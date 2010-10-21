[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



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Курс на Арктику

«Норникель» принял участие в первом пленарном заседании Экспертного совета Государственной Думы по вопросам законодательного обеспечения развития Арктического региона страны.

На заседании, состоявшемся 9 октября, присутствовали депутаты Госдумы, эксперты в области законодательства, природопользования, промышленности, социальной защиты, науки и экономики, а также руководители исполнительных органов власти. Открывая заседание, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова отметила, что рассчитывает на эффективную работу с представителями экспертного сообщества. Члены совета обсудили проблемы нормативно–правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики, и предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой стратегии развития районов Крайнего Севера. Елена Безденежных «Норникель» на встрече представляла член Экспертного совета, вице–президент компании Елена Безденежных. В своем выступлении она обратила внимание участников заседания на деятельность «Норникеля» и ее значение в развитии Арктики, а также рассказала о масштабных проектах государственно–частного партнерства, реализуемых компанией. В их числе реконструкция аэропорта «Норильск», прокладка в Норильский промышленный район ВОЛС и программа переселения жителей Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом. Кроме того, Елена Безденежных проинформировала Экспертный совет о высоком уровне финансирования социальных программ компанией и экологических решениях «Норникеля», направленных на существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу (закрытие никелевого завода в Норильске и реализация «Серного проекта»). Вице–президент также отметила, что реализация крупных производственных, социальных и экологических проектов, реализуемых бизнесом в условиях Арктики, станет эффективнее и, как следствие, выгоднее для государства и бизнеса, если получит государственную поддержку. – Налоговое стимулирование, более активное использование и распространение таких инструментов, как ТОСЭР и РИП, законодательное расширение перечня отраслей, в ходе которых могут быть заключены специальные инвестиционные контракты, например, в сферах спорта и туризма, — все это способствовало бы не только развитию непосредственно самого бизнеса, но и тех территорий, где он ведет свою деятельность, особенно в Арктической зоне России, — отметила Елена Безденежных. По ее словам, также следует рассмотреть возможность учета амортизационных отчислений по крупномасштабным капитальным вложениям, осуществляемых в ходе природоохранной деятельности в Арктической зоне, с применением повышающего коэффициента 3. – Принятие такого законопроекта позволит реализовать крупные инвестиционные программы природоохранного назначения в Арктике, а также обеспечить поддержку внедрения новых технологий и производств в регионе. При этом общее улучшение экологической обстановки будет способствовать дальнейшему социально–экономическому развитию арктических регионов страны, — подчеркнула Елена Безденежных.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На заседании, состоявшемся 9 октября, присутствовали депутаты Госдумы, эксперты в области законодательства, природопользования, промышленности, социальной защиты, науки и экономики, а также руководители исполнительных органов власти. Открывая заседание,отметила, что рассчитывает на эффективную работу с представителями экспертного сообщества.Члены совета обсудили проблемы нормативно–правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики, и предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой стратегии развития районов Крайнего Севера.«Норникель» на встрече представляла. В своем выступлении она обратила внимание участников заседания на деятельность «Норникеля» и ее значение в развитии Арктики, а также рассказала о масштабных проектах государственно–частного партнерства, реализуемых компанией. В их числе реконструкция аэропорта «Норильск», прокладка в Норильский промышленный район ВОЛС и программа переселения жителей Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом.Кроме того, Елена Безденежных проинформировала Экспертный совет о высоком уровне финансирования социальных программ компанией и экологических решениях «Норникеля», направленных на существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу (закрытие никелевого завода в Норильске и реализация «Серного проекта»).Вице–президент также отметила, что реализация крупных производственных, социальных и экологических проектов, реализуемых бизнесом в условиях Арктики, станет эффективнее и, как следствие, выгоднее для государства и бизнеса, если получит государственную поддержку.– Налоговое стимулирование, более активное использование и распространение таких инструментов, как ТОСЭР и РИП, законодательное расширение перечня отраслей, в ходе которых могут быть заключены специальные инвестиционные контракты, например, в сферах спорта и туризма, — все это способствовало бы не только развитию непосредственно самого бизнеса, но и тех территорий, где он ведет свою деятельность, особенно в Арктической зоне России, — отметила Елена Безденежных.По ее словам, также следует рассмотреть возможность учета амортизационных отчислений по крупномасштабным капитальным вложениям, осуществляемых в ходе природоохранной деятельности в Арктической зоне, с применением повышающего коэффициента 3.– Принятие такого законопроекта позволит реализовать крупные инвестиционные программы природоохранного назначения в Арктике, а также обеспечить поддержку внедрения новых технологий и производств в регионе. При этом общее улучшение экологической обстановки будет способствовать дальнейшему социально–экономическому развитию арктических регионов страны, — подчеркнула Елена Безденежных.

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