопросом, когда дело касается общедомового имущества и, в частности, платы за домовую антенну. За разъяснениями мы обратились к экспертам — Галине Дроздовой, юристу управляющей компании «Город», и Сергею Асташину, директору предприятия «Городские антенные службы».

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