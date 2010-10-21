Стартовали игры первенства Норильска по мини–футболу среди любительских команд.
|Фото участников соревнований
Во Второй лиге в борьбу вступили девять коллективов, которые определят сильнейших в двухкруговом противостоянии. Явных фаворитов здесь нет, но в первую очередь будет интересно понаблюдать за резервом МФК «Норильский никель» — командой «Норникель–2002». По традиции интересную игру обещают показать «Надежда» с «Механиком». В то же время дебютанты лиги — «Океан–д» и «Спартак» — полны решимости заявить о себе.
Третья лига также представлена девятью дружинами, однако регулярное первенство они проведут в один круг, после чего выявят победителя в плей–офф. Неудачники прошлого сезона, «Динамо» и «Металлург», наверняка приложат все усилия, чтобы вернуться в лигу уровнем выше. Любопытство вызывает команда «Север» из Дудинки, два года назад объявившая о слиянии с другой дудинской дружиной — «Таймыр». Примечательно, что за «Север» продолжают выступать представители коренных малочисленных народов, возможно, их игра окажется не столь успешной, но, безусловно, она будет способствовать популяризации заполярного мини–футбола.
В обеих лигах уже завершились матчи первого тура. Так во Второй лиге «Надежда» не без труда переиграла «Норникель–2002» — 5:4, «Цементник» с минимальным счетом — 1:0 — одолел «Искру», «Строитель–2» немногим был сильнее «Металлиста» — 4:3, а «Механик» вырвал победу у «Океана–д» — 8:6. В Третьей лиге игры завершились следующим образом: «Олдбой» — «Металлург» — 4:4, «Обогатитель» — «Динамо» — 4:1, «Мотор» — «Транспортник» — 4:1, «Алиабад» — «Север» — 1:8.
В Первой лиге встречи начнутся 12 ноября. Торжественное открытие чемпионата состоится в талнахском спортивном комплексе в 12.00. Количество команд–участниц, как и прежде, — девять. По традиции они разыграют медали в два круга. Среди фаворитов — прошлогодний чемпион «Океан», серебряный призер «Медеплавильщик» и бронзовый медалист «Строитель». Отметим, что произошло слияние двух команд — «Туран» и «Газовик», и новый коллектив получил название «Туран–Газпром». Помимо обозначенных лидеров на медали может претендовать и дебютант лиги — «Арктика», которая состоит преимущественно из игроков «Алании», одного из лидеров норильского большого футбола.
По словам Даниила Кота, президента Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра
, невозможно спрогнозировать итоги нового сезона. Практически каждая из команд Первой лиги способна дать бой, и в то же время исход любой игры может зависеть от множества обстоятельств.
— Борьба будет жаркой и принципиальной. Многие из ребят выступают в большом футболе, поэтому им важно доказать свое мастерство не только на большом поле, но и в зале, — считает Даниил Кот.
Игры нынешнего сезона будут проходить во всех районах Большого Норильска: в спортивных комплексах «Кайеркан» и «Талнах», БОКМО, Доме физической культуры и, вероятнее всего, в «Арктике», где организаторы планируют провести центральные встречи. Кроме того, игры состоятся и в Дудинке.Нашего полку прибылоСегодня МФК «Норильский никель» на специально созванной пресс–конференции представит новичков команды. Среди них — как опытные футболисты, игравшие в еврокубках, так и молодые перспективные игроки.
Стан норильчан пополнили восемь футболистов — Александр Фукин, Сергей Сергеев, Павел Сучилин, Данил Кутузов, Исмаил Гибадуллин, Николай Белоцерковец, Никита Кузнецов и Роман Хлопов. Таким образом, сообщает пресс–служба клуба, по сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился примерно на 40%. Примечательно, что некоторые из этих спортсменов не впервые примеряют футболку «Норникеля».Павел Сучилин
уже защищал цвета заполярного клуба. После пяти сезонов, проведенных в Норильске, в 2010 году он подписал контракт с «Сибиряком», став в Новосибирске одним из ключевых игроков. Затем выступал за «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка страны, дошел до финала Кубка УЕФА. В прошлом сезоне Суперлиги 32–летний футболист провел за бело–голубых 37 матчей, в которых забил 16 голов.Сергей Сергеев
также перебрался в Норильск из «Динамо». В составе подмосковного клуба, помимо успехов в Суперлиге, игрок также побеждал в Кубке УЕФА. В составе сборной России Сергей становился призером чемпионата Европы в 2007, 2012, 2014 и 2016 годах. Контракт новобранца с северянами рассчитан на один год, при этом в семи играх нынешнего сезона он отличился уже четырежды.Александр Фукин
в составе «Динамо» пять раз побеждал в национальном чемпионате, четырежды брал Кубок России, дважды доходил до финала Кубка УЕФА. В минувшем сезоне Суперлиги Александр провел на площадке 39 игр и забил 18 голов. В «Норникеле» игрок выбрал для себя седьмой игровой номер и уже трижды отличился.Исмаил Гибадуллин
с 2012 года выступал за «Новую генерацию», где в общей сложности забил 14 раз в 84 матчах. За новую команду 24–летний игрок тоже уже успел забить — на его счету два гола в семи играх. Примечательно, что в конце прошлого сезона именно гол Исмаила в ворота норильчан перечеркнул надежды «Норникеля» на выход в плей–офф.Данил Кутузов
является воспитанником нынешнего главного тренера никельщиков Александра Соколова, под руководством которого он дебютировал в глазовском «Прогрессе» в 2004 году. После скитаний по командам Суперлиги в 2012 году Данил осел в «Дине», победил в чемпионате. Контракт с норильчанами он подписал на два года по схеме 1+1.
Никита Кузнецов
|Фото из архива редакции
пришел из «Ухты», которая весь прошлый сезон болталась в конце турнирной таблицы. Там 26–летний футболист умудрился даже забить восемь мячей в 26 играх. Ранее Никита играл за «Прогресс», «Спартак» и «Сибиряк».Николай Белоцерковец
прибыл в Норильск из Харькова, где защищал цвета местного «Локомотива». Практически после подписания контракта прежний клуб 30–летнего футболиста, к сожалению, распался.Роман Хлопов
является воспитанником норильского клуба. Он прошел систему подготовки от группы начального этапа и до основного состава. 18–летний дебютант Суперлиги выбрал для себя четвертый игровой номер и, по мнению специалистов, является ярким примером того, как надо работать с подрастающим поколением.
Напомним, что по итогам семи игр «Норильский никель» с 11 набранными очками занимает шестое место турнирной таблицы. Ближайшая встреча, которая в этом сезоне для норильчан станет первой на своей площадке, состоится 22 октября с «Диной», переживающей не лучшие времена и, судя по слухам, так же, как и «Динамо», рискующей покинуть Суперлигу.Михаил Туаев
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|Проверка готовностиВ минувшие выходные прошел турнир по боксу «Открытие спортивного сезона».В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из всех районов Норильска и Дудинки. Это был первый турнир предстоящего сезона, для кого–то он оказался вообще первым в карьере, а для кого–то — этапом подготовки к предстоящим стартам.– Для братьев Ильи и Богдана Андреяновых, Александра Люфта и Владислава Миленького это стало хорошим поводом проверить степень своей готовности перед отборочным турниром ЦС ФСО профсоюзов «Россия», который состоится с 23 по 28 октября в Ачинске. Для Игоря Пряникова, Данила Горяникова, Дениса Карасева, Богдана Ковальчука это была проверка перед Всероссийским турниром памяти Пивоварова, который пройдет с 25 по 30 октября в Санкт–Петербурге. Ребята достойно отбоксировали, определили для себя свои сильные и слабые стороны и готовы вместе со своими тренерами к новым целям, — отметил Максим Трофимов, старший тренер ДЮСШ № 4.
Татьяна Зачупейко