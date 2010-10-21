[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



У соседей

Краски Африки

«Норникель» преподнес Дудинке и Заполярному транспортному филиалу в честь юбилеев города и предприятия еще один подарок — индустриальный арт–объект «Дудинский жираф».

Длинношеее «У вас зоопарк есть? Будет», — шутили журналисты между собой по дороге в Дудинку. Какой он, «Дудинский жираф», знали не все. А кто знал, загадочно улыбался. Столица Таймыра — признанный форпост российской Арктики и Северного морского пути. В этом году дудинчане отметили двойной праздник — 350–летие города и 80–летие Заполярного транспортного филиала. Уже при въезде в город становится понятно, почему в качестве арт–объекта выбран именно грузоподъемный кран. В Дудинском порту такие краны работают давно, они стали одним из его главных символов. Их много, и все они, в общем–то, разные — новенькие нарядные, старые – ржавые. И вот, казалось бы, что может быть общего между погрузочной техникой и животным – из далекой саванны? По мнению Татьяны Смирновой, директора департамента общественных связей Заполярного филиала «Норникеля», все очень просто: когда издалека смотришь на портовые краны, они напоминают журавлей, но стоит к ним приблизиться, и ты уже замечаешь четыре ноги, вытянутую шею... Одним словом — вылитый жираф. Стоит добавить красок, и металлическая махина обретает новое лицо. Авторы идеи — художники Московской государственной художественно–промышленной академии имени Строганова. В работе они использовали как современные мотивы, так и близкие коренным народам нашего Севера цвета. На работу ушло около 700 литров краски. — Голубой и черный цвета характерны для орнаментов нганасан, а желтый — это уже цвет самого жирафа. Это прекрасный микс традиций и современности. «Жираф» выполнен в манере индустриального монументализма. В центре фигуры находится солнце — символ новой жизни и надежды, как бы душа этого животного, — рассказывает Татьяна Смирнова. — История на самом деле началась не с Дудинки, а с всероссийского конкурса «Литературный след», с Талнаха. У нас есть «Полярный жираф», а теперь появился и дудинский. На открытии арт-объекта выступил ансамбль «Хэйро»... — Этот объект для нас уникален, — признается Александр Благов, генеральный директор ООО «Бизмонт». По его словам, перед началом работ кран был полностью разобран, в нем не осталось никаких технологических элементов. За дело взялись в середине августа, была произведена полная зачистка поверхности и ее обработка специальной стойкой краской. В работе случались перебои — то дождь, то сильный ветер, тем не менее с задачей удалось справиться качественно и в срок. Начальный этап был закончен в первых числах октября. Второй этап планируется продолжить уже в следующем году. В ночное время инсталляция будет подсвечена световыми образами, в основе которых будут лежать анимистические легенды коренных народов Таймыра. — Уверен, что «Дудинский жираф» станет знаковым для столицы Таймыра и положит начало новой городской мифологии, — отметил Александр Благов. Будет ярко, будет жарко ... а дудинчане по традиции повязали на жирафа ленточки. К моменту торжественного открытия арт–объекта, примерно к шести часам вечера, на площади Портовиков собралось приличное для Дудинки скопление людей. Некоторые пришли целыми семьями, было много молодежи и, что неудивительно, самих работников порта. Для горожан звучала музыка, перед ними выступил ансамбль песни и танца «Хэйро». Собравшимся раздавали праздничные сувениры — флажки и арт–открытки с изображением заморского гостя. Трехлетний Гриша Ширгин пришел на открытие вместе со своим папой Игорем. На мой вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, малыш уверенно ответил: «Буду рулить жирафом». Гриша считает, что местный жираф лучше «того, другого, из зоопарка». Пока сын изучал своего «жирафа», отец рассказал, что работает докером–механизатором в порту. Труд достойный и уважаемый, в Дудинке такими спецами по праву гордятся. По поводу самого объекта искусства Игорь высказался однозначно: городу такие задумки нужны. — Дудинка — небольшой городок, в котором люди после работы любят прогуляться по улице. Вот красят дома, и это хорошо — ведь для нас, жителей Крайнего Севера, очень важно видеть, как можно больше ярких и позитивных цветов. Если таких «жирафов» будет больше, то и настроение у нас будет лучше, а это ведь положительно влияет и на работу, и на учебу, и на многое другое, — уверен Игорь Ширгин. «Дудинский жираф» только снаружи приобрел красочный вид. В остальном же он остался 48–метровым «Кировцем». Кран верой и правдой отработал в порту 40 лет, а последние 20 стоял без дела. По словам Алексея Новакова, директора Заполярного транспортного филиала «Норникеля», активный демонтаж списанных кранов идет уже полтора года. Сегодня своей очереди ожидают еще около 20 длинношеих машин. Однако в порту остаются работать 44 крана различных марок и модификаций, которые отвечают всем современным требованиям и продолжают исправно нести службу. — На этой площадке стояло девять старых кранов, сейчас осталось только два. К следующему году территория будет готова к дальнейшему благоустройству, — сообщил Алексей Новаков. — Этот участок был местом отстоя кранов в период паводка, краны поднимали сюда на период затопления «первого района». Для порта этот «пятачок» является знаковым. Традиционно сложилось, что люди сюда приходят, тропинка народом протоптана, осталось довести дело до ума. Я рад, что эту площадь мы, согласно нашим замыслам, планомерно будем превращать в арт–территорию и место для отдыха горожан. Со временем здесь получится своеобразная мини–набережная. И. о. главы Дудинки Янина Квасова от лица дудинчан и администрации города поблагодарила «Норникель» за проявленную инициативу: — В этом году благодаря огромной финансовой поддержке «Норникеля» нам удалось отремонтировать площадь Портовиков, «зажечь» созвездие Большой медведицы на фасаде Таймырского краеведческого музея. Мы с удовольствием присоединимся и к обустройству площади. Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея, говорит, что новый арт–объект обязательно войдет в экскурсионный маршрут. Для нее как для музейщика важно, чтобы культурное пространство города расширялось: — В юбилейном году в городе открылись памятные доски, появились великолепные этнические площадки, теперь пришло к нам и современное искусство. И мы очень довольны этим, потому что наша Дудинка становится более красивой и интересной. У народов Таймыра принято встречать весну, радоваться долгожданному солнцу после долгой полярной зимы. И пускай до весенней капели очень далеко, а небесный диск сейчас отдаляется от нас, в Дудинке надеются, что этой зимой им будет теплее обычного.

Михаил Туаев Фото Марины Пешковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «У вас зоопарк есть? Будет», — шутили журналисты между собой по дороге в Дудинку. Какой он, «Дудинский жираф», знали не все. А кто знал, загадочно улыбался.Столица Таймыра — признанный форпост российской Арктики и Северного морского пути. В этом году дудинчане отметили двойной праздник — 350–летие города и 80–летие Заполярного транспортного филиала. Уже при въезде в город становится понятно, почему в качестве арт–объекта выбран именно грузоподъемный кран. В Дудинском порту такие краны работают давно, они стали одним из его главных символов. Их много, и все они, в общем–то, разные — новенькие нарядные, старые – ржавые. И вот, казалось бы, что может быть общего между погрузочной техникой и животным – из далекой саванны? По мнению, все очень просто: когда издалека смотришь на портовые краны, они напоминают журавлей, но стоит к ним приблизиться, и ты уже замечаешь четыре ноги, вытянутую шею... Одним словом — вылитый жираф. Стоит добавить красок, и металлическая махина обретает новое лицо.Авторы идеи — художники Московской государственной художественно–промышленной академии имени Строганова. В работе они использовали как современные мотивы, так и близкие коренным народам нашего Севера цвета. На работу ушло около 700 литров краски.— Голубой и черный цвета характерны для орнаментов нганасан, а желтый — это уже цвет самого жирафа. Это прекрасный микс традиций и современности. «Жираф» выполнен в манере индустриального монументализма. В центре фигуры находится солнце — символ новой жизни и надежды, как бы душа этого животного, — рассказывает Татьяна Смирнова. — История на самом деле началась не с Дудинки, а с всероссийского конкурса «Литературный след», с Талнаха. У нас есть «Полярный жираф», а теперь появился и дудинский.— Этот объект для нас уникален, — признается. По его словам, перед началом работ кран был полностью разобран, в нем не осталось никаких технологических элементов. За дело взялись в середине августа, была произведена полная зачистка поверхности и ее обработка специальной стойкой краской. В работе случались перебои — то дождь, то сильный ветер, тем не менее с задачей удалось справиться качественно и в срок. Начальный этап был закончен в первых числах октября. Второй этап планируется продолжить уже в следующем году. В ночное время инсталляция будет подсвечена световыми образами,в основе которых будут лежать анимистические легенды коренных народов Таймыра.— Уверен, что «Дудинский жираф» станет знаковым для столицы Таймыра и положит начало новой городской мифологии, — отметил Александр Благов.К моменту торжественного открытия арт–объекта, примерно к шести часам вечера, на площади Портовиков собралось приличное для Дудинки скопление людей. Некоторые пришли целыми семьями, было много молодежи и, что неудивительно, самих работников порта. Для горожан звучала музыка, перед ними выступил ансамбль песни и танца «Хэйро». Собравшимся раздавали праздничные сувениры — флажки и арт–открытки с изображением заморского гостя.Трехлетний Гриша Ширгин пришел на открытие вместе со своим папой Игорем. На мой вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, малыш уверенно ответил: «Буду рулить жирафом». Гриша считает, что местный жираф лучше «того, другого, из зоопарка».Пока сын изучал своего «жирафа», отец рассказал, что работает докером–механизатором в порту. Труд достойный и уважаемый, в Дудинке такими спецами по праву гордятся. По поводу самого объекта искусства Игорь высказался однозначно: городу такие задумки нужны.— Дудинка — небольшой городок, в котором люди после работы любят прогуляться по улице. Вот красят дома, и это хорошо — ведь для нас, жителей Крайнего Севера, очень важно видеть, как можно больше ярких и позитивных цветов. Если таких «жирафов» будет больше, то и настроение у нас будет лучше, а это ведь положительно влияет и на работу, и на учебу, и на многое другое, — уверен«Дудинский жираф» только снаружи приобрел красочный вид. В остальном же он остался 48–метровым «Кировцем». Кран верой и правдой отработал в порту 40 лет, а последние 20 стоял без дела. По словам, активный демонтаж списанных кранов идет уже полтора года. Сегодня своей очереди ожидают еще около 20 длинношеих машин. Однако в порту остаются работать 44 крана различных марок и модификаций, которые отвечают всем современным требованиям и продолжают исправно нести службу.— На этой площадке стояло девять старых кранов, сейчас осталось только два. К следующему году территория будет готова к дальнейшему благоустройству, — сообщил Алексей Новаков. — Этот участок был местом отстоя кранов в период паводка, краны поднимали сюда на период затопления «первого района». Для порта этот «пятачок» является знаковым. Традиционно сложилось, что люди сюда приходят, тропинка народом протоптана, осталось довести дело до ума. Я рад, что эту площадь мы, согласно нашим замыслам, планомерно будем превращать в арт–территорию и место для отдыха горожан. Со временем здесь получится своеобразная мини–набережная.от лица дудинчан и администрации города поблагодарила «Норникель» за проявленную инициативу:— В этом году благодаря огромной финансовой поддержке «Норникеля» нам удалось отремонтировать площадь Портовиков, «зажечь» созвездие Большой медведицы на фасаде Таймырского краеведческого музея. Мы с удовольствием присоединимся и к обустройству площади.Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея, говорит, что новый арт–объект обязательно войдет в экскурсионный маршрут. Для нее как для музейщика важно, чтобы культурное пространство города расширялось:— В юбилейном году в городе открылись памятные доски, появились великолепные этнические площадки, теперь пришло к нам и современное искусство. И мы очень довольны этим, потому что наша Дудинка становится более красивой и интересной.У народов Таймыра принято встречать весну, радоваться долгожданному солнцу после долгой полярной зимы. И пускай до весенней капели очень далеко, а небесный диск сейчас отдаляется от нас, в Дудинке надеются, что этой зимой им будет теплее обычного.

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