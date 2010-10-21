[Индекс номера 167 (17.10.2017)]



Спорт–тайм

Будет жарко

Стартовали игры первенства Норильска по мини–футболу среди любительских команд.

Фото участников соревнований Во Второй лиге в борьбу вступили девять коллективов, которые определят сильнейших в двухкруговом противостоянии. Явных фаворитов здесь нет, но в первую очередь будет интересно понаблюдать за резервом МФК «Норильский никель» — командой «Норникель–2002». По традиции интересную игру обещают показать «Надежда» с «Механиком». В то же время дебютанты лиги — «Океан–д» и «Спартак» — полны решимости заявить о себе. Третья лига также представлена девятью дружинами, однако регулярное первенство они проведут в один круг, после чего выявят победителя в плей–офф. Неудачники прошлого сезона, «Динамо» и «Металлург», наверняка приложат все усилия, чтобы вернуться в лигу уровнем выше. Любопытство вызывает команда «Север» из Дудинки, два года назад объявившая о слиянии с другой дудинской дружиной — «Таймыр». Примечательно, что за «Север» продолжают выступать представители коренных малочисленных народов, возможно, их игра окажется не столь успешной, но, безусловно, она будет способствовать популяризации заполярного мини–футбола. В обеих лигах уже завершились матчи первого тура. Так во Второй лиге «Надежда» не без труда переиграла «Норникель–2002» — 5:4, «Цементник» с минимальным счетом — 1:0 — одолел «Искру», «Строитель–2» немногим был сильнее «Металлиста» — 4:3, а «Механик» вырвал победу у «Океана–д» — 8:6. В Третьей лиге игры завершились следующим образом: «Олдбой» — «Металлург» — 4:4, «Обогатитель» — «Динамо» — 4:1, «Мотор» — «Транспортник» — 4:1, «Алиабад» — «Север» — 1:8. В Первой лиге встречи начнутся 12 ноября. Торжественное открытие чемпионата состоится в талнахском спортивном комплексе в 12.00. Количество команд–участниц, как и прежде, — девять. По традиции они разыграют медали в два круга. Среди фаворитов — прошлогодний чемпион «Океан», серебряный призер «Медеплавильщик» и бронзовый медалист «Строитель». Отметим, что произошло слияние двух команд — «Туран» и «Газовик», и новый коллектив получил название «Туран–Газпром». Помимо обозначенных лидеров на медали может претендовать и дебютант лиги — «Арктика», которая состоит преимущественно из игроков «Алании», одного из лидеров норильского большого футбола. По словам Даниила Кота, президента Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, невозможно спрогнозировать итоги нового сезона. Практически каждая из команд Первой лиги способна дать бой, и в то же время исход любой игры может зависеть от множества обстоятельств. — Борьба будет жаркой и принципиальной. Многие из ребят выступают в большом футболе, поэтому им важно доказать свое мастерство не только на большом поле, но и в зале, — считает Даниил Кот. Игры нынешнего сезона будут проходить во всех районах Большого Норильска: в спортивных комплексах «Кайеркан» и «Талнах», БОКМО, Доме физической культуры и, вероятнее всего, в «Арктике», где организаторы планируют провести центральные встречи. Кроме того, игры состоятся и в Дудинке.

Нашего полку прибыло Сегодня МФК «Норильский никель» на специально созванной пресс–конференции представит новичков команды. Среди них — как опытные футболисты, игравшие в еврокубках, так и молодые перспективные игроки. Стан норильчан пополнили восемь футболистов — Александр Фукин, Сергей Сергеев, Павел Сучилин, Данил Кутузов, Исмаил Гибадуллин, Николай Белоцерковец, Никита Кузнецов и Роман Хлопов. Таким образом, сообщает пресс–служба клуба, по сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился примерно на 40%. Примечательно, что некоторые из этих спортсменов не впервые примеряют футболку «Норникеля». Павел Сучилин уже защищал цвета заполярного клуба. После пяти сезонов, проведенных в Норильске, в 2010 году он подписал контракт с «Сибиряком», став в Новосибирске одним из ключевых игроков. Затем выступал за «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка страны, дошел до финала Кубка УЕФА. В прошлом сезоне Суперлиги 32–летний футболист провел за бело–голубых 37 матчей, в которых забил 16 голов. Сергей Сергеев также перебрался в Норильск из «Динамо». В составе подмосковного клуба, помимо успехов в Суперлиге, игрок также побеждал в Кубке УЕФА. В составе сборной России Сергей становился призером чемпионата Европы в 2007, 2012, 2014 и 2016 годах. Контракт новобранца с северянами рассчитан на один год, при этом в семи играх нынешнего сезона он отличился уже четырежды. Александр Фукин в составе «Динамо» пять раз побеждал в национальном чемпионате, четырежды брал Кубок России, дважды доходил до финала Кубка УЕФА. В минувшем сезоне Суперлиги Александр провел на площадке 39 игр и забил 18 голов. В «Норникеле» игрок выбрал для себя седьмой игровой номер и уже трижды отличился. Исмаил Гибадуллин с 2012 года выступал за «Новую генерацию», где в общей сложности забил 14 раз в 84 матчах. За новую команду 24–летний игрок тоже уже успел забить — на его счету два гола в семи играх. Примечательно, что в конце прошлого сезона именно гол Исмаила в ворота норильчан перечеркнул надежды «Норникеля» на выход в плей–офф. Данил Кутузов является воспитанником нынешнего главного тренера никельщиков Александра Соколова, под руководством которого он дебютировал в глазовском «Прогрессе» в 2004 году. После скитаний по командам Суперлиги в 2012 году Данил осел в «Дине», победил в чемпионате. Контракт с норильчанами он подписал на два года по схеме 1+1. Фото из архива редакции Никита Кузнецов пришел из «Ухты», которая весь прошлый сезон болталась в конце турнирной таблицы. Там 26–летний футболист умудрился даже забить восемь мячей в 26 играх. Ранее Никита играл за «Прогресс», «Спартак» и «Сибиряк». Николай Белоцерковец прибыл в Норильск из Харькова, где защищал цвета местного «Локомотива». Практически после подписания контракта прежний клуб 30–летнего футболиста, к сожалению, распался. Роман Хлопов является воспитанником норильского клуба. Он прошел систему подготовки от группы начального этапа и до основного состава. 18–летний дебютант Суперлиги выбрал для себя четвертый игровой номер и, по мнению специалистов, является ярким примером того, как надо работать с подрастающим поколением. Напомним, что по итогам семи игр «Норильский никель» с 11 набранными очками занимает шестое место турнирной таблицы. Ближайшая встреча, которая в этом сезоне для норильчан станет первой на своей площадке, состоится 22 октября с «Диной», переживающей не лучшие времена и, судя по слухам, так же, как и «Динамо», рискующей покинуть Суперлигу.

Михаил Туаев

Проверка готовности В минувшие выходные прошел турнир по боксу «Открытие спортивного сезона». В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из всех районов Норильска и Дудинки. Это был первый турнир предстоящего сезона, для кого–то он оказался вообще первым в карьере, а для кого–то — этапом подготовки к предстоящим стартам. – Для братьев Ильи и Богдана Андреяновых, Александра Люфта и Владислава Миленького это стало хорошим поводом проверить степень своей готовности перед отборочным турниром ЦС ФСО профсоюзов «Россия», который состоится с 23 по 28 октября в Ачинске. Для Игоря Пряникова, Данила Горяникова, Дениса Карасева, Богдана Ковальчука это была проверка перед Всероссийским турниром памяти Пивоварова, который пройдет с 25 по 30 октября в Санкт–Петербурге. Ребята достойно отбоксировали, определили для себя свои сильные и слабые стороны и готовы вместе со своими тренерами к новым целям, — отметил Максим Трофимов, старший тренер ДЮСШ № 4.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Во Второй лиге в борьбу вступили девять коллективов, которые определят сильнейших в двухкруговом противостоянии. Явных фаворитов здесь нет, но в первую очередь будет интересно понаблюдать за резервом МФК «Норильский никель» — командой «Норникель–2002». По традиции интересную игру обещают показать «Надежда» с «Механиком». В то же время дебютанты лиги — «Океан–д» и «Спартак» — полны решимости заявить о себе.Третья лига также представлена девятью дружинами, однако регулярное первенство они проведут в один круг, после чего выявят победителя в плей–офф. Неудачники прошлого сезона, «Динамо» и «Металлург», наверняка приложат все усилия, чтобы вернуться в лигу уровнем выше. Любопытство вызывает команда «Север» из Дудинки, два года назад объявившая о слиянии с другой дудинской дружиной — «Таймыр». Примечательно, что за «Север» продолжают выступать представители коренных малочисленных народов, возможно, их игра окажется не столь успешной, но, безусловно, она будет способствовать популяризации заполярного мини–футбола.В обеих лигах уже завершились матчи первого тура. Так во Второй лиге «Надежда» не без труда переиграла «Норникель–2002» — 5:4, «Цементник» с минимальным счетом — 1:0 — одолел «Искру», «Строитель–2» немногим был сильнее «Металлиста» — 4:3, а «Механик» вырвал победу у «Океана–д» — 8:6. В Третьей лиге игры завершились следующим образом: «Олдбой» — «Металлург» — 4:4, «Обогатитель» — «Динамо» — 4:1, «Мотор» — «Транспортник» — 4:1, «Алиабад» — «Север» — 1:8.В Первой лиге встречи начнутся 12 ноября. Торжественное открытие чемпионата состоится в талнахском спортивном комплексе в 12.00. Количество команд–участниц, как и прежде, — девять. По традиции они разыграют медали в два круга. Среди фаворитов — прошлогодний чемпион «Океан», серебряный призер «Медеплавильщик» и бронзовый медалист «Строитель». Отметим, что произошло слияние двух команд — «Туран» и «Газовик», и новый коллектив получил название «Туран–Газпром». Помимо обозначенных лидеров на медали может претендовать и дебютант лиги — «Арктика», которая состоит преимущественно из игроков «Алании», одного из лидеров норильского большого футбола.По словам, невозможно спрогнозировать итоги нового сезона. Практически каждая из команд Первой лиги способна дать бой, и в то же время исход любой игры может зависеть от множества обстоятельств.— Борьба будет жаркой и принципиальной. Многие из ребят выступают в большом футболе, поэтому им важно доказать свое мастерство не только на большом поле, но и в зале, — считает Даниил Кот.Игры нынешнего сезона будут проходить во всех районах Большого Норильска: в спортивных комплексах «Кайеркан» и «Талнах», БОКМО, Доме физической культуры и, вероятнее всего, в «Арктике», где организаторы планируют провести центральные встречи. Кроме того, игры состоятся и в Дудинке.Стан норильчан пополнили восемь футболистов — Александр Фукин, Сергей Сергеев, Павел Сучилин, Данил Кутузов, Исмаил Гибадуллин, Николай Белоцерковец, Никита Кузнецов и Роман Хлопов. Таким образом, сообщает пресс–служба клуба, по сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился примерно на 40%. Примечательно, что некоторые из этих спортсменов не впервые примеряют футболку «Норникеля».уже защищал цвета заполярного клуба. После пяти сезонов, проведенных в Норильске, в 2010 году он подписал контракт с «Сибиряком», став в Новосибирске одним из ключевых игроков. Затем выступал за «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка страны, дошел до финала Кубка УЕФА. В прошлом сезоне Суперлиги 32–летний футболист провел за бело–голубых 37 матчей, в которых забил 16 голов.также перебрался в Норильск из «Динамо». В составе подмосковного клуба, помимо успехов в Суперлиге, игрок также побеждал в Кубке УЕФА. В составе сборной России Сергей становился призером чемпионата Европы в 2007, 2012, 2014 и 2016 годах. Контракт новобранца с северянами рассчитан на один год, при этом в семи играх нынешнего сезона он отличился уже четырежды.в составе «Динамо» пять раз побеждал в национальном чемпионате, четырежды брал Кубок России, дважды доходил до финала Кубка УЕФА. В минувшем сезоне Суперлиги Александр провел на площадке 39 игр и забил 18 голов. В «Норникеле» игрок выбрал для себя седьмой игровой номер и уже трижды отличился.с 2012 года выступал за «Новую генерацию», где в общей сложности забил 14 раз в 84 матчах. За новую команду 24–летний игрок тоже уже успел забить — на его счету два гола в семи играх. Примечательно, что в конце прошлого сезона именно гол Исмаила в ворота норильчан перечеркнул надежды «Норникеля» на выход в плей–офф.является воспитанником нынешнего главного тренера никельщиков Александра Соколова, под руководством которого он дебютировал в глазовском «Прогрессе» в 2004 году. После скитаний по командам Суперлиги в 2012 году Данил осел в «Дине», победил в чемпионате. Контракт с норильчанами он подписал на два года по схеме 1+1.пришел из «Ухты», которая весь прошлый сезон болталась в конце турнирной таблицы. Там 26–летний футболист умудрился даже забить восемь мячей в 26 играх. Ранее Никита играл за «Прогресс», «Спартак» и «Сибиряк».прибыл в Норильск из Харькова, где защищал цвета местного «Локомотива». Практически после подписания контракта прежний клуб 30–летнего футболиста, к сожалению, распался.является воспитанником норильского клуба. Он прошел систему подготовки от группы начального этапа и до основного состава. 18–летний дебютант Суперлиги выбрал для себя четвертый игровой номер и, по мнению специалистов, является ярким примером того, как надо работать с подрастающим поколением.Напомним, что по итогам семи игр «Норильский никель» с 11 набранными очками занимает шестое место турнирной таблицы. Ближайшая встреча, которая в этом сезоне для норильчан станет первой на своей площадке, состоится 22 октября с «Диной», переживающей не лучшие времена и, судя по слухам, так же, как и «Динамо», рискующей покинуть Суперлигу.

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