[Индекс номера 169 (19.10.2017)]



Мечты сбываются

Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль. Это совместный подарок от муниципалитета и Заполярного филиала «Норникеля».

Есть семьи, которые вызывают искреннее восхищение. Они — пример взаимной любви и заботы. Семья Мацепуро как раз из таких. У Сергея и Ольги 14 детей, вчера они получили долгожданный подарок — автомобиль KIA RIO 2017 года выпуска. Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, рассказала, что городские власти всегда поддерживали их семью, в частности, провожали в отпуск, встречали в аэропорту. При этом все понимали, что Мацепуро нуждаются в собственном дополнительном транспорте. Но поскольку муниципалитет по закону не может приобрести автомобиль в качестве подарка, было решено обратиться за помощью к «Норникелю», который идею поддержал и выделил для ее воплощения 1 миллион 250 тысяч рублей. — Мацепуро — замечательная семья, которая активно участвует в различных городских событиях, конкурсах. Вот недавно они стали победителями конкурса «Семья года» на краевом уровне и теперь отправятся на всероссийский этап. Они заслужили этот подарок, — уверена Наталья Коростелева. Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», отметила, что это не рядовой случай, а сама семья — уникальная. — Мы очень рады, что мечты сбываются, тем более у таких заслуженных семей. Важно, что в Норильске пропагандируется культура материнства, и нам как градообразующему предприятию хочется поддерживать подобные инициативы и дальше, — подчеркнула Светлана Рубашкина. В свою очередь глава семейства Сергей Мацепуро поблагодарил дарителей. По его словам, подобного в Норильске еще не было. — Несмотря на то что у нас уже есть автомобиль, мы очень рады, поскольку теперь станем более мобильными, — поделился Сергей Мацепуро. — Когда в семье много детей, то времени и сил уходит немало. Кого–то нужно отвезти в детсад, кого в поликлинику, а кого в музыкальную школу и так далее. Так что автомобиль для нас действительно не роскошь, а средство передвижения. Я рад, что нам выделили именно такой современный и удобный транспорт. А за руль нового авто, кстати, сядет супруга, благо у нее есть опыт вождения. Стоит добавить, что автомобиль (цвет «мокрый асфальт») имеет максимальную комплектацию. Его преимущества — подогрев руля, лобового стекла и сидения, что немаловажно в северных условиях. Для Норильска средний расход топлива (92–й бензин) — восемь литров на 100 километров.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Есть семьи, которые вызывают искреннее восхищение. Они — пример взаимной любви и заботы. Семья Мацепуро как раз из таких. У Сергея и Ольги 14 детей, вчера они получили долгожданный подарок — автомобиль KIA RIO 2017 года выпуска., рассказала, что городские власти всегда поддерживали их семью, в частности, провожали в отпуск, встречали в аэропорту. При этом все понимали, что Мацепуро нуждаются в собственном дополнительном транспорте. Но поскольку муниципалитет по закону не может приобрести автомобиль в качестве подарка, было решено обратиться за помощью к «Норникелю», который идею поддержал и выделил для ее воплощения 1 миллион 250 тысяч рублей.— Мацепуро — замечательная семья, которая активно участвует в различных городских событиях, конкурсах. Вот недавно они стали победителями конкурса «Семья года» на краевом уровне и теперь отправятся на всероссийский этап. Они заслужили этот подарок, — уверена Наталья Коростелева., отметила, что это не рядовой случай, а сама семья — уникальная.— Мы очень рады, что мечты сбываются, тем более у таких заслуженных семей. Важно, что в Норильске пропагандируется культура материнства, и нам как градообразующему предприятию хочется поддерживать подобные инициативы и дальше, — подчеркнула Светлана Рубашкина.В свою очередь глава семейства Сергей Мацепуро поблагодарил дарителей. По его словам, подобного в Норильске еще не было.— Несмотря на то что у нас уже есть автомобиль, мы очень рады, поскольку теперь станем более мобильными, — поделился Сергей Мацепуро. — Когда в семье много детей, то времени и сил уходит немало. Кого–то нужно отвезти в детсад, кого в поликлинику, а кого в музыкальную школу и так далее. Так что автомобиль для нас действительно не роскошь, а средство передвижения. Я рад, что нам выделили именно такой современный и удобный транспорт. А за руль нового авто, кстати, сядет супруга, благо у нее есть опыт вождения.Стоит добавить, что автомобиль (цвет «мокрый асфальт») имеет максимальную комплектацию. Его преимущества — подогрев руля, лобового стекла и сидения, что немаловажно в северных условиях. Для Норильска средний расход топлива (92–й бензин) — восемь литров на 100 километров.

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