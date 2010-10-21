[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



В старом городе

Приметы зимы

Зима в эти дни обычно полностью вступает в свои права, и потому октябрьские заботы Норильска — совершенно зимние.

Октябрь 1941 года В начале первой военной зимы в Норильске вышел интересный документ: приказ о работе з/к на открытом воздухе в зимний период в 1941/1942 гг. «В целях предупреждения случаев обмораживания з/к». Была составлена таблица, где определялась предельная температура, ниже которой нельзя было выводить заключенных на наружные работы, и прекращались все работы на открытом воздухе. Она содержала следующие пункты: а) –40 градусов ниже нуля при тихой погоде; б) при ветре 22 метра в секунду — независимо от температуры воздуха; в) при –35 градусах и ветре 5 метров в секунду; г) при –25 градусах и ветре 10 метров в секунду; д) при –15 градусах и ветре 15 метров в секунду; е) при –5 градусах и ветре 5 метров в секунду. Высотные работы. 1940–е годы Заключенным, занятым в закрытых помещениях, полагалась актировка при –55 градусах и ниже, а также при ветре свыше 25 метров в секунду. Приказ вполне гуманный, особенно по меркам ГУЛАГа. Однако стоит учесть пару нюансов. Во–первых, рабочий день заключенных на открытых работах тогда составлял 12 часов. Причем обогрев на 10 минут каждый час им полагался, только если погода на 3–4 градуса или метра в секунду не дотягивала до актировки. А во–вторых, все пропущенные по погоде дни нужно было отрабатывать в ближайшие выходные, которых и так в военное время практически не было. 1948 год На открытых работах зимой

А еще в октябре 13 октября 1941 года в Дудинку прибыли актеры будущего Норильского театра. 13 октября 1945 года состоялся пуск первой очереди аглофабрики. 15 октября 1991 года началась забастовка учителей. Закрылись почти все школы НПР. 16 октября 1953 года на проспекте Сталина открылся кинотеатр «Родина». 16 октября 1968 года проектная контора приступила к проектированию рудника «Октябрьский», самого большого (на тот период) в Заполярье. 17 октября 1931 года начальник «Норильскстроя» Иван Зарембо затребовал для нужд Норильска из Дудинской конторы все стекольные керосиновые лампы. 17 октября 2002 года в Красноярске прошла церемония вступления в должность губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. 18 октября 1953 года в Норильске состоялись первые выборы в горсовет. 18 октября 1954 года в Норильске был сдан в эксплуатацию первый электрифицированный участок железной дороги. 18 октября 1955 года на улице Горной в деревянном здании норильского заполярного театра (откуда театр съехал из–за просевшей сцены) открылся кинотеатр «Луч». Первым фильмом стал «Случай с ефрейтором Кочетковым». «Луч» проработал до 1961 года. Кинотеатр «Луч». 1959 год В сквере перед «Лучом» стояла скульптура маленького Ленина. 1961 год

Знай наших! 13 октября 1910 года родился Владимир Степанович Зверев, начальник Норильского комбината с 1948 по 1954 год. Зверев с 13 лет пошел работать подручным слесаря. В 1936 году окончил Северо–Кавказский институт цветных металлов и работал на руководящих должностях на Балхашском и Джезказганском комбинатах. Впервые он приехал в Норильск в качестве проверяющего работу Авраамия Завенягина в 1940 году. Тот почти сразу предложил грамотному инженеру остаться в нашем городе, Зверев пообещал подумать. И позже все же вернулся, так же, по настоянию Завенягина, был назначен главным инженером строительства комбината, а затем и начальником НГМК. Несмотря на то, что современники отзывались о фигуре Зверева неоднозначно, нельзя отрицать, что под его руководством были возведены такие крупнейшие объекты комбината, как Большая обогатительная фабрика и медный завод.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В начале первой военной зимы в Норильске вышел интересный документ: приказ о работе з/к на открытом воздухе в зимний период в 1941/1942 гг. «В целях предупреждения случаев обмораживания з/к». Была составлена таблица, где определялась предельная температура, ниже которой нельзя было выводить заключенных на наружные работы, и прекращались все работы на открытом воздухе. Она содержала следующие пункты:а) –40 градусов ниже нуля при тихой погоде;б) при ветре 22 метра в секунду — независимо от температуры воздуха;в) при –35 градусах и ветре 5 метров в секунду;г) при –25 градусах и ветре 10 метров в секунду;д) при –15 градусах и ветре 15 метров в секунду;е) при –5 градусах и ветре 5 метров в секунду.Заключенным, занятым в закрытых помещениях, полагалась актировка при –55 градусах и ниже, а также при ветре свыше 25 метров в секунду. Приказ вполне гуманный, особенно по меркам ГУЛАГа. Однако стоит учесть пару нюансов. Во–первых, рабочий день заключенных на открытых работах тогда составлял 12 часов. Причем обогрев на 10 минут каждый час им полагался, только если погода на 3–4 градуса или метра в секунду не дотягивала до актировки. А во–вторых, все пропущенные по погоде дни нужно было отрабатывать в ближайшие выходные, которых и так в военное время практически не было.в Дудинку прибыли актеры будущего Норильского театра.состоялся пуск первой очереди аглофабрики.началась забастовка учителей. Закрылись почти все школы НПР.16 октября 1953 года на проспекте Сталина открылся кинотеатр «Родина».проектная контора приступила к проектированию рудника «Октябрьский», самого большого (на тот период) в Заполярье.начальник «Норильскстроя» Иван Зарембо затребовал для нужд Норильска из Дудинской конторы все стекольные керосиновые лампы.в Красноярске прошла церемония вступления в должность губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.в Норильске состоялись первые выборы в горсовет.в Норильске был сдан в эксплуатацию первый электрифицированный участок железной дороги.на улице Горной в деревянном здании норильского заполярного театра (откуда театр съехал из–за просевшей сцены) открылся кинотеатр «Луч». Первым фильмом стал «Случай с ефрейтором Кочетковым». «Луч» проработал до 1961 года.родился Владимир Степанович Зверев, начальник Норильского комбината с 1948 по 1954 год. Зверев с 13 лет пошел работать подручным слесаря. В 1936 году окончил Северо–Кавказский институт цветных металлов и работал на руководящих должностях на Балхашском и Джезказганском комбинатах. Впервые он приехал в Норильск в качестве проверяющего работу Авраамия Завенягина в 1940 году. Тот почти сразу предложил грамотному инженеру остаться в нашем городе, Зверев пообещал подумать. И позже все же вернулся, так же, по настоянию Завенягина, был назначен главным инженером строительства комбината, а затем и начальником НГМК. Несмотря на то, что современники отзывались о фигуре Зверева неоднозначно, нельзя отрицать, что под его руководством были возведены такие крупнейшие объекты комбината, как Большая обогатительная фабрика и медный завод.

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