[Индекс номера 167 (17.10.2017)]



Парк культуры

Художественный человек

В конце прошлой недели в Норильск приезжал выдающийся кинорежиссер Александр Сокуров. В кинотеатре «Родина» благодаря поддержке «Норникеля» счастливым обладателям пригласительных билетов показали его фильм «Одинокий голос человека».

С актерами Заполярного театра драмы Представляла куртину искусствовед и историк из Санкт–Петербурга Юлия Кантор, которую с режиссером связывают долгие годы дружбы. Это во многом благодаря ей, последние годы сотрудничающей с «Норникелем», Александр Николаевич прилетел в наш город. В Норильске режиссер, сам сибиряк, родившийся под Иркутском, раньше не бывал. Убежденный, что библиотеки, музеи и театры — это градообразующие предприятия, он первым делом встретился с читателями в публичной библиотеке, побывал в музее Норильска. И даже попросил открыть театр, который пока в отпуске. Сокуров много ездит по стране, хотя его картины, как это ни парадаксально, скорее можно увидеть за рубежом, такова уж специфика отечественного кинопроката. В Норильске мы увидели его первые картины во время перестройки, когда с полки сняли «Одинокий голос человека», созданный по мотивам рассказов Андрея Платонова еще в 1978 году. Картину чудом сохранили, а недавно с помощью друзей отреставрировали для показа на фестивале в Локарно. В России в таком виде, пожалуй, норильчане первыми увидели отвергнутый в свое время фильм о человеке, погруженном в одиночество после революции и гражданской войны. Эту работу высочайшим образом оценил Андрей Тарковский, с которым Александра Сокурова связывали профессиональная дружба и духовная близость. «Посмотри картину, которая называется «Одинокий голос человека»... Играют у него в этом фильме не актеры и даже не любители, а просто люди с улицы... Там есть куски, которым я просто, не скрывая, завидую, потому что мне так никогда не снять... Я могу сказать, что в каких–то других сценах я мог подняться и выше, но такого я никогда не делал... Там есть кусок черно–белый, снятый рапидом и... немой. Это даже не один кадр. Там четыре гениальных кадра... Уровень! У Сокурова есть вещи, необъяснимые... непонятные вроде, несвязные... Но... гений! Рука гения...» Андрей Тарковский Александр Сокуров вышел к норильчанам после просмотра фильма, поблагодарив за приглашение, за возможность посмотреть, как здесь люди живут и работают. Он поделился: — Удивить меня арктическим городом невозможно, знаю это по Мурманску и Северодвинску. А вот лицами меня удивить можно. За долгие годы жизни в России именно в Норильске столкнулся с совершенно холодным и недружелюбным отношением тех же водителей — что это за каста у вас такая, которая так обделена жизнью... А вот был на медном заводе — там другое настроение, хоть условия работы тяжелей. Я спросил у рабочих о зарплате, мне показалось, недостататочная за такой труд. Мне приходилось бывать на металлургических заводах в Германии, во Франции, на больших предприятиях в Японии. И я видел, как промышленники относятся к атмосфере рабочего места. Надеюсь, что и в России в металлургическом цехе рабочий должен смотреть на белый свет не через задымленные и пыльные окна. Вопрос человеческой жизни имеет высшую цену. Об этом много говорили наши великие писатели, но мы по–прежнему стараемся этого не замечать. На лица заводских людей смотреть мне интересно, я гораздо больше люблю заводскую атмосферу, чем среду художественную. Мне там хорошо. — Вы не хотели бы снять фильм в Норильске? — У меня есть фильм, который снят как будто бы у вас, это «Круг второй». Мы снимали в Сыктывкаре в страшную зиму. Это история о том, как молодой человек приезжает в арктический город и застает мертвого своего отца... Я даже думал: не привезти ли эту картину вместо «Одинокого голоса человека»... Но могли возникнуть технические проблемы... Если в интернете найдете, то узнаете в «Круге втором» и свой город. Думаю, Норильск мало чем отличается от других северных городов. Он должен быть, с этической точки зрения, теплым, старательным, аккуратным, разумным. Он не должен быть истеричным, брошенным. Не должно быть в городе огромных брошенных корпусов с черными окнами, какие бы проблемы здесь ни существовали. Эмоциональная этика не должна испытывать терпения жителей. Вы то сами привыкли, вы еще не то видели, ко многому привыкли, но ваши дети не забудут эти холодные, брошенные дома... И народ не должен этого терпеть. Если люди безразличны к этике города, то трудно себе представить, что и как здесь будет дальше. — На экране сейчас много ширпотреба, а хотелось бы смотреть хорошее кино. — В кинематографе есть два массива: тот, который так или иначе представляет усилия индивида, авторское начало, и основная масса людей создает визуальный товар — на всякий вкус, и в том числе на его отсутствие. Авторских фильмов мало, их отличие от основного потока в том, что у их создателей очень развито чувство ответственности — мы отвечаем перед совестью, перед культурой своей, даже если от этой культуры наш собственный народ отвернулся. Это часто в нашей истории случалось по причинам охвативших народ политических заболеваний. Тем не менее настоящие авторы, у которых бывают трудные отношения со своими современниками, стараются касаться тем, о которых говорить не принято. Сегодня даже в Иране выпускается фильмов в два раза больше, чем в России. У нас национальное кино пришло к кризисному положению. Кинематограф не развивается как особое пространство, индустриальная культура. Для того чтобы создать мощный кинематограф, каждый год необходимо снимать до ста дебютов. Советское государство очень хорошо осознавало необходимость кино как искусства, а сегодня заинтересовано в том, чтобы был серый общий уровень, эта же тенденция есть и в европейских странах. Но если Россию и знают, то благодаря науке и искусству, это больше всего говорит о народе и жизни людей. Вы говорите о ширпотребе... Но есть имена, которые достойно представляют нашу страну. Я накануне заходил в «Родину», когда шел очень достойный фильм (речь о ленте «Аритмия».– Ред.), в зале — несколько человек. Я поблагодарил кинотеатр, который стоически не снимает эти сеансы, это вопрос совести и достоинства — не выключать проекторы, чтобы показывать достойные ленты. И мы должны в национальном пространстве выпускать такое кино. Государство деньги выделяет немалые, но у нас все же нет национального кино, а есть в основном кино московское. Надо, чтобы были продюсерские центры в разных городах, в том же Норильске, чтобы способствовать авторам, которые снимают фильмы, в той или иной степени отражающие темы и настроения людей огромной страны. Я рад, что в норильской «Родине» такие фильмы шли. Но есть претензии и к распространению рекламы, к способам работы со зрителями. Норильск в этом смысле не отличается от других городов, надо искать новые мотоды. Но в вашей «Родине» хороший вкус у людей, которые здесь работают. На «Норильской Голгофе» — В норильском кинотеатре «Родина» всех встречает лозунг: «Родина — там, где тебя любят...» Вы с этим согласны? — Думаю, что Родина — это там, где есть возможность работать. Для мужчины — это важнее, чем все остальное. Если ты не стал мастером, не социализировался, то у тебя нет Родины. В нашей стране огромное число алкоголиков, абсолютно отвратительное состояние большой части мужского населения — это говорит о том, что у них нет Родины, нет опоры, ответственности. Но я уверен, что совестливых людей еще достаточно, появляется совестливая молодежь, и ситуацию еще можно будет развернуть. По российской традиции принято считать, что страну защищает только армия. Но страну защищает весь народ — качеством своего труда, социальной чувствительностью. И вклад молодых людей огромный, если они не найдут заинтересованности в жизни общества, то такое большое государство просто не выдержит. А художественный человек вынужден жить сложной, противоречивой жизнью, потому что художественная деятельность очень зависима от государственных субсидий. — Как вам сейчас работается? — За последние семь лет я снял только две картины. Сейчас выпустил 12 студентов режиссерского курса в Кабардино–Балкарии. Работа моего выпускника «Теснота» шла в Норильске, и еще два фильма выпускаем с бывшими студентами на «Ленфильме». Начинаю готовиться к моему фильму, к сожалению, на иностранные деньги. Это сложный для меня материал, волнуюсь — получится ли? Это игровой фильм с элементами исторической фантастики. Остановил разбор материала, чтобы приехать в Норильск. А приезжать надо туда, куда тебя приглашают. Я не везде желанный гость. Человеческих связей с Норильском у меня раньше не было. С Северодвинском — да, с военными, где мы сняли фильм о Северном флоте «Повинность», о событиях, происходящих на борту пограничного корабля. Понятно, что Север — большая проблема для России. Важно, какое решение примет народ по поводу этой климатической зоны и этого образа жизни. Здесь и непростая история взаимодействия с коренными народами. Мне кажется, что оно должно быть не такое примитивное, линейное. Влияние цивилизации далеко не всегда столь благородное и обнадеживающее, как иногда кажется. — Чем вас еще привлекает Норильск? — Это удивительное место, намоленное слезами, бедами. И то, как мучились здесь люди, что переносили, думаю, это никогда не будет адекватно отражено в художественных произведениях, которые бы смогли отразить всю горечь, испитую из этих страшных чаш. Ни народ русский этого не вымолит, ни культура русская не сможет до конца через себя пропустить. Надо, чтобы появилось какое–то новое, удивительное поколение пишущих людей. Возможно, Светлана Алексиевич смогла бы что–то создать. Она, узнав, что я еду сюда, сказала: «Если вы хотите понять, как народ здесь живет, — сходите на кладбище». *** Александр Сокуров в последний свой день в Норильске побывал на мемориале «Норильская Голгофа». Без лишних слов, без разговоров, в молчании. На встрече в «Родине» норильчане вручили ему книгу «Просроченный долг» венгерского писателя Йожефа Лендела, который сидел в Норильлаге. Юлия Кантор тогда заметила, что так возвращается память — книгами... А Александр Николаевич на прощание сказал: — Да, я не смог ни одну картину, как хотел, снять, у меня никогда для этого не было достаточно средств, времени. Единственная возможность, когда по распоряжению Путина были выделены деньги на «Фауста». Отказали все, кроме этого человека, после часового разговора с ним с предоставлением эскизов, актерских проб, режиссерского сценария. Это был единственный случай, все остальное — через труды, недостатки, которые на экране видны. Сейчас лежит в разработках «Божественная комедия» Данте, итальянцы загорелись, но сочли, что это дорогой фильм. Это то, что мне хотелось бы успеть сделать. Я понимаю, что большего жестокосердия, которое проявил человек, не может проявить никто. Но жизнь все же так хороша... В драматургии очень мало милости, простоты и ясности. В современной драматургии тонкие материи подаются очень линейно. Наверное, время тяжелое и все крепится стальными тросами. Да, мы люди государства, но жизнь человека — это тонкие, нежные материи, которые не нужны государству. Государству надо, чтобы литература и искусство воспитывали солдат. А людям нужен душевный, мягкий и понимающий человек. И в этом смысле мы все будем в конфронтации с государством. У искусства и государства — разные цели. Посмотрим, чем это противодействие закончится...

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Представляла куртину, которую с режиссером связывают долгие годы дружбы. Это во многом благодаря ей, последние годы сотрудничающей с «Норникелем», Александр Николаевич прилетел в наш город. В Норильске режиссер, сам сибиряк, родившийся под Иркутском, раньше не бывал. Убежденный, что библиотеки, музеи и театры — это градообразующие предприятия, он первым делом встретился с читателями в публичной библиотеке, побывал в музее Норильска. И даже попросил открыть театр, который пока в отпуске. Сокуров много ездит по стране, хотя его картины, как это ни парадаксально, скорее можно увидеть за рубежом, такова уж специфика отечественного кинопроката. В Норильске мы увидели его первые картины во время перестройки, когда с полки сняли «Одинокий голос человека», созданный по мотивам рассказов Андрея Платонова еще в 1978 году. Картину чудом сохранили, а недавно с помощью друзей отреставрировали для показа на фестивале в Локарно. В России в таком виде, пожалуй, норильчане первыми увидели отвергнутый в свое время фильм о человеке, погруженном в одиночество после революции и гражданской войны. Эту работу высочайшим образом оценил Андрей Тарковский, с которым Александра Сокурова связывали профессиональная дружба и духовная близость.Александр Сокуров вышел к норильчанам после просмотра фильма, поблагодарив за приглашение, за возможность посмотреть, как здесь люди живут и работают. Он поделился:— Удивить меня арктическим городом невозможно, знаю это по Мурманску и Северодвинску. А вот лицами меня удивить можно. За долгие годы жизни в России именно в Норильске столкнулся с совершенно холодным и недружелюбным отношением тех же водителей — что это за каста у вас такая, которая так обделена жизнью... А вот был на медном заводе — там другое настроение, хоть условия работы тяжелей. Я спросил у рабочих о зарплате, мне показалось, недостататочная за такой труд. Мне приходилось бывать на металлургических заводах в Германии, во Франции, на больших предприятиях в Японии. И я видел, как промышленники относятся к атмосфере рабочего места. Надеюсь, что и в России в металлургическом цехе рабочий должен смотреть на белый свет не через задымленные и пыльные окна. Вопрос человеческой жизни имеет высшую цену. Об этом много говорили наши великие писатели, но мы по–прежнему стараемся этого не замечать. На лица заводских людей смотреть мне интересно, я гораздо больше люблю заводскую атмосферу, чем среду художественную. Мне там хорошо.— У меня есть фильм, который снят как будто бы у вас, это «Круг второй». Мы снимали в Сыктывкаре в страшную зиму. Это история о том, как молодой человек приезжает в арктический город и застает мертвого своего отца... Я даже думал: не привезти ли эту картину вместо «Одинокого голоса человека»... Но могли возникнуть технические проблемы... Если в интернете найдете, то узнаете в «Круге втором» и свой город. Думаю, Норильск мало чем отличается от других северных городов. Он должен быть, с этической точки зрения, теплым, старательным, аккуратным, разумным. Он не должен быть истеричным, брошенным. Не должно быть в городе огромных брошенных корпусов с черными окнами, какие бы проблемы здесь ни существовали. Эмоциональная этика не должна испытывать терпения жителей. Вы то сами привыкли, вы еще не то видели, ко многому привыкли, но ваши дети не забудут эти холодные, брошенные дома... И народ не должен этого терпеть. Если люди безразличны к этике города, то трудно себе представить, что и как здесь будет дальше.— В кинематографе есть два массива: тот, который так или иначе представляет усилия индивида, авторское начало, и основная масса людей создает визуальный товар — на всякий вкус, и в том числе на его отсутствие. Авторских фильмов мало, их отличие от основного потока в том, что у их создателей очень развито чувство ответственности — мы отвечаем перед совестью, перед культурой своей, даже если от этой культуры наш собственный народ отвернулся. Это часто в нашей истории случалось по причинам охвативших народ политических заболеваний. Тем не менее настоящие авторы, у которых бывают трудные отношения со своими современниками, стараются касаться тем, о которых говорить не принято. Сегодня даже в Иране выпускается фильмов в два раза больше, чем в России. У нас национальное кино пришло к кризисному положению. Кинематограф не развивается как особое пространство, индустриальная культура. Для того чтобы создать мощный кинематограф, каждый год необходимо снимать до ста дебютов. Советское государство очень хорошо осознавало необходимость кино как искусства, а сегодня заинтересовано в том, чтобы был серый общий уровень, эта же тенденция есть и в европейских странах. Но если Россию и знают, то благодаря науке и искусству, это больше всего говорит о народе и жизни людей. Вы говорите о ширпотребе... Но есть имена, которые достойно представляют нашу страну. Я накануне заходил в «Родину», когда шел очень достойный фильм (речь о ленте «Аритмия».–), в зале — несколько человек. Я поблагодарил кинотеатр, который стоически не снимает эти сеансы, это вопрос совести и достоинства — не выключать проекторы, чтобы показывать достойные ленты. И мы должны в национальном пространстве выпускать такое кино. Государство деньги выделяет немалые, но у нас все же нет национального кино, а есть в основном кино московское. Надо, чтобы были продюсерские центры в разных городах, в том же Норильске, чтобы способствовать авторам, которые снимают фильмы, в той или иной степени отражающие темы и настроения людей огромной страны. Я рад, что в норильской «Родине» такие фильмы шли. Но есть претензии и к распространению рекламы, к способам работы со зрителями. Норильск в этом смысле не отличается от других городов, надо искать новые мотоды. Но в вашей «Родине» хороший вкус у людей, которые здесь работают.— Думаю, что Родина — это там, где есть возможность работать. Для мужчины — это важнее, чем все остальное. Если ты не стал мастером, не социализировался, то у тебя нет Родины. В нашей стране огромное число алкоголиков, абсолютно отвратительное состояние большой части мужского населения — это говорит о том, что у них нет Родины, нет опоры, ответственности. Но я уверен, что совестливых людей еще достаточно, появляется совестливая молодежь, и ситуацию еще можно будет развернуть. По российской традиции принято считать, что страну защищает только армия. Но страну защищает весь народ — качеством своего труда, социальной чувствительностью. И вклад молодых людей огромный, если они не найдут заинтересованности в жизни общества, то такое большое государство просто не выдержит. А художественный человек вынужден жить сложной, противоречивой жизнью, потому что художественная деятельность очень зависима от государственных субсидий.— За последние семь лет я снял только две картины. Сейчас выпустил 12 студентов режиссерского курса в Кабардино–Балкарии. Работа моего выпускника «Теснота» шла в Норильске, и еще два фильма выпускаем с бывшими студентами на «Ленфильме». Начинаю готовиться к моему фильму, к сожалению, на иностранные деньги. Это сложный для меня материал, волнуюсь — получится ли? Это игровой фильм с элементами исторической фантастики. Остановил разбор материала, чтобы приехать в Норильск. А приезжать надо туда, куда тебя приглашают. Я не везде желанный гость. Человеческих связей с Норильском у меня раньше не было. С Северодвинском — да, с военными, где мы сняли фильм о Северном флоте «Повинность», о событиях, происходящих на борту пограничного корабля. Понятно, что Север — большая проблема для России. Важно, какое решение примет народ по поводу этой климатической зоны и этого образа жизни. Здесь и непростая история взаимодействия с коренными народами. Мне кажется, что оно должно быть не такое примитивное, линейное. Влияние цивилизации далеко не всегда столь благородное и обнадеживающее, как иногда кажется.— Это удивительное место, намоленное слезами, бедами. И то, как мучились здесь люди, что переносили, думаю, это никогда не будет адекватно отражено в художественных произведениях, которые бы смогли отразить всю горечь, испитую из этих страшных чаш. Ни народ русский этого не вымолит, ни культура русская не сможет до конца через себя пропустить. Надо, чтобы появилось какое–то новое, удивительное поколение пишущих людей. Возможно, Светлана Алексиевич смогла бы что–то создать. Она, узнав, что я еду сюда, сказала: «Если вы хотите понять, как народ здесь живет, — сходите на кладбище».

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