[Индекс номера 167 (17.10.2017)]



Обмен опытом

Мончегорские эксперты благотворительной программы «Мир новых возможностей», проведя несколько дней в Норильске, отметили успехи норильчан в реализации грантовых проектов, рассказали о своих достижениях.

Визит мончегорской делегации является ответным: в апреле на Кольском полуострове побывали норильчане для знакомства с монченгорским опытом в этом направлении. В состав делегации, приехавшей в Норильск, вошли: Дмитрий Староверов, глава Мончегорска; Анастасия Кран, пресс–секретарь администрации Мончегорска; Наталья Трещева, заведующая сектором публичного центра правовой информации «Мончегорская ЦБС»; Николай Зяблов, специалист Центра развития творчества детей и юношества. Эксперты встретились с главой Норильска Ринатом Ахметчиным, а также ознакомились с проектами, реализуемыми при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» и администрации города. В частности, мончегорцы побывали в детском развивающем центре «Чудо–дети», в центре развития личности «СТАРТ», на молочной кухне «Здоровый ребенок», в игровой комнате, организованной по инициативе центра «Милосердие», посетили лабораторию инновационного творчества «Фаблаб», реабилитационный центр «Виктория», СК «Талнах». По итогам визита встречающая сторона собрала круглый стол, на котором мончегорцы поделились своими впечатлениями от увиденного.

Есть чему поучиться Участники круглого стола По признанию гостей, Норильск им понравился, они оценили чистоту наших улиц, но особенно их поразили живущие здесь люди — «с северным, но теплым характером». Дмитрий Староверов, мэр Мончегорска, отметил, что норильчане открыто рассказывали об особенностях города, своей работы: – Везде, куда бы мы ни пришли, нам были рады, с удовольствием делились своим опытом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, причем в таком, рабочем, порядке, на взаимное участие в ваших и наших мероприятиях. К примеру, у вас проходит фестиваль «Северная ягода», о котором и мы теперь знаем и готовы принимать в нем участие. Какое именно — будем еще обговаривать. Его также приятно удивило активное участие медучреждений в благотворительной программе, в Мончегорске, оказывается, таких примеров нет. – Тут, наверное, надо сказать спасибо отдельным активным личностям, например, Татьяне Ласточкиной, заведующей родильным домом. Вы активнее работаете с краевыми программами, внебюджетными источниками, и это дает большой простор, — пояснил он. Наталья Трещева, заведующая сектором публичного центра правовой информации МБУ «Мончегорская ЦБС», отметила, что в Норильске много внимания уделяется физическому и культурному развитию горожан, и люди активно отзываются на предлагаемые инициативы. «Наверное, помогало в этом и отсутствие интернета», — пошутили гости. – Перед поездкой в Норильск я посмотрела в интернете о нем все что можно. Но только познакомившись воочию с городом, его особенностями, я поняла некоторые нюансы местных проектов. К примеру, почему иногда увеличиваются сроки доставки материалов — из–за отдаленности города. Или, например, почему у вас все мероприятия проводятся в помещениях. Так что теперь, когда я буду заниматься созданием проекта, учту эти особенности. В будущем мы сможем тиражировать ваши и наши проекты, а также совместные для подобных территорий, — рассказала Наталья Трещева. Участники делегации отметили здоровую конкуренцию между муниципальными и коммерческими организациями, но главное — широту целевой аудитории проектов, которые распространяются практически на любой возраст. Гости предложили создать интерактивную карту проектов с кратким описанием каждого и указанием его потенциальных участников. – Это могло бы облегчить поиск партнеров из других городов, в том числе и из нашего. Это важно для установления прямых контактов между НКО, учреждениями. Хотя есть социальные сети, и многие общественные организации активно их используют, но этого недостаточно. Хорошо, если бы была возможность чаще встречаться: посещать профильные мероприятия, обмениваться опытом, — высказали свои пожелания мончегорцы. Обратили они внимание и на недостатки. Дмитрий Староверов: – Норильские проекты для инвалидов, на мой взгляд, требуют расширения. Мы имеем хороший опыт работы КЦСОН, и ваше руководство уже готово приехать к нам, чтобы перенять этот опыт. Кроме того, в Норильске остро не хватает зелени, думаю, его вполне реально озеленить. Подводя итог встрече, Наталья Трещева отметила, что у наших городов немало общего, а также то, что нам есть чему друг у друга поучиться: – Мы похожи, но есть разница. У вас много людей, любящих природу и путешествующих летом и зимой. У нас есть несколько крупных организаций, которые переняли у вас опыт экстремального туризма. И мы с вами можем поделиться наработками в этом направлении. Так, у нас, например, реализуется проект: горные лыжи для инвалидов. Кроме того, много проектов, направленных на городскую среду, то же озеленение. Плюс у нас много организаций, занимающихся экологией, краеведением. К слову, наши города связаны исторически: как мончегорцы оставили здесь свой яркий след, так и норильчане — у нас. Это нас особенно сближает. Мончегорский след О многочисленных точках пересечения в истории двух городов шла речь на встрече мончегорской делегации с авторами книги «Лица улиц» Светланой Гуниной и Александром Харитоновым, которые вручили гостям свой труд, а те в ответ презентовали книгу о родном городе «Столица красивой тундры». К слову, «монче» в переводе с языка саамов означает «красивый». Светлана Гунина Норильчане также рассказали гостям о том, что в течение 13 лет в Норильске существовала улица Мончегорская, названная так в честь эвакуированных в августе 1941 года в Норильск специалистов комбината «Североникель», которые стояли у истоков пуска Большого металлургического завода и внесли неоценимый вклад в развитие металлургического производства и Норильска. Это благодаря их усилиям и мастерству 75 лет назад норильчане дали первый никель фронту. Из Мончегорска были первый начальник завода № 25 (ХКЦ НЗ) Владимир Дарьяльский, начальник управления металлургическими заводами Иван Береснев, прославленный специалист по кобальту Константин Бродницкий, первый директор норильского комбината Алексей Логинов, главный инженер комбината Владимир Терпогосов и многие другие выдающиеся металлурги. Не зря одну из первых улиц Норильска в 1947 году назвали Мончегорской. В 1960 году ее переименовали в улицу Ленина, а через год — в улицу Кирова. Еще два «мончегорских следа» в норильской топонимике — улица Анисимова и проезд Котульского. Имена строителя и геолога на слуху у всех норильчан, но не все знают, что они тоже были эвакуированы в наш город из Мончегорска. А на одной из неформальных встреч мончегорцам рассказали о том, что инициативная группа норильских старожилов обратилась в администрацию Норильска с предложением увековечить память специалистов комбината «Североникель», установив памятную доску: на недавно отреставрированном доме № 2 на улице Кирова. Мончегорцы, получив материалы о своих выдающихся земляках в Норильске, в том числе и публикации из «Заполярной правды», горячо поддержали идею наших активистов. Сейчас дело за тем, чтобы соответствующее решение приняла норильская власть. Частично профинансировать проект готов Союз предпринимателей «Поддержка», об этом есть договоренность с его руководителем Владимиром Потеряхиным. По словам заместителя главы города Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, половину расходов на изготовление мемориальной доски готов взять на себя городской бюджет. Заняться подготовкой необходимых документов поручено управлению по делам культуры и искусства. *** После Норильска мончегорская делегация оправилась в Дудинку, где провела два дня.

Татьяна Зачупейко Фото Елены Худановой и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Визит мончегорской делегации является ответным: в апреле на Кольском полуострове побывали норильчане для знакомства с монченгорским опытом в этом направлении.В состав делегации, приехавшей в Норильск, вошли: Дмитрий Староверов, глава Мончегорска; Анастасия Кран, пресс–секретарь администрации Мончегорска; Наталья Трещева, заведующая сектором публичного центра правовой информации «Мончегорская ЦБС»; Николай Зяблов, специалист Центра развития творчества детей и юношества.Эксперты встретились с главой Норильска Ринатом Ахметчиным, а также ознакомились с проектами, реализуемыми при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» и администрации города. В частности, мончегорцы побывали в детском развивающем центре «Чудо–дети», в центре развития личности «СТАРТ», на молочной кухне «Здоровый ребенок», в игровой комнате, организованной по инициативе центра «Милосердие», посетили лабораторию инновационного творчества «Фаблаб», реабилитационный центр «Виктория», СК «Талнах». По итогам визита встречающая сторона собрала круглый стол, на котором мончегорцы поделились своими впечатлениями от увиденного.По признанию гостей, Норильск им понравился, они оценили чистоту наших улиц, но особенно их поразили живущие здесь люди — «с северным, но теплым характером»., отметил, что норильчане открыто рассказывали об особенностях города, своей работы:– Везде, куда бы мы ни пришли, нам были рады, с удовольствием делились своим опытом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, причем в таком, рабочем, порядке, на взаимное участие в ваших и наших мероприятиях. К примеру, у вас проходит фестиваль «Северная ягода», о котором и мы теперь знаем и готовы принимать в нем участие. Какое именно — будем еще обговаривать.Его также приятно удивило активное участие медучреждений в благотворительной программе, в Мончегорске, оказывается, таких примеров нет.– Тут, наверное, надо сказать спасибо отдельным активным личностям, например, Татьяне Ласточкиной, заведующей родильным домом. Вы активнее работаете с краевыми программами, внебюджетными источниками, и это дает большой простор, — пояснил он., отметила, что в Норильске много внимания уделяется физическому и культурному развитию горожан, и люди активно отзываются на предлагаемые инициативы. «Наверное, помогало в этом и отсутствие интернета», — пошутили гости.– Перед поездкой в Норильск я посмотрела в интернете о нем все что можно. Но только познакомившись воочию с городом, его особенностями, я поняла некоторые нюансы местных проектов. К примеру, почему иногда увеличиваются сроки доставки материалов — из–за отдаленности города. Или, например, почему у вас все мероприятия проводятся в помещениях. Так что теперь, когда я буду заниматься созданием проекта, учту эти особенности. В будущем мы сможем тиражировать ваши и наши проекты, а также совместные для подобных территорий, — рассказала Наталья Трещева.Участники делегации отметили здоровую конкуренцию между муниципальными и коммерческими организациями, но главное — широту целевой аудитории проектов, которые распространяются практически на любой возраст. Гости предложили создать интерактивную карту проектов с кратким описанием каждого и указанием его потенциальных участников.– Это могло бы облегчить поиск партнеров из других городов, в том числе и из нашего. Это важно для установления прямых контактов между НКО, учреждениями. Хотя есть социальные сети, и многие общественные организации активно их используют, но этого недостаточно. Хорошо, если бы была возможность чаще встречаться: посещать профильные мероприятия, обмениваться опытом, — высказали свои пожелания мончегорцы.Обратили они внимание и на недостатки.– Норильские проекты для инвалидов, на мой взгляд, требуют расширения. Мы имеем хороший опыт работы КЦСОН, и ваше руководство уже готово приехать к нам, чтобы перенять этот опыт. Кроме того, в Норильске остро не хватает зелени, думаю, его вполне реально озеленить.Подводя итог встрече, Наталья Трещева отметила, что у наших городов немало общего, а также то, что нам есть чему друг у друга поучиться:– Мы похожи, но есть разница. У вас много людей, любящих природу и путешествующих летом и зимой. У нас есть несколько крупных организаций, которые переняли у вас опыт экстремального туризма. И мы с вами можем поделиться наработками в этом направлении. Так, у нас, например, реализуется проект: горные лыжи для инвалидов. Кроме того, много проектов, направленных на городскую среду, то же озеленение. Плюс у нас много организаций, занимающихся экологией, краеведением. К слову, наши города связаны исторически: как мончегорцы оставили здесь свой яркий след, так и норильчане — у нас. Это нас особенно сближает.О многочисленных точках пересечения в истории двух городов шла речь на встрече мончегорской делегации с авторами книги, которые вручили гостям свой труд, а те в ответ презентовали книгу о родном городе «Столица красивой тундры». К слову, «монче» в переводе с языка саамов означает «красивый».Норильчане также рассказали гостям о том, что в течение 13 лет в Норильске существовала улица Мончегорская, названная так в честь эвакуированных в августе 1941 года в Норильск специалистов комбината «Североникель», которые стояли у истоков пуска Большого металлургического завода и внесли неоценимый вклад в развитие металлургического производства и Норильска. Это благодаря их усилиям и мастерству 75 лет назад норильчане дали первый никель фронту. Из Мончегорска были первый начальник завода № 25 (ХКЦ НЗ) Владимир Дарьяльский, начальник управления металлургическими заводами Иван Береснев, прославленный специалист по кобальту Константин Бродницкий, первый директор норильского комбината Алексей Логинов, главный инженер комбината Владимир Терпогосов и многие другие выдающиеся металлурги. Не зря одну из первых улиц Норильска в 1947 году назвали Мончегорской. В 1960 году ее переименовали в улицу Ленина, а через год — в улицу Кирова.Еще два «мончегорских следа» в норильской топонимике — улица Анисимова и проезд Котульского. Имена строителя и геолога на слуху у всех норильчан, но не все знают, что они тоже были эвакуированы в наш город из Мончегорска.А на одной из неформальных встреч мончегорцам рассказали о том, что инициативная группа норильских старожилов обратилась в администрацию Норильска с предложением увековечить память специалистов комбината «Североникель», установив памятную доску: на недавно отреставрированном доме № 2 на улице Кирова.Мончегорцы, получив материалы о своих выдающихся земляках в Норильске, в том числе и публикации из «Заполярной правды», горячо поддержали идею наших активистов. Сейчас дело за тем, чтобы соответствующее решение приняла норильская власть. Частично профинансировать проект готов Союз предпринимателей «Поддержка», об этом есть договоренность с его руководителем Владимиром Потеряхиным. По словам заместителя главы города Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, половину расходов на изготовление мемориальной доски готов взять на себя городской бюджет. Заняться подготовкой необходимых документов поручено управлению по делам культуры и искусства.

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