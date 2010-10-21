[Индекс номера 167 (17.10.2017)]



Актуально

Многослойность норильских дорог

15 октября свой профессиональный праздник отметили работники дорожного хозяйства. В преддверии торжества глава города Ринат Ахметчин встретился с генеральным директором ООО «Илан–Норильск» Павлом Цукановым. Говорили об итогах работы дорожников в летний период и о планах на зиму. На городских трассах «Илан» работает уже больше десяти лет, что позволяет не только оценить нынешнее положение дел, но и сравнить ситуацию с временами прошлыми.

Оценка эта говорит вот что: норильские дороги и улицы стали выглядеть гораздо лучше, их содержание и ремонт вышли на новый, ранее недосягаемый уровень — это объективная реальность. В советские времена оставалось только мечтать о возможностях современной дорожной техники. По городу, уродуя асфальт, раскатывали тяжелые бульдозеры, архаические снегоуборщики и асфальтовые катки. Посыпальщики на базе ГАЗ–53 были крайне непроизводительными, а вывозом снега занимались убитые армейские КАМАЗы, восстановленные до мало–мальски приемлемого состояния чуть ли не в кустарных условиях. Не было у нас подходящей для северов техники. Зато имелось шикарное, порой до бесхозяйственности, финансирование. Ныне город просто не смог бы содержать такого монстра, как ТМиБ — разорился бы за один квартал. Однако понятно, что на смену старым проблемам пришли новые. Вот о них, как и об итогах летних работ, мы и расспросили директора ООО «Илан–Норильск» Павла Цуканова. Павел Цуканов — Многое удалось успеть за лето, Павел Сергеевич? — Мы практически полностью выполнили намеченную программу, за исключением части дворовых территорий, которые отремонтировать не успели. По всей видимости, работа там будет продолжена в следующем году. Ремонт асфальтобетонного покрытия — задача важнейшая, и наш муниципалитет, как мне представляется, настроен ею заниматься и в дальнейшем. — Что может повысить результативность вашего труда? Дополнительные инвестиции? — Конечно, мы вкладываем деньги в развитие бизнеса. Частично это собственные средства, частично — заемные. Безусловно, на этом сказывается экономическая ситуация в стране. Инвестиции сокращаются, потому что для них нет стимула. — А какие факторы являются стимулирующими? — Есть базовые экономические уравнения. Главное — это потребности рынка, спрос. Предприятие развивает бизнес тогда, когда произведенная им продукция, услуги или работы востребованы рынком. Если спроса не предвидится, нет и стимула к поступательному движению. Во–вторых, есть определенный ценовой порог, выше которого компания уже не может поднимать цены. Привлекая средства, она должна получать прибыль, достаточную для того, чтобы окупить все инвестиции, вернуть проценты по займам и получить доход. Вот такие непреложные правила. Сегодня кредиты все еще дороги, реальная ставка для большинства предприятий среднего бизнеса — 13–15%. А ведь есть и инфляция... Третий фактор — то, насколько стабильно себя чувствует предприятие в поле действия налоговой системы и надзорных органов. Если у тебя в год по десять проверок, и ты просто не понимаешь, какие еще штрафы начислят завтра, то рваться вперед желания не возникает. Все эти влияет на инвестиционную активность. Ну, а нет инвестиций — нет и роста производительности, снижения стоимости, нет новых товаров и улучшения качества. Начинается стагнация. У нас есть необходимость в будущих инвестициях, увеличивать мы их не будем, но порядок цифр останется, может, чуть меньше. — Как вы оцениваете качество норильских дорог, в том числе и тех, на которых работает ваше предприятие? — Показатели у нас средние, 5–7 баллов из десяти. Дело в том, что качество дорог очень сильно зависит не только от того, насколько хорошо укладывают 6–10 сантиметров асфальта, но и от качества основания, от характеристик грунтов. Проблема Норильска известна — это подтаивание вечномерзлых грунтов. Соответственно, просаживается основание дорожного полотна. Как красиво ни положи асфальт сегодня, но, если завтра просядет основание, растает ледяная линза, на дороге появится горб или провал. И эту природную данность не исправить рецептурой асфальтобетонной смеси или качеством укладки.

Краткий экскурс в историю вопроса Любая дорога имеет определенный срок службы. В Норильске нормативные межремонтные сроки составляют шесть лет. Площадь дорог, находящихся на балансе муниципалитета, составляет порядка 1 миллиона 900 тысяч квадратных метров. Несложный расчет показывает, что для поддержания дорог в хорошем состоянии ежегодно необходимо ремонтировать примерно 300 000 кв. м дорог. Далеко не всегда требуется полная замена асфальтобетона, работы могут заключаться в нанесении пропитывающих составов, в поверхностной обработке, замене изношенных слоев. Это менее дорогостоящие процедуры, чем новое строительство или капитальный ремонт, но они чрезвычайно важны. С учетом средней цены таких поддерживающих работ получается примерно 450 миллионов рублей, которые необходимо тратить именно на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. И здесь все опять упирается в деньги, потому что за последние десять лет объем выделяемых средств далек от расчетной потребности. А все работы нужно производить своевременно, чтобы не пришлось срочно заниматься уже ремонтом капитальным. Можно ли обойтись без такой «косметики»? Нет, на чудо надеяться не стоит — дороже выйдет. Очень важен и уровень работы подрядчиков. Сюда входят и применяемые технологии, и квалификация сотрудников, и качество применяемых материалов, прежде всего битума. В России, по большому счету, используется одна марка дорожного битума — 90/130 — весьма посредственного качества. В США, например, существует более 80 сортов дорожного битума. А если мы изначально замешиваем в асфальтобетон некачественный материал, то требовать от дорожного полотна каких–то превосходных характеристик в течение длительного периода невозможно. Почему так случается? Основных причин две. Сейчас НПЗ страны стараются перерабатывать нефть максимально глубоко, и битум им производить не выгодно, порой возникает настоящий дефицит материала. Различных добавок, улучшающих свойство смеси, учеными и технологами разработано множество, однако их внедрение и использование все еще не регламентировано нормативами, до сих пор отмечается разнобой в требованиях и регламентах, да и финансовые интересы предприятий тоже играют свою роль. В итоге производство битума для различных климатических зон и условий эксплуатации в стране до сих пор не налажено. В общем, все остается так же, как в советские времена. Качество материалов во многом определяется еще и подрядной организацией, его изготавливающей. Асфальт — это смесь из битума, щебня и различных добавок. Если последние покупают у производителя, то щебень местный. Производимый предприятием «Илан–Норильск» асфальтобетон соответствует определенной нормативами рецептуре, а дальше дело за тем, насколько эти технологии и нормативы соответствуют запросам времени. И здесь выше головы не прыгнешь, это проблематика совсем другого порядка. Что касается техники, то «Илан–Норильск» следует передовой европейской практике. Работают асфальтоукладчики BOMAG, одни из лучших в мире, такие же катки, а старое полотно снимают лучшими в мире фрезами. В геодезии используются 3D–технологии, рабочим инструментом того или иного механизма управляет не твердая рука и зоркий глаз, а компьютер. Поэтому производительность и качество дорожных работ в последние несколько лет значительно выросли. Дорога — это «слоеный пирог», рецепт которого задан проектом, топологией местности и рельефом. Для нивелировки особенностей поведения вечной мерзлоты проектировщики должны использовать материалы, способные максимально предотвратить проникновение вглубь полотна тепла и влаги, что влечет за собой подтаивание грунтов. Кроме насыпных теплоизолирующих материалов при укладке асфальта используется геотекстиль. Таким образом, проект диктует конструктив дороги, материалы и цену, за которую она должна быть построена. Если где–то будет допущена ошибка, то рассчитывать на положительный результат крайне сложно. Следующий этап — конкурс на выполнение работ. А выбранный подрядчик, не отступая от нормативов и требований проекта, должен выполнить все, что указано в договоре и определено заказчиком. Вот только погоду в договоре не пропишешь...

— Как вы, профессионал в своей отрасли, расцениваете влияние на рабочий процесс погодных условий, и каким в этом смысле выдался 2017 год? — В этом году погода была наименее благоприятной за последние пять лет. Много времени было потеряно из–за дождей, что и стало причиной недовыполнения работ во дворах. Кому подавать апелляцию, Создателю? Достигнутая производительность максимальна, мы работаем очень быстро. — Так много или мало сделано? — Фактически много. Знаете ли вы, что площадь произведенных работ измеряется по верхнему слою? Но есть участки с «пирогом» из слоев асфальта, как в случае строительства Северной объездной дороги. По поверхности выходит 26 тысяч квадратных метров, а с учетом трех слоев асфальта — все 78 тысяч. На талнахской автомагистрали и в аэропорту — два слоя асфальтобетона. Таким образом, погодные условия и технологические особенности, комплексность работ, когда все стадии нужно проходить в определенной последовательности, тоже сказались на увеличении сроков. На объемы работ влияет и их классификация — городские они или пригородные, загруженность трасс, плотность окружающей застройки. Если сравнивать нашу работу с прошлым годом, когда объемы тоже были достаточно велики, можно сказать, что на объектах этого года в принципе невозможно было достичь той производительности, какая была при ремонте дудинской автодороги. В прошлом году мы отремонтировали и ввели 16 километров дорожного полотна на трассе Дудинка –Алыкель, в 2015 году — 21 километр. Интенсивность движения там невысока, и процесс сводился к фрезерованию, подготовке основания и асфальтировке. В полярный день работали круглосуточно, все было намного проще, чем на талнахской трассе и, тем более, на Ленинском проспекте, где подобным образом работать невозможно из–за постоянного транспортного потока. Нельзя просто так взять и закрыть центральную артерию города, нам приходилось переходить с одного участка на другой. Но мы с задачей справились. И с учетом вышесказанного итог я оцениваю на твердую четверку, может быть, даже с плюсом. — Настала зима, впереди снегопады и пурги, насколько вы к ним готовы? — Полностью. Но технику мы проверяем и обслуживаем постоянно, нет предела совершенству. Если мы сравним сегодняшний уровень работ (как в летний, так и в зимний период) с ситуацией десятилетней давности — а мы начали заниматься содержанием городских дорог 1 июля 2006 года, — это, как говорится, две большие разницы. Можно, конечно, сделать лучше, но тут важен объем выделяемых средств. Для такого уровня, на котором мы работаем сейчас, их достаточно. Расширению парка техники не способствует нынешняя стоимость контрактов на содержание дорог, поэтому мы можем только, скажем так, шлифовать рабочие процессы. Однако это может улучшить общий результат процентов на десять, не больше. А для того чтобы расти дальше, нам придется увеличивать количество единиц техники и, соответственно, цену договора. А надо ли это делать? И есть ли для этого деньги? — Каковы ваши требования к персоналу предприятия? — Ничего хитрого. Надо просто хорошо выполнять свои обязанности, определенные должностной инструкцией и регламентами, принятыми в компании. — Павел Сергеевич, о чем вы говорили на встрече с главой города, и какие он давал поручения? — Мне было весьма приятно слышать положительный отзыв главы города о нашей работе и итогах летнего сезона. Конечно, он пожелал, чтобы качество содержания улиц и дорог этой зимой было не ниже, чем раньше. Напомнил, что приложенные усилия должны дать результат, ощутимый с точки зрения горожан. Наша деятельность — социально ориентированная, в ней есть три стороны: пользователь, заказчик и подрядчик. Работы утверждает заказчик, он же платит за них, но вот трудимся мы на благо норильчан. Потому и конечное слово за ними. Но если говорить об ответной реакции, мне хотелось бы встретить большую объективность, а не всплеск эмоций, иногда излишне торопливо расходящийся по интернету. — Да уж, ролики о работе на снегу взбудоражили многих... — Безусловно, у нас имеются недостатки, я не утверждаю, что мы идеальны. Есть и человеческий фактор, лень, безответственность... Какой–нибудь мастер, например, может решить, что можно положить асфальт прямо в лужу, но это не значит, что ему дали такое задание. Это уровень культуры, понимания отдельно взятым человеком того, что такое хорошо и что такое плохо. Я требую от каждого начинать с себя. А прежде чем подхватывать шум в интернете, следует взвешенно подходить к оценке того, что видите лично вы. Есть логика вынесения обвинительных суждений, в рамках которой перед окончательным выводом нужно провести анализ, разобраться в ситуации. По укладке асфальта в снег в конце сентября могу пояснить, что на Талнахской, 50, асфальтобетонные работы не велись, там укладывали и уплотняли щебень. А что до видеоролика, в котором видно, что в Талнахе 2 октября работает каток, могу лишь пояснить, что это не техника предприятия «Илан–Норильск». Наша компания прекратила работы по асфальтированию 27 сентября. Сейчас мы принялись за зимние работы... Конечно, будут новые вопросы по вывозу снега, претензии от бдительных горожан, и на всякий случай я хочу сообщить — мы обслуживаем дороги и улицы и не работаем во дворах. А любую деятельность все–таки надо рассматривать в динамике, в перспективе. И здесь рост показателей у нас налицо. Народный контроль важен, лишь бы он был хоть сколько–нибудь объективным. И вспоминая доморощенных экспертов–технологов из соцсетей, замечу, что нам еще многому предстоит научиться и многое освоить, в том числе и в технологическом плане. Непредсказуемость глобального климата нарастает, нас не минуют затяжные зимние пурги и летние дожди. И что же: настанет такой момент, когда из–за непрекращающихся дождей нам вообще нельзя будет производить никакое строительство и ремонты? Нет. Нам придется заниматься новаторством, опираясь на достижения науки и современные технологии, но чаще всего — на собственные умения, силы и средства. А они у нас есть. Деятельность подрядных организаций, выполняющих дорожные работы по муниципальному контракту, контролируют специалисты «Норильскавтодора». Существует три вида контроля: визуальный (специалисты осматривают участки на предмет неровности или неравномерности укладываемого покрытия); инструментальный (измерение неровности покрытий с помощью рейки и так далее) и лабораторный (изучение качества асфальта в специальной лаборатории). Кроме того, у «Норильскавтодора» заключен договор с краевым управлением — специалисты согласовывают рецептуру асфальта, а также делают анализ вырубок в собственной лаборатории. В этом сезоне было проанализировано 15 вырубок, все были признаны соответствующими требованиям к качеству.

Татьяна Глебова Фото автора, Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Оценка эта говорит вот что: норильские дороги и улицы стали выглядеть гораздо лучше, их содержание и ремонт вышли на новый, ранее недосягаемый уровень — это объективная реальность. В советские времена оставалось только мечтать о возможностях современной дорожной техники. По городу, уродуя асфальт, раскатывали тяжелые бульдозеры, архаические снегоуборщики и асфальтовые катки. Посыпальщики на базе ГАЗ–53 были крайне непроизводительными, а вывозом снега занимались убитые армейские КАМАЗы, восстановленные до мало–мальски приемлемого состояния чуть ли не в кустарных условиях. Не было у нас подходящей для северов техники. Зато имелось шикарное, порой до бесхозяйственности, финансирование. Ныне город просто не смог бы содержать такого монстра, как ТМиБ — разорился бы за один квартал. Однако понятно, что на смену старым проблемам пришли новые. Вот о них, как и об итогах летних работ, мы и расспросили— Мы практически полностью выполнили намеченную программу, за исключением части дворовых территорий, которые отремонтировать не успели. По всей видимости, работа там будет продолжена в следующем году. Ремонт асфальтобетонного покрытия — задача важнейшая, и наш муниципалитет, как мне представляется, настроен ею заниматься и в дальнейшем.— Конечно, мы вкладываем деньги в развитие бизнеса. Частично это собственные средства, частично — заемные. Безусловно, на этом сказывается экономическая ситуация в стране. Инвестиции сокращаются, потому что для них нет стимула.— Есть базовые экономические уравнения. Главное — это потребности рынка, спрос. Предприятие развивает бизнес тогда, когда произведенная им продукция, услуги или работы востребованы рынком. Если спроса не предвидится, нет и стимула к поступательному движению. Во–вторых, есть определенный ценовой порог, выше которого компания уже не может поднимать цены. Привлекая средства, она должна получать прибыль, достаточную для того, чтобы окупить все инвестиции, вернуть проценты по займам и получить доход. Вот такие непреложные правила. Сегодня кредиты все еще дороги, реальная ставка для большинства предприятий среднего бизнеса — 13–15%. А ведь есть и инфляция... Третий фактор — то, насколько стабильно себя чувствует предприятие в поле действия налоговой системы и надзорных органов. Если у тебя в год по десять проверок, и ты просто не понимаешь, какие еще штрафы начислят завтра, то рваться вперед желания не возникает. Все эти влияет на инвестиционную активность. Ну, а нет инвестиций — нет и роста производительности, снижения стоимости, нет новых товаров и улучшения качества. Начинается стагнация. У нас есть необходимость в будущих инвестициях, увеличивать мы их не будем, но порядок цифр останется, может, чуть меньше.— Показатели у нас средние, 5–7 баллов из десяти. Дело в том, что качество дорог очень сильно зависит не только от того, насколько хорошо укладывают 6–10 сантиметров асфальта, но и от качества основания, от характеристик грунтов. Проблема Норильска известна — это подтаивание вечномерзлых грунтов. Соответственно, просаживается основание дорожного полотна. Как красиво ни положи асфальт сегодня, но, если завтра просядет основание, растает ледяная линза, на дороге появится горб или провал. И эту природную данность не исправить рецептурой асфальтобетонной смеси или качеством укладки.Любая дорога имеет определенный срок службы. В Норильске нормативные межремонтные сроки составляют шесть лет. Площадь дорог, находящихся на балансе муниципалитета, составляет порядка 1 миллиона 900 тысяч квадратных метров. Несложный расчет показывает, что для поддержания дорог в хорошем состоянии ежегодно необходимо ремонтировать примерно 300 000 кв. м дорог. Далеко не всегда требуется полная замена асфальтобетона, работы могут заключаться в нанесении пропитывающих составов, в поверхностной обработке, замене изношенных слоев. Это менее дорогостоящие процедуры, чем новое строительство или капитальный ремонт, но они чрезвычайно важны. С учетом средней цены таких поддерживающих работ получается примерно 450 миллионов рублей, которые необходимо тратить именно на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. И здесь все опять упирается в деньги, потому что за последние десять лет объем выделяемых средств далек от расчетной потребности. А все работы нужно производить своевременно, чтобы не пришлось срочно заниматься уже ремонтом капитальным. Можно ли обойтись без такой «косметики»? Нет, на чудо надеяться не стоит — дороже выйдет.Очень важен и уровень работы подрядчиков. Сюда входят и применяемые технологии, и квалификация сотрудников, и качество применяемых материалов, прежде всего битума. В России, по большому счету, используется одна марка дорожного битума — 90/130 — весьма посредственного качества. В США, например, существует более 80 сортов дорожного битума. А если мы изначально замешиваем в асфальтобетон некачественный материал, то требовать от дорожного полотна каких–то превосходных характеристик в течение длительного периода невозможно. Почему так случается? Основных причин две. Сейчас НПЗ страны стараются перерабатывать нефть максимально глубоко, и битум им производить не выгодно, порой возникает настоящий дефицит материала. Различных добавок, улучшающих свойство смеси, учеными и технологами разработано множество, однако их внедрение и использование все еще не регламентировано нормативами, до сих пор отмечается разнобой в требованиях и регламентах, да и финансовые интересы предприятий тоже играют свою роль. В итоге производство битума для различных климатических зон и условий эксплуатации в стране до сих пор не налажено. В общем, все остается так же, как в советские времена.Качество материалов во многом определяется еще и подрядной организацией, его изготавливающей. Асфальт — это смесь из битума, щебня и различных добавок. Если последние покупают у производителя, то щебень местный. Производимый предприятием «Илан–Норильск» асфальтобетон соответствует определенной нормативами рецептуре, а дальше дело за тем, насколько эти технологии и нормативы соответствуют запросам времени. И здесь выше головы не прыгнешь, это проблематика совсем другого порядка.Что касается техники, то «Илан–Норильск» следует передовой европейской практике. Работают асфальтоукладчики BOMAG, одни из лучших в мире, такие же катки, а старое полотно снимают лучшими в мире фрезами. В геодезии используются 3D–технологии, рабочим инструментом того или иного механизма управляет не твердая рука и зоркий глаз, а компьютер. Поэтому производительность и качество дорожных работ в последние несколько лет значительно выросли.Дорога — это «слоеный пирог», рецепт которого задан проектом, топологией местности и рельефом. Для нивелировки особенностей поведения вечной мерзлоты проектировщики должны использовать материалы, способные максимально предотвратить проникновение вглубь полотна тепла и влаги, что влечет за собой подтаивание грунтов. Кроме насыпных теплоизолирующих материалов при укладке асфальта используется геотекстиль. Таким образом, проект диктует конструктив дороги, материалы и цену, за которую она должна быть построена. Если где–то будет допущена ошибка, то рассчитывать на положительный результат крайне сложно. Следующий этап — конкурс на выполнение работ. А выбранный подрядчик, не отступая от нормативов и требований проекта, должен выполнить все, что указано в договоре и определено заказчиком. Вот только погоду в договоре не пропишешь...— В этом году погода была наименее благоприятной за последние пять лет. Много времени было потеряно из–за дождей, что и стало причиной недовыполнения работ во дворах. Кому подавать апелляцию, Создателю? Достигнутая производительность максимальна, мы работаем очень быстро.— Фактически много. Знаете ли вы, что площадь произведенных работ измеряется по верхнему слою? Но есть участки с «пирогом» из слоев асфальта, как в случае строительства Северной объездной дороги. По поверхности выходит 26 тысяч квадратных метров, а с учетом трех слоев асфальта — все 78 тысяч. На талнахской автомагистрали и в аэропорту — два слоя асфальтобетона. Таким образом, погодные условия и технологические особенности, комплексность работ, когда все стадии нужно проходить в определенной последовательности, тоже сказались на увеличении сроков. На объемы работ влияет и их классификация — городские они или пригородные, загруженность трасс, плотность окружающей застройки. Если сравнивать нашу работу с прошлым годом, когда объемы тоже были достаточно велики, можно сказать, что на объектах этого года в принципе невозможно было достичь той производительности, какая была при ремонте дудинской автодороги. В прошлом году мы отремонтировали и ввели 16 километров дорожного полотна на трассе Дудинка –Алыкель, в 2015 году — 21 километр. Интенсивность движения там невысока, и процесс сводился к фрезерованию, подготовке основания и асфальтировке. В полярный день работали круглосуточно, все было намного проще, чем на талнахской трассе и, тем более, на Ленинском проспекте, где подобным образом работать невозможно из–за постоянного транспортного потока. Нельзя просто так взять и закрыть центральную артерию города, нам приходилось переходить с одного участка на другой. Но мы с задачей справились. И с учетом вышесказанного итог я оцениваю на твердую четверку, может быть, даже с плюсом.— Полностью. Но технику мы проверяем и обслуживаем постоянно, нет предела совершенству. Если мы сравним сегодняшний уровень работ (как в летний, так и в зимний период) с ситуацией десятилетней давности — а мы начали заниматься содержанием городских дорог 1 июля 2006 года, — это, как говорится, две большие разницы. Можно, конечно, сделать лучше, но тут важен объем выделяемых средств. Для такого уровня, на котором мы работаем сейчас, их достаточно. Расширению парка техники не способствует нынешняя стоимость контрактов на содержание дорог, поэтому мы можем только, скажем так, шлифовать рабочие процессы. Однако это может улучшить общий результат процентов на десять, не больше. А для того чтобы расти дальше, нам придется увеличивать количество единиц техники и, соответственно, цену договора. А надо ли это делать? И есть ли для этого деньги?— Ничего хитрого. Надо просто хорошо выполнять свои обязанности, определенные должностной инструкцией и регламентами, принятыми в компании.— Мне было весьма приятно слышать положительный отзыв главы города о нашей работе и итогах летнего сезона.Конечно, он пожелал, чтобы качество содержания улиц и дорог этой зимой было не ниже, чем раньше. Напомнил, что приложенные усилия должны дать результат, ощутимый с точки зрения горожан. Наша деятельность — социально ориентированная, в ней есть три стороны: пользователь, заказчик и подрядчик. Работы утверждает заказчик, он же платит за них, но вот трудимся мы на благо норильчан. Потому и конечное слово за ними. Но если говорить об ответной реакции, мне хотелось бы встретить большую объективность, а не всплеск эмоций, иногда излишне торопливо расходящийся по интернету.— Безусловно, у нас имеются недостатки, я не утверждаю, что мы идеальны. Есть и человеческий фактор, лень, безответственность... Какой–нибудь мастер, например, может решить, что можно положить асфальт прямо в лужу, но это не значит, что ему дали такое задание. Это уровень культуры, понимания отдельно взятым человеком того, что такое хорошо и что такое плохо. Я требую от каждого начинать с себя. А прежде чем подхватывать шум в интернете, следует взвешенно подходить к оценке того, что видите лично вы. Есть логика вынесения обвинительных суждений, в рамках которой перед окончательным выводом нужно провести анализ, разобраться в ситуации. По укладке асфальта в снег в конце сентября могу пояснить, что на Талнахской, 50, асфальтобетонные работы не велись, там укладывали и уплотняли щебень. А что до видеоролика, в котором видно, что в Талнахе 2 октября работает каток, могу лишь пояснить, что это не техника предприятия «Илан–Норильск». Наша компания прекратила работы по асфальтированию 27 сентября. Сейчас мы принялись за зимние работы... Конечно, будут новые вопросы по вывозу снега, претензии от бдительных горожан, и на всякий случай я хочу сообщить — мы обслуживаем дороги и улицы и не работаем во дворах. А любую деятельность все–таки надо рассматривать в динамике, в перспективе. И здесь рост показателей у нас налицо.Народный контроль важен, лишь бы он был хоть сколько–нибудь объективным. И вспоминая доморощенных экспертов–технологов из соцсетей, замечу, что нам еще многому предстоит научиться и многое освоить, в том числе и в технологическом плане. Непредсказуемость глобального климата нарастает, нас не минуют затяжные зимние пурги и летние дожди. И что же: настанет такой момент, когда из–за непрекращающихся дождей нам вообще нельзя будет производить никакое строительство и ремонты? Нет. Нам придется заниматься новаторством, опираясь на достижения науки и современные технологии, но чаще всего — на собственные умения, силы и средства. А они у нас есть.

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