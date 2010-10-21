[Индекс номера 166 (13.10.2017)]



мысли вслух

Скромность сильных

Вы заметили, что очередную посадку проворовавшегося государственного чиновника или банкира мы отмечаем обыденно и с уже привычным, увы, безразличием? Всё одинаково, а схваченные за руку словно клонированы. И действие на телеэкране будто по шаблону: внезапный обыск, растерянное лицо без признаков былой властности, маркеры спецкраски на руках, опись–протокол, показ припрятанных несметных сокровищ. Среди них — непременная коллекция часов умопомрачительной стоимости — некий материальный признак, объединяющий всех этих людей.

Это нечто общее плебейское, идущее от наивного убеждения, что с помощью пачек денег и внешней показухи можно вот так легко перепрыгнуть в некое благородное сословие. Нет бы коллекционное оружие собирали, что ли, картины фламандцев, древние рукописи... Фантазия убога. Вспоминается сцена из кинофильма «Девчата» и восторженное девичье: «Тикают!». Как известно, в Европе, например в Амстердаме, выглядеть богато не принято: это признак глупой расточительности, а, следовательно, дурной тон. К тому же люди там простые и считают, что даже если кто–то и располагает большими средствами, то совершенно незачем выставлять этот факт напоказ. Зародилась такая традиция еще в XVII веке после того, как Северные Нидерланды обрели национальную независимость. Новое государство отличалось от остальной Европы демократической конституцией и кальвинистским вероисповеданием. Кальвинизм же запрещал украшение церквей и прочих зданий, а демократическому духу претили проявления роскоши, выставляемой напоказ богатыми или могущественными гражданами. Интересно, что именно в это время в Голландию потекли огромные финансовые потоки, в порты беспрерывно приходило серебро с североамериканских рудников и золото из Центральной Америки. Драгметалла было столько, что им вполне можно было вымостить все улицы и дороги. Однако вычурно украшенные шпаги и плащи, как и другие способы демонстрации богатства, категорически не приветствовались. Такая скромность, пусть порой и обманчивая, диктовалась еще и следующими соображениями: «Не рисуй на груди мишень для преступников» и «Не зли обывателя». Депутат Верховного Совета Борис Колесников в поездке по округу И вот перед нами часики пойманного за руку ворюги. Тикают... Недавно, увидев по телевизору очередной подобный сюжет, я неожиданно для себя вспомнил одну историю из числа тех, что называются норильскими легендами. То есть событие в той или иной степени имело место быть, хотя документально его подтвердить не смогу. А рассказала мне эту историю мама, которая в силу должности не просто была в теме, но и лично занималась решением проблемы. Был у нас директор комбината Борис Иванович Колесников. Из самых значимых, замечу, что называется, настоящий зубр. Мне трудно выделить кого–либо, сделавшего для Норильска больше, чем он. Разве что А. П. Завенягина, который добился строительства города в принципе... Годы, когда Колесников руководил НГМК, смело можно назвать золотой эпохой. Его главный итог — Надеждинский металлургический завод. Еще были введены в строй Талнахская обогатительная фабрика и Курейская ГЭС, рудники «Октябрьский» и «Таймырский», печи Ванюкова, в багаже его заслуг — круглогодичная навигация, окончательный переход комбината на газ. Именно во время Колесникова в зону ответственности директора вошла территория всего промрайона с населением в треть миллиона человек, от Снежногорска до Северо–Соленинского, от Диксона до Светлогорска на реке Курейке. Какая там Голландия, тут и двух Франций еле хватит! Огромная власть, царь и бог. Так вот, жил этот бог и царь вместе с семьей в обычной квартире рядового подъезда сталинки, пятый дом на Ленинском проспекте. Соответствующие органы, конечно, не дремали, дело свое делали, но часовые с автоматами у крыльца не стояли, в подъезд мог войти любой прохожий. Однако соседи отлично понимали, какого статуса рядом с ними живет человек, старались не шуметь по ночам, не мозолить глаза, однако как–то наверняка контактировали, здоровьем интересовались, новостями, могу допустить, что кто–то и в гостях бывал. Тем не менее мечты о всеобщем коммунизме я давно оставил своим еще далеким прапраправнукам и уверен, что полного равноправия среди людей быть не может, да и не должно быть. Мы разные — с разными достижениями и последующими вознаграждениями от капризной судьбы. Льготы должно определять государство, а вот все, что касается достатка, почестей и наград, — личная кузня каждого. В рамках же тех норм и этики, хорошо понятной людям советского общества, все было как положено: периодически кто–то привозил к подъезду специальные продовольственные наборы, по нынешним меркам довольно простенькие. В ваших двух стандартных пакетах–маечках, что наспех наполнены в ближайшем супермаркете, ассортимент будет раз в десять богаче и разнообразнее. Одежда? Время шикарных хромовых сапог и ленд–лизовских кожаных плащей, распределяемых среди номенклатуры, давно прошло. В свое время партаппарат ЦК утвердил шапки из выдры как эталон носкости. Была у меня такая, добытая по блату, никакого вида. В общем, черное пальто или дубленка... Борис Колесников Он любил попариться с веничком, но не имел времени. Отдельной легендой в историю Норильска легли воспоминания о том, как Колесников ездил в общую баню. Вот и все, собственно. Конечно, у директора была возможность улететь куда угодно любым бортом, а как же иначе? Срочно вызвали в министерство или вообще на Старую площадь, где–то проблема, где–то срочный разговор... Однако в данном примере всегда оправдывалась мысль, что скромность лишь тогда украшает человека, когда есть что украшать. У него — было. А вот надменного барства и желания выставить себя образчиком элиты не было. Как положено, утром возле подъезда ожидала всегда отлаженная и готовая к трудовому подвигу черная «Волга» с особыми комбинатовскими госномерами. Приво- зили директора к ночи, забирали самым ранним утром. Что еще... Ах, да, в багажнике этой самой «Волги» стояло умопомрачительное техническое достижение тех лет — радиотелефон «Алтай», а в квартире, скорее всего, имелась не одна телефонная линия. Жизнь и работа шли своим чередом, пока в связи с предельно интенсивным строительством Надеждинского завода в город не зачастили иностранные делегации, а потом и подрядчики, чего требовало само развитие производства. Так вот, согласно протоколу встреч особо важных персон гости навещали директора НГМК у него дома. Иногда беседа в доверительной домашней обстановке оказывается более продуктивной, нежели в казенном кабинете. А у того — обычная квартира, рядовая мебель, порой всех и не рассадишь. Тогда обеспечивающие подобные протокольные процессы заместители и прочие коллеги предложили ему варианты: радикально сменить жилье на отдельно стоящий коттедж, в каком жил в свое время Завенягин, либо же изыскать вариант многокомнатной квартиры. Однако Борис Иванович от таких предложений наотрез отказался, уверяя подчиненных, что для приемов ему вполне достаточно и зала, а в спальню он гостей не водит. Но по факту, конечно, не хватало. Уговорить директора не могли, ну, никак не получалось! И тогда на особое закрытое заседание собрался городской комитет КПСС, где назревший вопрос был поставлен ребром, и коммуниста Б. Н. Колесникова буквально обязали выполнить партийное поручение. Только тогда он сдался. Одного из соседей по лестничной клетке вызвали, разъяснили проблему, сопроводив беседу предоставлением жилплощади с улучшением, а из двух квартир сделали одну меблированную — для директора самого крупного предприятия Минцветмета СССР. Колесников же, дисциплинированно взяв под козырек, и спустя время всегда считал, что это была непозволительная роскошь. Вот такая короткая история. Я очень сожалею, что много позже, попав на работу в номенклатуру норильского горкома КПСС, не удосужился ее уточнить, чтобы дополнить интересными подробностями. Как сказал Цицерон: «Чем умнее человек, тем он скромнее». Так что с уже привычным, увы, безразличием отмечая очередную посадку проворовавшегося госчиновника, я привычно же произношу про себя: «Не зубры вы, ребята, не зубры. Совсем другие животные». Содрали с вас погоны, забрали коробочку, и под всем этим оказалось пустота. Ничего не тикает.

Вадим Денисов Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Это нечто общее плебейское, идущее от наивного убеждения, что с помощью пачек денег и внешней показухи можно вот так легко перепрыгнуть в некое благородное сословие. Нет бы коллекционное оружие собирали, что ли, картины фламандцев, древние рукописи... Фантазия убога. Вспоминается сцена из кинофильма «Девчата» и восторженное девичье: «Тикают!».Как известно, в Европе, например в Амстердаме, выглядеть богато не принято: это признак глупой расточительности, а, следовательно, дурной тон. К тому же люди там простые и считают, что даже если кто–то и располагает большими средствами, то совершенно незачем выставлять этот факт напоказ. Зародилась такая традиция еще в XVII веке после того, как Северные Нидерланды обрели национальную независимость. Новое государство отличалось от остальной Европы демократической конституцией и кальвинистским вероисповеданием. Кальвинизм же запрещал украшение церквей и прочих зданий, а демократическому духу претили проявления роскоши, выставляемой напоказ богатыми или могущественными гражданами. Интересно, что именно в это время в Голландию потекли огромные финансовые потоки, в порты беспрерывно приходило серебро с североамериканских рудников и золото из Центральной Америки. Драгметалла было столько, что им вполне можно было вымостить все улицы и дороги. Однако вычурно украшенные шпаги и плащи, как и другие способы демонстрации богатства, категорически не приветствовались. Такая скромность, пусть порой и обманчивая, диктовалась еще и следующими соображениями: «Не рисуй на груди мишень для преступников» и «Не зли обывателя».И вот перед нами часики пойманного за руку ворюги. Тикают... Недавно, увидев по телевизору очередной подобный сюжет, я неожиданно для себя вспомнил одну историю из числа тех, что называются норильскими легендами. То есть событие в той или иной степени имело место быть, хотя документально его подтвердить не смогу. А рассказала мне эту историю мама, которая в силу должности не просто была в теме, но и лично занималась решением проблемы.Был у нас директор комбината Борис Иванович Колесников. Из самых значимых, замечу, что называется, настоящий зубр. Мне трудно выделить кого–либо, сделавшего для Норильска больше, чем он. Разве что А. П. Завенягина, который добился строительства города в принципе... Годы, когда Колесников руководил НГМК, смело можно назвать золотой эпохой. Его главный итог — Надеждинский металлургический завод. Еще были введены в строй Талнахская обогатительная фабрика и Курейская ГЭС, рудники «Октябрьский» и «Таймырский», печи Ванюкова, в багаже его заслуг — круглогодичная навигация, окончательный переход комбината на газ. Именно во время Колесникова в зону ответственности директора вошла территория всего промрайона с населением в треть миллиона человек, от Снежногорска до Северо–Соленинского, от Диксона до Светлогорска на реке Курейке. Какая там Голландия, тут и двух Франций еле хватит! Огромная власть, царь и бог.Так вот, жил этот бог и царь вместе с семьей в обычной квартире рядового подъезда сталинки, пятый дом на Ленинском проспекте. Соответствующие органы, конечно, не дремали, дело свое делали, но часовые с автоматами у крыльца не стояли, в подъезд мог войти любой прохожий. Однако соседи отлично понимали, какого статуса рядом с ними живет человек, старались не шуметь по ночам, не мозолить глаза, однако как–то наверняка контактировали, здоровьем интересовались, новостями, могу допустить, что кто–то и в гостях бывал.Тем не менее мечты о всеобщем коммунизме я давно оставил своим еще далеким прапраправнукам и уверен, что полного равноправия среди людей быть не может, да и не должно быть. Мы разные — с разными достижениями и последующими вознаграждениями от капризной судьбы. Льготы должно определять государство, а вот все, что касается достатка, почестей и наград, — личная кузня каждого.В рамках же тех норм и этики, хорошо понятной людям советского общества, все было как положено: периодически кто–то привозил к подъезду специальные продовольственные наборы, по нынешним меркам довольно простенькие. В ваших двух стандартных пакетах–маечках, что наспех наполнены в ближайшем супермаркете, ассортимент будет раз в десять богаче и разнообразнее. Одежда? Время шикарных хромовых сапог и ленд–лизовских кожаных плащей, распределяемых среди номенклатуры, давно прошло. В свое время партаппарат ЦК утвердил шапки из выдры как эталон носкости.Была у меня такая, добытая по блату, никакого вида. В общем, черное пальто или дубленка...Он любил попариться с веничком, но не имел времени. Отдельной легендой в историю Норильска легли воспоминания о том, как Колесников ездил в общую баню. Вот и все, собственно. Конечно, у директора была возможность улететь куда угодно любым бортом, а как же иначе? Срочно вызвали в министерство или вообще на Старую площадь, где–то проблема, где–то срочный разговор... Однако в данном примере всегда оправдывалась мысль, что скромность лишь тогда украшает человека, когда есть что украшать. У него — было. А вот надменного барства и желания выставить себя образчиком элиты не было.Как положено, утром возле подъезда ожидала всегда отлаженная и готовая к трудовому подвигу черная «Волга» с особыми комбинатовскими госномерами. Приво-зили директора к ночи, забирали самым ранним утром. Что еще... Ах, да, в багажнике этой самой «Волги» стояло умопомрачительное техническое достижение тех лет — радиотелефон «Алтай», а в квартире, скорее всего, имелась не одна телефонная линия.Жизнь и работа шли своим чередом, пока в связи с предельно интенсивным строительством Надеждинского завода в город не зачастили иностранные делегации, а потом и подрядчики, чего требовало само развитие производства. Так вот, согласно протоколу встреч особо важных персон гости навещали директора НГМК у него дома. Иногда беседа в доверительной домашней обстановке оказывается более продуктивной, нежели в казенном кабинете. А у того — обычная квартира, рядовая мебель, порой всех и не рассадишь. Тогда обеспечивающие подобные протокольные процессы заместители и прочие коллеги предложили ему варианты: радикально сменить жилье на отдельно стоящий коттедж, в каком жил в свое время Завенягин, либо же изыскать вариант многокомнатной квартиры. Однако Борис Иванович от таких предложений наотрез отказался, уверяя подчиненных, что для приемов ему вполне достаточно и зала, а в спальню он гостей не водит. Но по факту, конечно, не хватало. Уговорить директора не могли, ну, никак не получалось! И тогда на особое закрытое заседание собрался городской комитет КПСС, где назревший вопрос был поставлен ребром, и коммунистаБ. Н. Колесникова буквально обязали выполнить партийное поручение. Только тогда он сдался. Одного из соседей по лестничной клетке вызвали, разъяснили проблему, сопроводив беседу предоставлением жилплощади с улучшением, а из двух квартир сделали одну меблированную — для директора самого крупного предприятия Минцветмета СССР. Колесников же, дисциплинированно взяв под козырек, и спустя время всегда считал, что это была непозволительная роскошь.Вот такая короткая история. Я очень сожалею, что много позже, попав на работу в номенклатуру норильского горкома КПСС, не удосужился ее уточнить, чтобы дополнить интересными подробностями. Как сказал Цицерон: «Чем умнее человек, тем он скромнее». Так что с уже привычным, увы, безразличием отмечая очередную посадку проворовавшегося госчиновника, я привычно же произношу про себя: «Не зубры вы, ребята, не зубры. Совсем другие животные». Содрали с вас погоны, забрали коробочку, и под всем этим оказалось пустота. Ничего не тикает.

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