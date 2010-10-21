[Индекс номера 169 (19.10.2017)]



Чем занята власть

Ключевые точки

Состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению горсовета нового созыва.

Большая часть вопросов, рассмотренных на комиссии, носила технический характер и была связана с изменениями в структуре городской власти. Среди важных нововведений — внесение изменений в «Положение об увековечивании памяти государственных и общественных деятелей, исторических событий на территории МО г. Норильск». Как напомнила начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева, с 2006 года процедура установления памятных досок погибшим защитникам Отечества относится к компетенции Министерства обороны РФ, но ее механизм до сих пор не прописан окончательно. После внесения поправок в положение горсовет по согласованию с Минобороны сможет определять, где и как будет увековечена память павшего героя–норильчанина. Первый такой вопрос был поднят на этой же комиссии. Речь шла об установке памятной доски Алексею Атланову, погибшему при выполнении боевого задания в Чечне в 1994 году и посмертно награжденному орденом Мужества. – Инициатива поступила от норильских воинов–интернационалистов и представителей общественности, — рассказала Ирина Субочева. — Доску предложено установить на здании кайерканской школы № 32, которую окончил Алексей Атланов. И еще одна кайерканская школа оказалась в поле зрения норильских депутатов: гимназии № 11 предлагается присвоить имя Бориса Ивановича Колесникова. Это решение предварительно одобрено и вынесено на сессию горсовета. Подводя итоги первой комиссии, ее председатель и старейший депутат НГСД Леонид Соломаха отметил, что целый ряд норильских школ претендует на увековечение в своих стенах памяти выдающихся норильчан. Например, школа № 3 ратует за присвоение ей имени выпускника этого учебного заведения Олега Курмышева, погибшего в Афганистане.

Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Большая часть вопросов, рассмотренных на комиссии, носила технический характер и была связана с изменениями в структуре городской власти.Среди важных нововведений — внесение изменений в «Положение об увековечивании памяти государственных и общественных деятелей, исторических событий на территории МО г. Норильск». Как напомнила, с 2006 года процедура установления памятных досок погибшим защитникам Отечества относится к компетенции Министерства обороны РФ, но ее механизм до сих пор не прописан окончательно. После внесения поправок в положение горсовет по согласованию с Минобороны сможет определять, где и как будет увековечена память павшего героя–норильчанина.Первый такой вопрос был поднят на этой же комиссии. Речь шла об установке памятной доски Алексею Атланову, погибшему при выполнении боевого задания в Чечне в 1994 году и посмертно награжденному орденом Мужества.– Инициатива поступила от норильских воинов–интернационалистов и представителей общественности, — рассказала Ирина Субочева. — Доску предложено установить на здании кайерканской школы № 32, которую окончил Алексей Атланов.И еще одна кайерканская школа оказалась в поле зрения норильских депутатов: гимназии № 11 предлагается присвоить имя Бориса Ивановича Колесникова. Это решение предварительно одобрено и вынесено на сессию горсовета.Подводя итоги первой комиссии, ееотметил, что целый ряд норильских школ претендует на увековечение в своих стенах памяти выдающихся норильчан. Например, школа № 3 ратует за присвоение ей имени выпускника этого учебного заведения Олега Курмышева, погибшего в Афганистане.

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