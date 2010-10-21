[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



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Задачи выполнены

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за сентябрь.

По словам Владислава Стешенко, начальника производственного управления Заполярного филиала «Норникеля», предприятия со своими задачами справились. Норильская и Талнахская обогатительные фабрики перевыполнили план по переработке сырья: НОФ отработала на 105%, ТОФ — на 115%. Медный завод и Надеждинский металлургический завод также отработали с перевыполнением своих основных показателей, за исключением переработки концентратов в гидрометаллургии на НМЗ. Говоря о ремонтах, Владислав Стешенко отметил, что в сентябре и октябре серьезных ремонтов не было и не ожидается. На «Таймырском» в сентябре началась модернизация оборудования СС–3 (Север), которая продлится до весны, в связи с этим объемы добычи там немного снижены. На «Октябрьском» были проведены работы по ремонту оборудования СС–1 (Юг), в октябре запланирован ремонт оборудования по СС–2 (Юг). На шахте «Скалистая» провели передвижку подъемного каната на новом подъеме ВВС, на «Комсомольском» произвели ремонт дробильного оборудования подземного закладочного комплекса. На НОФ прошел трехсуточный ремонт оборудования медистой цепочки — основной дробилки КРД–4, основного бункера и питателя. В октябре на НОФ планируется провести ремонт оборудования вкрапленной цепочки. — На цементном заводе продолжился ремонт оборудования клинкерной линии, который начали еще в конце августа, в первой декаде октября планируется запустить оборудование в работу. Также в первой декаде октября на цементном заводе запланирован ремонт цементной мельницы № 2, а на НМЗ — остановка электропечи № 4 на 12–суточный ППР, — сказал Владислав Стешенко.

Экологическая повестка 12–13 октября в Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». Соорганизаторами конференции выступили Сибирский федеральный университет и Научно–исследовательский институт проблем экологии. На секциях форума обсуждаются вопросы экологической эффективности при проведении модернизации производства и реализации технических решений. Особое внимание уделено внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. В рамках конференции проходит круглый стол «Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития». С докладом «Стратегия развития «Норникеля» и ее экологическая составляющая» выступила вице–президент компании Елена Безденежных. На конференцию приглашены топ–менеджеры и профильные специалисты таких крупных компаний, как РУСАЛ, «Сибирская генерирующая компания», СУЭК. Они поделились опытом своих предприятий в организации природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду. В работе конференции также принимают участие представители экспертного сообщества и экологических общественных организаций, среди которых: Всероссийское общество охраны природы, Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный экологический порядок». – Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки, — заявила вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда По словам, предприятия со своими задачами справились. Норильская и Талнахская обогатительные фабрики перевыполнили план по переработке сырья: НОФ отработала на 105%, ТОФ — на 115%. Медный завод и Надеждинский металлургический завод также отработали с перевыполнением своих основных показателей, за исключением переработки концентратов в гидрометаллургии на НМЗ.Говоря о ремонтах, Владислав Стешенко отметил, что в сентябре и октябре серьезных ремонтов не было и не ожидается. На «Таймырском» в сентябре началась модернизация оборудования СС–3 (Север), которая продлится до весны, в связи с этим объемы добычи там немного снижены. На «Октябрьском» были проведены работы по ремонту оборудования СС–1 (Юг), в октябре запланирован ремонт оборудования по СС–2 (Юг). На шахте «Скалистая» провели передвижку подъемного каната на новом подъеме ВВС, на «Комсомольском» произвели ремонт дробильного оборудования подземного закладочного комплекса. На НОФ прошел трехсуточный ремонт оборудования медистой цепочки — основной дробилки КРД–4, основного бункера и питателя. В октябре на НОФ планируется провести ремонт оборудования вкрапленной цепочки.— На цементном заводе продолжился ремонт оборудования клинкерной линии, который начали еще в конце августа, в первой декаде октября планируется запустить оборудование в работу. Также в первой декаде октября на цементном заводе запланирован ремонт цементной мельницы № 2, а на НМЗ — остановка электропечи № 4 на 12–суточный ППР, — сказал Владислав Стешенко.На секциях форума обсуждаются вопросы экологической эффективности при проведении модернизации производства и реализации технических решений. Особое внимание уделено внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. В рамках конференции проходит круглый стол «Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития».С докладом «Стратегия развития «Норникеля» и ее экологическая составляющая» выступила. На конференцию приглашены топ–менеджеры и профильные специалисты таких крупных компаний, как РУСАЛ, «Сибирская генерирующая компания», СУЭК. Они поделились опытом своих предприятий в организации природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду.В работе конференции также принимают участие представители экспертного сообщества и экологических общественных организаций, среди которых: Всероссийское общество охраны природы, Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный экологический порядок».– Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки, — заявила вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных.

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